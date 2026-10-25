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Δεν θα αλλάξει όνομα η οδός Μάρκου Μπότσαρη στη Νίκαια προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως ξεκαθάρισε ο δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, βάζοντας τέλος στα σχετικά σενάρια.

Ωστόσο, η Δημοτική Αρχή εξετάζει προσεκτικά εναλλακτικές προτάσεις για την τιμή του τραγουδιστή, με γνώμονα τόσο τον σεβασμό προς το πρόσωπό του όσο και τη διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας της πόλης.

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Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκε με τη Νίκαια. Η αναγνώριση αυτού του δεσμού, δεν θα μπορούσε ποτέ να παραβλεφθεί. Γι’ αυτό, λοιπόν, η “τιμή” του αντιμετωπίζεται με σεβασμό και υπευθυνότητα». Αναφορικά με τις προτάσεις τονίζει: «Όλες εξετάζονται με προσοχή, με γνώμονα τόσο τον σεβασμό προς τον ίδιο όσο και προς την πόλη μας. Αλλά κυρίως με σεβασμό ως προς την ΙΣΤΟΡΙΑ!».

Αναλυτικά η δήλωση του δημάρχου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

«Η Ιστορία μάς διδάσκει τα πάντα, ακόμα και το μέλλον». Σ’ αυτή τη διδαχή, η Δημοτική Αρχή ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΠΟΤΕ να μετονομάσει την «οδό Μάρκου Μπότσαρη» σε «οδό Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκε με τη Νίκαια. Η αναγνώριση αυτού του δεσμού, δεν θα μπορούσε ποτέ να παραβλεφθεί. Γι’ αυτό, λοιπόν, η «τιμή» του αντιμετωπίζεται με σεβασμό και υπευθυνότητα.

Το τελευταίο διάστημα έχουν κατατεθεί πολλές προτάσεις – και «πολλά» περισσότερα έχουν γραφτεί – για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να τιμηθεί η μνήμη του Γιώργου της Νίκαιας, του δικού μας Γιώργου. Όλες εξετάζονται με προσοχή, με γνώμονα τόσο τον σεβασμό προς τον ίδιο όσο και προς την πόλη μας. Αλλά κυρίως με σεβασμό ως προς την ΙΣΤΟΡΙΑ!

Θέλω να διευκρινίσω, λοιπόν ότι, δεν θα μετονομαστεί η «Μάρκου Μπότσαρη» σε «Οδό Γιώργου Μαζωνάκη».

Για κάθε νεότερη εξέλιξη θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση.