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Να μην αποκλειστεί η ελληνική γλώσσα από την πλατφόρμα Amazon Kindle Direct Publishing (KDP), ζητούν με πρωτοβουλία του ΙΗΑ, εκατοντάδες ομογενείς πανεπιστημιακοί.

Την έντονη ανησυχία τους για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από την πλατφόρμα Amazon Kindle Direct Publishing (KDP), εκφράζουν με επιστολή τους, εκατοντάδες πανεπιστημιακοί, ακαδημαϊκοί, συγγραφείς, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, εκδότες και μέλη της διεθνούς πνευματικής κοινότητας, ζητώντας από την εταιρεία «να επανεξετάσει την παρούσα πολιτική της και να επιδείξει ηγετικό ρόλο στην προστασία της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας κατά την ψηφιακή εποχή».

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Επισημαίνουν δε, ότι η Amazon αντλεί την προέλευσή του ονόματος της από την ελληνική μυθολογία και γλώσσα, και υπογραμμίζουν ότι «Ο αποκλεισμός της ελληνικής γλώσσας – μίας εκ των θεμελιωδών γλωσσών της παγκόσμιας πνευματικής ιστορίας – δεν θα συνιστούσε απλώς μια τεχνική παράλειψη, αλλά μια πολιτιστική απώλεια, οι συνέπειες της οποίας εκτείνονται πολύ πέραν της ίδιας της ελληνόφωνης κοινότητας».

Ειδικότερα στην επιστολή με τις υπογραφές κυρίως των πανεπιστημιακών της Ομογένειας που συγκεντρώθηκαν με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ελληνικού Συνδέσμου (INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION- ΙΗΑ), για την απόφαση της Amazon KDP – πλατφόρμα αυτοέκδοσης που επιτρέπει να εκδώσει κάποιος τα βιβλία του ψηφιακά ή σε έντυπη μορφή και να τα διαθέσει στο παγκόσμιο κοινό- σημειώνεται μεταξύ άλλων:

Το Amazon KDP επιτρέπει σήμερα τη δημοσίευση έργων σε πολυάριθμες περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες με σημαντικά μικρότερο αριθμό ομιλητών από την ελληνική, πχ. κορνική, μανξική, βόρεια φριζική, ρομανσική (Romansh), κορσικανική κ.α Την ίδια στιγμή, η ελληνική – μια γλώσσα που ομιλείται σήμερα από περίπου 13 έως 15 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως-παραμένει αποκλεισμένη από τις υπηρεσίες δημοσίευσης του KDP. Το ζήτημα, επομένως, δεν μπορεί εύλογα να εξηγηθεί αποκλειστικά με εμπορικά ή δημογραφικά κριτήρια.

Η ελληνική γλώσσα κατέχει μοναδική θέση στην πολιτιστική και πνευματική ιστορία της ανθρωπότητας. Με περισσότερα από 3.400 χρόνια αδιάλειπτης γραπτής παράδοσης, συγκαταλέγεται μεταξύ των αρχαιότερων ομιλουμένων γλωσσών με συνεχή γραπτή παρουσία στον κόσμο. Η ελληνική είναι η γλώσσα του Ομήρου, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Ιπποκράτη, του Αρχιμήδη και της Καινής Διαθήκης, καθώς και θεμελιωδών έργων που διαμόρφωσαν τη φιλοσοφία, τη δημοκρατία, την ιατρική, τα μαθηματικά, την πολιτική σκέψη, τη θεολογία, τη λογοτεχνία και τις επιστήμες.

Η ελληνική δεν είναι απλώς μια ιστορική γλώσσα. Είναι μια ζωντανή γλώσσα και μια ζωντανή πνευματική παράδοση. Εδώ και χιλιετίες λειτουργεί ως μήτρα νοημάτων και αξιών με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Λέξεις όπως δημοκρατία, φιλανθρωπία, πολιτική, ηθική, διάλογος, φιλοσοφία, ιστορία και θεωρία δεν αποτελούν απλώς γλωσσικές κληρονομιές. Αντιπροσωπεύουν ολόκληρα επιτεύγματα του ανθρώπινου πολιτισμού. Η ελληνική γλώσσα έδωσε γλωσσική μορφή στον πρώτο ανθρωποκεντρικό πολιτισμό της ελευθερίας, όπου ο πολίτης και η κοινότητα αναδείχθηκαν σε κεντρικά αντικείμενα στοχασμού και δημιουργίας.

