Εκτός προγράμματος βγάζει τον Τζεφ Μπέζος η έκρηξη του πυραύλου στο ακρωτήριο Κανάβεραλ, καθώς έχει αναλάβει δεσμεύσεις έναντι των ομοσπονδιακών αρχών των ΗΠΑ.

Αν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η μεγάλη έκρηξη του πυραύλου New Glenn της Blue Origin το βράδυ της Πέμπτης παραμένουν ακόμα άγνωστες, η καταστροφή του πυραύλου είναι από μόνη της μεγάλο πρόβλημα για τον Τζεφ Μπέζος.

Και πως να είναι, αφού ο μεγαλομέτοχος της Amazon και αφεντικό της Blue Origin βρίσκεται σε ανταγωνισμό με τον Έλον Μασκ, ως οι βασικοί προμηθευτές της NASA με στόχο την εξερεύνηση ή ακόμα και την εκμετάλλευση πόρων του διαστήματος.

Here's our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket.



Watch live views: https://t.co/tm2wZQmAVD pic.twitter.com/PmbgQC6Qmq May 29, 2026

Ο Μπέζος έχει «παραδοτέα» μέχρι το τέλος Ιουλίου

Η Amazon είχε προγραμματίσει να χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά τον πύραυλο New Glenn της Blue Origin για την εκτόξευση 48 δορυφόρων τύπου Leo. Αυτοί οι 48 αποτελούν μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου πακέτου δορυφόρων που ο Μπέζος έχει δεσμευθεί στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) να θέσει σε λειτουργία μέχρι τις 30 Ιουλίου.

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει το ήμισυ ενός δορυφορικού στόλου 3.200 δορυφόρων. Η FCC απαιτεί από την Amazon να έχει αναπτύξει και να έχει θέσει σε λειτουργία το ήμισυ του δορυφορικού της στόλου (1.613–1.618 δορυφόρους) σε περίπου δύο μήνες από τώρα.

Up next for @BlueOrigin: Leo New Glenn 1 (LN-01).



LN-01 is the first of 24 Leo launches on Blue Origin’s new reusable, heavy-lift rocket, and will be our largest payload yet with 48 Leo satellites on board.



Our four-tier stack is fully encapsulated in New Glenn’s 7-meter… pic.twitter.com/D3RPO1CpTB — Amazon Leo (@Amazonleo) May 27, 2026

Ο πύραυλος που εξερράγη θα μπορούσε να καλύψει το χαμένο έδαφος

Σύμφωνα με το keeptrack.space, από τα τέλη Απριλίου 2026, 231 δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά μετά από 11 εκτοξεύσεις. Συνεπώς για να πιάσει τον στόχο, η Amazon πρέπει να θέσει σε λειτουργία περισσότερους από 1.380 δορυφόρους, κι αυτό, χωρίς τον πανίσχυρο πύραυλο που έχασε μόλις χθες.

Η δρομολογούμενη εκτόξευση του New Glenn, για την οποία έγινε η χθεσινή καταστροφική δοκιμή, θα μετέφερε 48 δορυφόρους Amazon Leo και θα ήταν η πρώτη από ένα σύνολο 24 εκτοξεύσεων, με ισο αριθμό πυραύλων έκαστη, όπως είχε ανακοινώσει η εταιρεία μόλις μία ημέρα πριν την έκρηξη.

Αν όλες πήγαιναν κατ’ ευχήν, η Amazon θα είχε στείλει στο διάστημα ακόμα 1.152 δορυφόρους, πολύ κοντά δηλαδή στον στόχο της.

Πλέον η εταιρεία είναι σίγουρο ότι θα ζητήσει από την FCC να της χορηγήσει παράταση, διαφορετικά κινδυνεύει να χάσει το δικαίωμα εκτόξευσης νέων δορυφόρων για τον στόλο πρώτης γενιάς.

Πάντως αναλυτές θεωρούν δεδομένο πως η FCC θα δώσει την παράταση μέχρι το 2028 και άρα ο Τζεφ Μπέζος έχει λίγο χρόνο για να διορθώσει τις αστοχίες που οδήγησαν στην έκρηξη.

Rocket problems are a good reason to extend deadlines. Anyway I think this is more like a 3-5 month delay for Amazon as they backfill with other rockets and getting half the constellation up by 2028 (the actual FCC request) is still easily doable https://t.co/wEAgdU8FdW — Tim Farrar (@TMFAssociates) May 29, 2026

Ο Έλον Μασκ προηγείται κατά πολύ του Μπέζος στην κούρσα του διαστήματος

Η συμμαχία Amazon-Blue Origin του Τζεφ Μπέζος καλείται λοιπόν να περάσει ένα τεράστιο εμπόδιο, ενώ ήδη βρίσκεται πολύ πίσω στην κούρσα του διαστήματος, από τον βασικό της ανταγωνιστή, την Space-X του Έλον Μασκ.

Ο Μασκ έχει καταφέρει να έχει λειτουργικούς στο διάστημα χιλιάδες δορυφόρους, πραγματοποιώντας εκτοξεύσεις κάθε λίγες ημέρες, ενώ η Blue Origin στοχεύει, στην καλύτερη περίπτωση, σε μόλις δώδεκα εκτοξεύσεις τον χρόνο.

Γίνεται σαφές πως η χθεσινή έκρηξη στη Φλόριντα κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη θέση του Μπέζος, ο οποίος βέβαια έχει πολύ σημαντικούς πόρους να αξιοποιήσει και είναι πιθανό να ανακάμψει στην κούρσα του διαστήματος.

