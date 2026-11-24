Όσα είπε ο Μιχάλης Γιαννακός για την υπόθεση της 14χρονης εγκύου στον Πύργο

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Το κορίτσι, το οποίο προέρχεται από οικογένεια Ρομά, εγκαταλείφθηκε από τη θετή του μητέρα σε ηλικία δώδεκα ετών και περιήλθε σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης.

Η ανήλικη επιθυμεί να προχωρήσει σε άμβλωση, ωστόσο η θετή της μητέρα αρνείται να δώσει τη νόμιμη συγκατάθεση που απαιτείται για τη διαδικασία.

Η υπόθεση αναδεικνύει σοβαρές ελλείψεις στις τοπικές υπηρεσίες πρόνοιας, ενώ η θετή μητέρα αποποιείται κάθε ευθύνη για την κατάσταση του παιδιού.

Παράλληλα, στο νοσοκομείο του Πύργου φιλοξενούνται συνολικά έξι ανήλικοι με εισαγγελική εντολή, γεγονός που επιβαρύνει τις υποδομές και το προσωπικό του ιδρύματος.

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Συγκλονίζει την τοπική κοινωνία του Πύργου η υπόθεση μίας 14χρονης που έχει μείνει έγκυος και φιλοξενείται στο νοσοκομείο της πόλης. Το κορίτσι, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, που μίλησε στη HuffPost Greece, προέρχεται από οικογένεια Ρομά και είχε υιοθετηθεί από εκπαιδευτικό, κάτοικο του Πύργου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η θετή μητέρα είχε αγοράσει το κορίτσι από τους Ρομά.

H παρέμβαση Γιαννακού για την 14χρονη έγκυο

Μιλώντας στη HuffPost Greece, ο κ. Γιαννακός περιγράφει ότι η ανήλικη ζούσε σε άθλιες καταστάσεις και κανείς δεν παρενέβη για να τη βοηθήσει ενώ έβλεπε την τραγική κατάσταση. Εξηγεί ότι η θετή της μητέρα την έβλεπε ανταγωνιστικά για τα «περουσιακά», και όταν ήταν 12 ετών την εγκατέλειψε και την άφησε σε ένα σπίτι να μένει μόνη. Παρά τις καταγγελίες γειτόνων και στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και το ότι στο σχολείο τη διέκριναν υποσιτισμένη με παλιά, άπλυτα ρούχα, δεν υπήρξε έγκαιρη παρέμβαση.

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Επιπλέον, ο Μιχάλης Γιαννακός ζητά να βρεθεί άμεσα προνοιακή μονάδα για τη φιλοξενία του παιδιού, εκφράζοντας απορία που παραμένει ελεύθερη η θετή μητέρα και επικοινωνεί με τις αρχές, ασκώντας σφοδρή κριτική στην ανεπάρκεια πρόληψης του κράτους κοινωνικής προστασίας.

Αναφορικά με την εγκυμοσύνη, η ίδια θέλει να προβεί σε άμβλωση, αλλά για να συμβεί αυτό, πρέπει να υπάρξει συγκατάθεση της θετής μητέρας, η οποία αρνείται.

Αναλυτικά όσα είπε στη HuffPost Greece:

«Η 14χρονη βρίσκεται στο νοσοκομείο του Πύργου τρεις μήνες με εισαγγελική εντολή εγκλεισμού. Υιοθετήθηκε μετά από αγορά από τη θετή του μητέρα και το παιδί ζούσε σε ένα άκρως κακοποιητικό περιβάλλον.

Υπήρχαν καταγγελίες από γειτόνους, υπήρχαν καταγγελίες στο Χαμόγελο του Παιδιού. Έβλεπαν ότι το παιδί ήταν υποσιτισμένο στο σχολείο με ρούχα πάρα πολύ παλιά, άπλυτα, και όμως κανείς δεν παρενέβαινε προκειμένου να γλιτώσει από το μαρτύριο αυτό το παιδί.

Η μητέρα το έβλεπε ανταγωνιστικά με την περιουσία της και είναι και εκπαιδευτικός, καθηγήτρια Αγγλικών. Το παιδί από 12 ετών το άφηνε στο σπίτι για να μένει μόνο του και το παιδί ζούσε μέσα στην ακαταστασία χωρίς να το προσέχει, χωρίς φαγητό και έτσι ήταν επόμενο να πέσει στα ναρκωτικά και έμεινε και έγκυος.

Τώρα οι γιατροί το παιδί θέλουν να διακόψουν την κύηση και η μητέρα το αρνείται. Το παιδί θα πρέπει επιτέλους να βρεθεί μια προνοιακή μονάδα να το φιλοξενήσει προκειμένου να ξεφύγει από το μαρτύριο αυτής της γυναίκας. Και βέβαια η γυναίκα αυτή ήδη έπρεπε να της έχει ασκηθεί δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Απορώ πώς είναι ακόμη έξω και μπορεί και συνδιαλέγεται με τους εισαγγελείς.

Και βέβαια για άλλη μια φορά αποδεικνύεται πόσο τρύπιο είναι το κράτος κοινωνικής προστασίας σε επίπεδο πρόληψης, αφού δεν καταφέραμε να γλιτώσουμε ένα ακόμη παιδί από την κακοποίηση που υφίσταται από το οικογενειακό της περιβάλλον».