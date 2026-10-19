Eπιμνημόσυνη δέηση για τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του τραγουδιστή γιώργου μαζωνάκη τελείται στον ιερό ναό αγίας τριάδος στη νίκαια, παρουσία φίλων και συγγενών, οι οποίοι συγκεντρώνονται για να τιμήσουν τη μνήμη του αγαπημένου καλλιτέχνη. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή εξετάζοντας τον ρόλο των προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο και τις ουσίες που του χορηγήθηκαν.

Τα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύουν δύο νέα φιαλίδια και τρεις ουσίες, συμπεριλαμβανομένων αναισθητικών σκευασμάτων που προορίζονται αποκλειστικά για νοσοκομειακή χρήση.

Οι ερευνητές αναζητούν την προέλευση των ουσιών και αναλύουν ψηφιακά δεδομένα για να εξακριβώσουν τις επικοινωνίες των εμπλεκόμενων προσώπων, συμπεριλαμβανομένου ενός αναισθησιολόγου.

Η έρευνα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και οι Αρχές αναμένουν τις επίσημες τοξικολογικές αναλύσεις για να διαπιστώσουν τις ουσίες και τις ποσότητες στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Το επόμενο διάστημα ενδέχεται να κληθούν νέα πρόσωπα για κατάθεση, ενώ δεν αποκλείεται να προστεθούν και επιπλέον άτομα στον επίσημο κατάλογο των υπόπτων.

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Στα πρόσωπα που βρίσκονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου ή γνώριζαν τι συνέβαινε εκεί το μεσημέρι, καθώς και στις ουσίες που φέρεται να χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη, στρέφονται οι έρευνες των Αρχών για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Οι ερευνητές επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων, εξετάζοντας τον ρόλο που ενδέχεται να είχαν τρίτα πρόσωπα, εφόσον προκύψει ότι γνώριζαν ή είχαν ενημερωθεί για όσα διαδραματίζονταν στον χώρο. Παράλληλα, διερευνώνται η φύση και η ποσότητα των ουσιών που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν και με ποιον τρόπο συνδέονται με την κατάληξη του τραγουδιστή.

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Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και, ανάλογα με τα στοιχεία που θα προκύψουν, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να κληθούν νέα πρόσωπα για κατάθεση, ενώ ενδέχεται να προστεθούν και νέα άτομα στον κατάλογο των υπόπτων.

Στο μικροσκόπιο δύο νέα φιαλίδια και τρεις ουσίες

Στο μεταξύ, τα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν θέσει υπό εξέταση δύο ακόμη φιαλίδια που εντοπίστηκαν πρόσφατα. Αν και στις ετικέτες τους αναγράφονται συγκεκριμένες ουσίες, οι ειδικοί πραγματοποιούν αναλύσεις προκειμένου να επιβεβαιώσουν το πραγματικό περιεχόμενό τους.

Το ενδιαφέρον των ερευνητών επικεντρώνεται κυρίως σε τρεις ουσίες, εκ των οποίων οι δύο χρησιμοποιούνται για αναισθησία και καταστολή, ενώ η τρίτη χορηγείται ως αντίδοτο για την αναστροφή της νάρκωσης.

Την ίδια στιγμή, ερωτήματα έχουν προκύψει από αποτελέσματα εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό με πρωτοβουλία της οικογένειας. Οι αρμόδιες Αρχές, ωστόσο, αναμένουν τις επίσημες τοξικολογικές αναλύσεις, οι οποίες αναμένεται να αποσαφηνίσουν ποιες ουσίες ανιχνεύθηκαν στον οργανισμό του τραγουδιστή και σε ποιες ποσότητες.

Ερευνώνται η προέλευση των ουσιών και οι επικοινωνίες

Ένα από τα βασικά σκέλη της έρευνας αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι συγκεκριμένες αναισθητικές ουσίες βρέθηκαν στο ιατρείο, καθώς πρόκειται για σκευάσματα που προορίζονται για χρήση σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Οι ερευνητές επιχειρούν να εντοπίσουν την προέλευσή τους, αλλά και να εξακριβώσουν πώς έγινε η προμήθειά τους.

Παράλληλα, αναλύονται δεδομένα από κινητά τηλέφωνα και άλλα ψηφιακά μέσα των προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις επικοινωνίες με αναισθησιολόγο, ο οποίος φέρεται να είχε γνώση της διαδικασίας. Τα στοιχεία που θα προκύψουν ενδέχεται να οδηγήσουν στην κλήση του για παροχή εξηγήσεων, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες Αρχές.