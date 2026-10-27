Την τελευταία της πνοή άφησε στην άσφαλτο μία 55χρονη γυναίκα η οποία ενεπλάκη σε τροχαίο στον Πύργο, από το οποίο τραυματίστηκαν 3 ακόμη επιβάτες των δύο αυτοκινήτων.
Το τροχαίο συνέβη μετά από σφοδρή μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στην οδό Κατακόλου στον Πύργο το μεσημέρι της Τρίτης (27/10/2026), όταν ένα από τα δύο φέρεται να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, γεγονός που εξετάζεται.
Η 55χρονη γυναίκα οδηγός τους ενός οχήματος ήταν αυτή που ανασύρθηκε από τους πυροσβέστες και τους διασώστες του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ οι άλλες δυο γυναίκες που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο έχουν τραυματιστεί σοβαρά.
Ελαφρά τραυματισμένος είναι και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος.
Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από το σημείο του τροχαίου οι οποίες φανερώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης αφού τα αυτοκίνητα φαίνεται ότι κινούνταν με ταχύτητα.
Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το ΤΤ Πύργου.
Πηγή: ilialive.gr