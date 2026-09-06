Πτώση στρατιωτικού αεροπλάνου τύπου Phantom F4 κατά τη διάρκεια των επιδείξεων του Athens Flying Week 2026 στην Τανάγρα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

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Γράφει ο Δρ Χρήστος Ζιώγας, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Παν/μιου Αιγαίου και εντεταλμένος Λέκτορας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

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Το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα, και η απώλεια δύο ιπτάμενων αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, έχει προκαλέσει ‒πέραν από την πάνδημη λύπη‒ και εύλογα ερωτήματα σχετικά με την εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με το site της Athens Flying Weeκ 2026, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) εμφανίζεται ως φορέας που εμπλέκεται με τη διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Αναζητώντας σε ανοικτές πηγές του διαδικτύου ως εμπορικός και νομικός ιδιοκτήτης της Athens Flying Week 2026 εμφανίζεται η εταιρεία «Athens Flying Week Αεραθλητικές Εκδηλώσεις Α.Ε.». Ακολούθως, αναφέρονται ως εμπλεκόμενοι φορείς, οι οποίοι λειτουργούν ως συνδιοργανωτές, θεσμικοί υποστηρικτές ή αεροπορικοί εταίροι: το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο ΕΟΤ και η AOPA Hellas.

Προκύπτουν λοιπόν τα εξής εύλογα και συνάμα τραγικά ερωτήματα:

-Για ποιο λόγο να συμμετέχουν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ήτοι η Πολεμική Αεροπορία (με το σύνολο των τύπων των μέσων που διαθέτει), ο Στρατός Ξηράς (C130, ΑΗ-64) και το Πολεμικό Ναυτικό (S-70) – βλ.site εισιτήρια, εμπορικές ευκαιρίες κτλ.

-Γιατί να τίθενται σε κίνδυνο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και σε καταπόνηση αεροπορικό υλικό στο πλαίσιο μίας τέτοιου είδους εκδήλωσης;

-Συνιστά η συγκεκριμένη συμμετοχή καθήκον που οφείλουν να εκτελούν οι αξιωματικοί των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων; -Ποιος είναι υπόλογος προς τις οικογένειες των θανόντων αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας;

-Ποιος θα καλύψει το οικονομικό σκέλος του δυστυχήματος;

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συνιστούν θεσμό διασφάλισης της συλλογικής μας ελευθερίας και η εμπλοκή τους σε τέτοιου είδους διοργανώσεις απάδει από τον συνταγματικά προσδιορισμένο ρόλο τους. Η απώλεια δύο αξιωματικών υπό αυτές τις συνθήκες προκαλεί εύλογη κοινωνική αγανάκτηση, αν όχι οργή!