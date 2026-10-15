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Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα (15/10) στην Κέρκυρα, γιατί ένα βρέφος επτά μηνών διακομίστηκε νεκρό στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες του kerkirasimera, το μωρό φέρεται να έπεσε από ύψος, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το βρέφος και το μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

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Σύμφωνα με την Αστυνομία το συγκεκριμένο περιστατικό τελεί υπό διερεύνηση.