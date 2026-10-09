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Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία και ζημιές σε περίπου επτά αυτοκίνητα σημειώθηκε στο κέντρο του Πύργου, στην οδό Υψηλάντου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews, ηλικιωμένος οδηγός φέρεται να ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία την ώρα που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματός του και να συγκρουστεί διαδοχικά με περίπου επτά σταθμευμένα αυτοκίνητα. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στα οχήματα, ενώ τραυματίστηκε και ο ίδιος ο οδηγός.

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Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Παράλληλα, αστυνομικοί της Τροχαίας μετέβησαν στο σημείο και κατέγραψαν το περιστατικό και τις ζημιές. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, ενώ η αδιαθεσία του ηλικιωμένου εξετάζεται ως πιθανή αιτία της απώλειας ελέγχου του οχήματος.