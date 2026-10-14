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Του Γιώργου Ψύλλια



Η Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι είχε μια ξεχωριστή στιγμή με το show της Σίλιας Κριθαριώτη, και η παρουσία της Πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ήταν από τις πιο σχολιασμένες της βραδιάς. Η Πρέσβειρα κάθισε στην πρώτη σειρά, δίπλα στην Κάρλα Μπρούνι, και έδωσε στην επίδειξη έναν διεθνή και κοσμοπολίτικο τόνο.

Έφτασε συνοδευόμενη από τον Γιώργο Ντάβλα και φωτογραφήθηκε με τη σχεδιάστρια, την Αλεξάνδρα Νίκα και τη Δήμητρα Βασιλάτου. Η εικόνα αυτή έδειξε ξανά ότι η Σίλια Κριθαριώτη κερδίζει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον της διεθνούς σκηνής.

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Η συλλογή, με έμπνευση από το χρυσό Hollywood, συνδύασε πολυτέλεια, λάμψη και θηλυκότητα. Σε αυτό το σκηνικό, η κομψή εμφάνιση της κυρίας Γκίλφοϊλ ταίριαζε απόλυτα, και ίσως έδειξε και τη σύνδεση της ελληνικής δημιουργίας με τον διεθνή κόσμο.

Στο Παρίσι ταξίδεψαν από την Αθήνα και φίλες της σχεδιάστριας, όπως η Ρόη Αποστολοπούλου και η Αλεξάνδρα Νίκα,σύζυγος του τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργύρου για να τη στηρίξουν σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της χρονιάς. Η Ελληνίδα δημιουργός έχει πια σταθερή θέση στο επίσημο ημερολόγιο της υψηλής ραπτικής, και η εμφάνιση της Πρέσβειρας στην πρώτη σειρά το επιβεβαίωσε.

Για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που έφτασε στην Ελλάδα χαιρετώντας με ένα «Γεια σας, Ελλάδα!» στα ελληνικά, η παρουσία αυτή έδειξε το ενδιαφέρον της για την ελληνική δημιουργικότητα και πέρα από τα διπλωματικά της καθήκοντα. Το Παρίσι, εκείνο το βράδυ, έγινε σημείο συνάντησης για τη μόδα, την τέχνη και τις διεθνείς σχέσεις.

Και βέβαια η Κίμπερλι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτά θα χάσουμε τώρα και θα μας λείψουν λένε οι κοσμικοί κύκλοι της Αθήνας που θεωρούσαν τη Αμερικανίδα πρέσβη « δικό τους Άνθρωπο».



