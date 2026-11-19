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Η ίδια διαψεύδει την καταβολή χρημάτων για την απόκτηση του παιδιού, διευκρινίζοντας ότι προσέφερε οικονομική βοήθεια αποκλειστικά για τις ανάγκες των υπόλοιπων παιδιών.

Ο δικηγόρος της τονίζει ότι το χρηματικό ποσό δόθηκε ως ένδειξη στήριξης σε μια οικογένεια που αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

Το βρέφος παραμένει σε καλή κατάσταση, ενώ η βιολογική μητέρα δηλώνει πρόθυμη να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία για την υιοθεσία του.

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Τη δική της πλευρά για την υπόθεση του βρέφους στον Πύργο Ηλείας, το οποίο φέρεται να δόθηκε από τη βιολογική του οικογένεια έπειτα από χρηματική συναλλαγή, περιέγραψε η γυναίκα που είχε αναλάβει τη φροντίδα του για σχεδόν δέκα μήνες.

Πιο συγκεκριμένα, η γυναίκα ανέφερε ότι γνώριζε τη βιολογική μητέρα του μωρού και είχε επισκεφθεί το σπίτι όπου ζούσε η οικογένεια. Όπως είπε, οι συνθήκες που αντίκρισε εκεί ήταν ιδιαίτερα άσχημες και την έκαναν να ανησυχήσει για το παιδί.

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«Είχα πάει να δω σε τι κατάσταση μένουν. Ήταν ένα άθλιο περιβάλλον, με βρωμιά, ποντίκια και τα πάντα. Εγώ δεν μπορούσα να αφήσω το μωρό εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υποστήριξε ότι με το βρέφος είχε αποκτήσει μια ιδιαίτερη σχέση, καθώς το έπαιρνε συχνά κοντά της και είχε αναλάβει η ίδια τόσο την καθημερινή του φροντίδα όσο και τις επισκέψεις του στους γιατρούς.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι κατέβαλε χρήματα στους γονείς για να πάρει το παιδί. Δεν αρνήθηκε, ωστόσο, ότι είχε προσφέρει οικονομική βοήθεια στην οικογένεια, κυρίως για τις ανάγκες των υπόλοιπων παιδιών.

«Δεν έδωσα χρήματα στην οικογένεια για να πάρω το παιδί. Όταν έβλεπα τα άλλα παιδάκια ξυπόλυτα, τους έδινα χρήματα για να πάρουν κάτι να φάνε. Όχι στους γονείς», είπε.

Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος της γυναίκας

Τη δική του τοποθέτηση για την υπόθεση έκανε και ο δικηγόρος της, Αναστάσιος Τσατάς, ο οποίος αμφισβήτησε το ποσό των 3.500 ευρώ που έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ποσό που δόθηκε στην οικογένεια ήταν περίπου 1.000 ευρώ και αφορούσε οικονομική βοήθεια.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη χρηματική ενίσχυση δεν είχε σχέση με αγορά ή πώληση βρέφους, αλλά αποτελούσε, σύμφωνα με την πλευρά της εντολέως του, προσπάθεια στήριξης μιας οικογένειας που αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

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Ο δικηγόρος αναφέρθηκε επίσης στην προσωπική ζωή της γυναίκας, σημειώνοντας ότι έχει τέσσερα παιδιά από προηγούμενη σχέση, τα οποία, όπως είπε, βρίσκονται υπό τη φροντίδα του πατέρα τους. Με τον σημερινό σύντροφό της δεν έχει αποκτήσει παιδιά.

Ακόμη, υποστήριξε ότι το βρέφος, ηλικίας περίπου δέκα μηνών, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ότι η εντολέας του εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά του, καθώς έχει δημιουργήσει μαζί του έναν ισχυρό συναισθηματικό δεσμό.

Τέλος, σύμφωνα με τον ίδιο, η βιολογική μητέρα δεν είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία υιοθεσίας. Όπως ανέφερε, υπάρχει επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεση και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

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