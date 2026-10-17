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Έναν νέο έρωτα φαίνεται πως απολαμβάνουν το τελευταίο διάστημα ο γνωστός ηθοποιός Πασχάλης Τσαρούχας και η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου.

Οι δυο τους έκαναν πρόσφατα γνωστή τη σχέση τους μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας μια κοινή φωτογραφία. Τη συγκεκριμένη ανάρτηση είχε κάνει ο Πασχάλης Τσαρούχας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς την με μια ιδιαίτερα τρυφερή αφιέρωση προς τη σύντροφό του, την οποία αποκάλεσε «ζωή» και «ευτυχία» του.

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Σύμφωνα με νεότερο δημοσίευμα της Σάσας Σταμάτη στο Secret των Παραπολιτικών, η σχέση του ζευγαριού έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, καθώς ο ηθοποιός και η Κατερίνα Νοτοπούλου φέρονται πλέον να μένουν μαζί στη Θεσσαλονίκη.

Οι δυο τους μοιράζονται την καθημερινότητά τους στη συμπρωτεύουσα, η οποία αποτελεί τη βάση της πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ίδια πόλη βρίσκεται αυτή την περίοδο και ο Πασχάλης Τσαρούχας, καθώς συμμετέχει στην παράσταση «Ζορμπάς», που παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο το ζευγάρι να προχωρήσει στην επισημοποίηση της σχέσης του.

Υπενθυμίζεται πως ο ηθοποιός είχε εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά του για την Κατερίνα Νοτοπούλου μέσα από την ανάρτησή του, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Κατερίνα μου. Ζωή μου. Ευτυχία μου», αποκαλύπτοντας έτσι ότι οι δυο τους βρίσκονται σε σοβαρή σχέση.