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Η ελληνική γλώσσα εκφράζει επίσης με εξαιρετική ακρίβεια τα θεμέλια του δημοκρατικού βίου. Όροι όπως δημοκρατία, ισηγορία, ισονομία και ισοπολιτεία ενσαρκώνουν τις αρχές της συμμετοχής των πολιτών, της ισότητας και της πολιτικής ένταξης στην κοινότητα. Οι έννοιες αυτές είναι αμετάφραστες σε άλλες γλώσσες με το αρχικό τους περιεχόμενο και αποτελούν θεμέλιες έννοιες για τις σύγχρονες κοινωνίες.

Η ελληνική γραμματεία και σκέψη προσέφεραν επίσης στην ανθρωπότητα μια γλώσσα ηθικής αντίστασης απέναντι στην αυθαίρετη εξουσία. Στον «Προμηθέα Δεσμώτη» του Αισχύλου, ο «φιλάνθρωπος τρόπος» αντιπαρατίθεται στην τυραννία, παρουσιάζοντας την αγάπη προς τον άνθρωπο ως ηθική και πολιτική επιλογή. Η κληρονομιά αυτή παραμένει βαθιά επίκαιρη στην ψηφιακή εποχή, όπου η πρόσβαση στη γλώσσα αποτελεί ταυτόχρονα πρόσβαση στη μνήμη, την εκπαίδευση, τη συμμετοχή και την πολιτιστική αξιοπρέπεια.

Η ελληνική γλώσσα, επομένως, δεν είναι μόνο ένα μέσο επικοινωνίας ούτε απλώς ένα εμπορικό εργαλείο. Αποτελεί θησαυρό σοφίας, αρετής και κάλλους- μια γλώσσα που έχει διαμορφώσει το ηθικό, πολιτικό, επιστημονικό και δημιουργικό λεξιλόγιο της ανθρωπότητας.

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Η σημασία της ελληνικής γλώσσας έχει επίσης αναγνωριστεί διεθνώς από την UNESCO, η οποία ανακήρυξε επισήμως την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική συμβολή της ελληνικής στον παγκόσμιο πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας.

Ο αποκλεισμός της ελληνόγλωσσης έκδοσης βιβλίων από μία από τις πλέον επιδραστικές ψηφιακές πλατφόρμες εκδόσεων στον κόσμο δημιουργεί εμπόδια για Έλληνες και ελληνόφωνους συγγραφείς, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, ερευνητές, εκδότες και αναγνώστες σε ολόκληρο τον κόσμο. Παράλληλα, αποδυναμώνει την ευρύτερη αρχή της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας στο παγκόσμιο ψηφιακό περιβάλλον.

Επί πολλά έτη, Έλληνες συγγραφείς και εκδότες βασίζονται στην Amazon για τη διεθνή διάδοση λογοτεχνικών έργων, επιστημονικών μελετών, εκπαιδευτικού υλικού και έργων ιστορικού περιεχομένου. Παράλληλα, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν στηρίξει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Amazon καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδοχικών σταδίων της τεχνολογικής εξέλιξης.

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Για τους λόγους αυτούς, καλείται η Amazon να:

Αποκαταστήσει και να διατηρήσει τη δυνατότητα έκδοσης έργων στην ελληνική γλώσσα μέσω των υπηρεσιών Kindle DirectPublishing (KDP).

Διασφαλίσει αξιόπιστη υποστήριξη για ελληνόγλωσσα βιβλία,

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Επαναβεβαιώσει δημοσίως τη δέσμευσή της στην πολυγλωσσία και την πολιτιστική πολυμορφία στον χώρο των ψηφιακών εκδόσεων.

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Συνεργαστεί εποικοδομητικά με Έλληνες και ακαδημαϊκά ιδρύματα σχετικά με το μέλλον της ελληνόγλωσσης εκδοτικής δραστηριότητας.

Αναγνωρίσει ότι γλώσσες με μείζονα ιστορική, εκπαιδευτική και πολιτιστική σημασία δεν θα πρέπει να αποκλείονται από τις παγκόσμιες ψηφιακές υποδομές δημοσίευσης και διάδοσης γνώσης

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