Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αποκαλύπτουν τη χρήση ισχυρών αναισθητικών ουσιών, όπως το Entonox και το Dexdor, στο ιατρείο όπου πραγματοποιούνταν πλασμαφαίρεση.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες χορήγησης κατασταλτικών φαρμάκων, όπως η προποφόλη και η μιδαζολάμη, από την προφυλακισμένη γιατρό που διαχειριζόταν τη διαδικασία.

Η κατηγορούμενη φέρεται να μην διέθετε την απαραίτητη εμπειρία στη φλεβοκέντηση, καταφεύγοντας ενδεχομένως στη χρήση μέθης για να διευκολύνει την πρόσβαση στις φλέβες των ασθενών.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η χορήγηση τέτοιων σκευασμάτων απαιτεί εξειδικευμένη εκπαίδευση και η προμήθειά τους ενδέχεται να συνδέεται με παράνομες οδούς διακίνησης εκτός νοσοκομειακού πλαισίου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα δεδομένα παρουσιάζονται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με διαλόγους και εργαστηριακά ευρήματα να εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη χρήση αναισθητικών ουσιών στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, πριν από την έναρξη της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, 41 ημέρες μετά το τραγικό περιστατικό, οι συνομιλίες της αναισθησιολόγου με την 56χρονη γιατρό, η οποία βρίσκεται προφυλακισμένη, φέρνουν στο προσκήνιο δύο ακόμη ουσίες που χρησιμοποιούνται σε νοσοκομειακό περιβάλλον για καταστολή και αναισθησία.

Advertisement

Advertisement

Πρόκειται για το Entonox, ένα εισπνεόμενο μείγμα αερίων που χρησιμοποιείται για την ανακούφιση του πόνου και μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες λανθασμένης χορήγησης, να προκαλέσει υποξία, καθώς και το Dexdor, ενδοφλέβιο φάρμακο που χρησιμοποιείται για καταστολή, μεταξύ άλλων, σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται και η χρήση μιδαζολάμης και προποφόλης, δύο φαρμάκων με κατασταλτική δράση. Η παρουσία και η χρήση των συγκεκριμένων ουσιών στον χώρο, καθώς και οι συνθήκες υπό τις οποίες χορηγήθηκαν, αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης.

Όπως μετέδωσε το Live News, τα μηνύματα που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή δείχνουν ότι η 56χρονη γιατρός απηύθυνε ερωτήματα στην 61χρονη αναισθησιολόγο σχετικά με τις αναισθητικές ουσίες. Η αναισθησιολόγος είχε αρχίσει να συνεργάζεται με την κατηγορούμενη περίπου δύο χρόνια νωρίτερα και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λάμβανε αμοιβή 150-200 ευρώ για κάθε φλεβοκέντηση που πραγματοποιούσε. Ήταν, μάλιστα, εκείνη που δέχτηκε το τηλεφώνημα σχετικά με την προποφόλη όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε.

«Η 56χρονη δεν ήξερε να κάνει φλεβοκέντηση»

Στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι φλεβοκεντήσεις στο ιατρείο παρουσίασε ο αστυνομικός συντάκτης των «ΝΕΩΝ» και του «Βήματος», Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Η φλεβοκέντηση, δηλαδή η εισαγωγή βελόνας ή φλεβοκαθετήρα σε φλέβα, είναι απαραίτητη για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το 2022-2023 η κατηγορούμενη γιατρός προμηθεύτηκε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνεργάστηκε με αναισθησιολόγο που είχε εκπαιδευτεί στη Γερμανία.

Η αναισθησιολόγος παρέμεινε στο ιατρείο έως τον Μάιο του 2023, αναλαμβάνοντας την τοποθέτηση των φλεβοκαθετήρων, τους απαραίτητους προελέγχους και την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών. Όπως ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, διέθετε την κατάλληλη εμπειρία και γνώση για τη διαδικασία, ενώ κατά την πλασμαφαίρεση δεν χρησιμοποιούσε μέθη ή αναισθησία.

Advertisement

Μετά την αποχώρησή της, η 56χρονη φέρεται να ανέλαβε η ίδια τη διαδικασία, χωρίς να διαθέτει αντίστοιχη εμπειρία στη φλεβοκέντηση. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπήρξε και μια πρόσκαιρη συνεργασία με νοσηλεύτρια.

Κατά το ρεπορτάζ, η δυσκολία στην τοποθέτηση των φλεβοκαθετήρων ενδέχεται να συνδέεται με τη χορήγηση ηρεμιστικών ή αναισθητικών φαρμάκων σε άτομα που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι, σε περιπτώσεις όπου υπήρχαν δυσκολίες στην πρόσβαση στις φλέβες, η γιατρός φέρεται να κατέφευγε στη χορήγηση μέθης.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε, επίσης, στη μιδαζολάμη, επισημαίνοντας ότι η επίδρασή της δεν είναι ίδια σε όλους τους ασθενείς και ότι δεν οδηγεί πάντοτε στο επιθυμητό αποτέλεσμα της καταστολής.

Advertisement

«Υπάρχουν μελέτες επιστημονικές που λέει στο 8,6% των περιπτώσεων χρήσης μιδαζολάμης αντί να έχουμε καταστολή, να έχουμε ηρεμία δηλαδή στη διαδικασία της μέθης, έχουμε υπερδιέγερση», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη αντίδραση μπορεί να σχετίζεται και με την κατάσταση της υγείας του ατόμου που λαμβάνει το φάρμακο.

Ιατροδικαστής για τις αναισθητικές ουσίες: «Σίγουρα κάποιος τα έχει δώσει απ’ έξω»

Για τα αναισθητικά φάρμακα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν στον συγκεκριμένο χώρο, αλλά και για τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τα ευρήματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων, μίλησε στο Live News ο ιατροδικαστής Παντελής Αλεξάνδρου.

Advertisement

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η αναφορά στις δύο επιπλέον ουσίες ενδέχεται να υποδηλώνει πως αναζητούνταν εναλλακτικοί τρόποι καταστολής και αναλγησίας.

«Το μόνο πράγμα που μπορώ εγώ επιστημονικά να βγάλω ως συμπέρασμα είναι ότι στο συγκεκριμένο χώρο υπήρχε μια σκέψη να μπορέσει κάποιος να χορηγήσει εναλλακτικά ένα άλλο είδος αναισθησίας, δηλαδή καταστολής και ένα άλλο είδος αναλγησίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αλεξάνδρου υπογράμμισε ότι η χρήση τέτοιων φαρμάκων προϋποθέτει εξειδικευμένη γνώση και εκπαίδευση.

Advertisement

«Χρειάζεται πολύ σημαντική εκπαίδευση», τόνισε, εξηγώντας ότι γιατροί άλλων ειδικοτήτων μπορούν να χρησιμοποιούν ορισμένα από αυτά τα φάρμακα μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Advertisement

Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να εξασφαλίστηκαν οι ουσίες, επισήμανε ότι υπάρχουν ειδικές διαδικασίες για τη συνταγογράφηση και τη διάθεσή τους.

«Σίγουρα κάποιος τα έχει δώσει απ’ έξω», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει την ύπαρξη συγκεκριμένων κυκλωμάτων, αλλά έχει προσωπική εμπειρία από την παράνομη διακίνηση τέτοιων ουσιών.

«Γνωρίζω όμως από προσωπική εμπειρία ότι οι ναρκωτικές ουσίες, δηλαδή τα φάρμακα που μπορούν να γίνουν ναρκωτικές ουσίες και τοξικές για τον οργανισμό, υπάρχουν στο παραεμπόριο», κατέληξε.

Advertisement