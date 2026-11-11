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Το μωρό εντοπίστηκε από ομάδα αναζήτησης μετά από εικοσιτετράωρη επιχείρηση που ξεκίνησε όταν ο πατέρας του απομακρύνθηκε μαζί του από το σπίτι.

Ο εικοσιπεντάχρονος πατέρας εντοπίστηκε από την αστυνομία το βράδυ της Δευτέρας και συνελήφθη, ενώ οι αρχές εξετάζουν την απαγγελία επιπλέον κατηγοριών.

Το βρέφος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο και αναμένεται να αναρρώσει πλήρως, καθώς η παρουσία μιας πετσέτας βοήθησε στη δημιουργία θύλακα αέρα μέσα στον λάκκο.

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Ένα μωρό11 μηνών, το οποίο είχε πάρει ο πατέρας του, διασώθηκε αφού θάφτηκε ζωντανό μέσα σε ένα κλουβί μεταφοράς σκύλων, έπειτα από επείγουσα επιχείρηση αναζήτησης, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές στη Νότια Καρολίνα.

Το βρέφος, ο Κόα Σαρπ, εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης «ενώ προσπαθούσε να κρατηθεί στη ζωή» έχοντας περάσει –όπως εκτιμάται– 24 ώρες θαμμένο, σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Λέξιγκτον, Τζέι Κουν..

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Το αγόρι, όπως αναφέρει το ABC News, βρέθηκε τυλιγμένο σε μια πετσέτα μέσα σε κλουβί, το οποίο ήταν θαμμένο σε μικρό βάθος κάτω από χώμα σε δασώδη περιοχή. «Έκλαιγε – και ήταν ο πιο χαρούμενος ήχος κλάματος μωρού που έχετε ακούσει ποτέ», δήλωσε ο σερίφης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη. «Πραγματικά, ο Θεός είναι καλός», είπε ο Κουν.

Οι αρχές ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας τις έρευνες για τον Κόα και τον πατέρα του, τον 25χρονο Μάικλ Κόμερ, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας.

Σύμφωνα με τον Κουν, ο Κόα είχε αφεθεί υπό την επίβλεψη του πατέρα του στο σπίτι της μητέρας του παιδιού, ενώ εκείνη είχε βγει για μια δουλειά. Όπως ανέφερε ο σερίφης, στο σπίτι επρόκειτο να φτάσει ένα άλλο άτομο που θα αναλάμβανε τη φροντίδα του παιδιού, αλλά μέχρι τη στιγμή της άφιξής του, ο πατέρας και ο γιος είχαν ήδη φύγει.

Οι αστυνομικοί της κομητείας Λέξιγκτον εντόπισαν τον Κόμερ αργά το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή Μπάτεσμπουρκγ Λισβιλ, ωστόσο ο Κοα δεν βρέθηκε πουθενά, δήλωσαν οι αρχές.

Μια ομάδα αναζήτησης, αποτελούμενη από σχεδόν 100 άτομα των υπηρεσιών άμεσης επέμβασης, ξεκίνησε τις έρευνες για το μωρό, σύμφωνα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας κοντά στο σπίτι του πατέρα του Κόμερ, το απόγευμα της Τρίτης, εντόπισαν χώμα που έδειχνε «πρόσφατα σκαμμένο», περίπου 45 μέτρα μέσα στο δάσος, ανέφερε ο ίδιος. «Καθώς εξέτασαν το σημείο και άρχισαν να σκάβουν, ακούστηκε το κλάμα του μικρού Κόα», δήλωσε ο σερίφης. «Όπως μπορείτε να φανταστείτε, ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου· όλοι έσπευσαν στο σημείο προσπαθώντας να τον βγάλουν έξω».

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Το μωρό νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομείο και «ελπίζουμε ότι θα αναρρώσει πλήρως», δήλωσε ο σερίφης.

Με βάση όσα έμαθαν οι ερευνητές για το πού βρισκόταν ο πατέρας, εκτιμάται ότι το μωρό παρέμεινε θαμμένο για 24 ώρες, δήλωσε ο Κουν. Ο σερίφης αναφέρει πως πιστεύει ότι η πετσέτα βοήθησε να δημιουργηθεί ένας «θύλακας αέρα». «Ας ελπίσουμε ότι, σε ηλικία 11 μηνών, δεν θα θυμάται πολλά από αυτό καθώς θα μεγαλώνει, παρά μόνο ότι θα έχει μια σπουδαία, εμπνευσμένη ιστορία να διηγηθεί», είπε ο Κουν.

Ο Κόμερ εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας σε ένα βοηθητικό κτίσμα μιας οικίας στο Μπάτεσμπουργκ σύμφωνα με τον Kουν, ο οποίος δήλωσε: «Φυσικά, εκείνη τη στιγμή δεν είχε πολλά να πει σχετικά με το πού βρισκόταν το μωρό».

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Ο Κόμερ συνελήφθη αρχικά με κατηγορίες για διάρρηξη και αντίσταση κατά της σύλληψης, ενώ οι αρχές συνεργάζονται με το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα για τον καθορισμό επιπλέον κατηγοριών, ανέφερε ο Κουν. «Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους και σήμερα απλώς να γιορτάσουμε το γεγονός ότι ένα μωρό 11 μηνών είναι ζωντανό», δήλωσε ο Κουν.

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