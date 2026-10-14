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Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ κατέβαλλε αγωνιώδεις προσπάθειες για να διασώσει τη θέση της, μετά την ανακοίνωση της αποπομπής της από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Καθώς συσσωρεύονταν οι επιζήμιες αποκαλύψεις, η πρέσβειρα του Προέδρου Τραμπ στην Ελλάδα άρχισε να επικοινωνεί τηλεφωνικά με αξιωματούχους της κυβέρνησης και πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Προέδρου, επιχειρώντας να υποβαθμίσει το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το οποίο άφηνε να εννοηθεί ότι χρησιμοποιούσε τη θέση της για προσωπικό όφελος.

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Η πρέσβειρα άρχισε να καλεί κυβερνητικά στελέχη και εξέχοντες υποστηρικτές του Tραμπ –συχνά τις πρώτες πρωινές ώρες, λόγω της διαφοράς ώρας με την Αθήνα– ζητώντας τη στήριξή τους, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.



Η απόφαση να της ζητηθεί η παραίτηση ανακοινώθηκε στις 13 Οκτωβρίου από την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζαχαρία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν επικοινώνησε προσωπικά μαζί της πριν από την ανακοίνωση. Η Γκίλφοιλ, από την πλευρά της, ευχαρίστησε τον Τραμπ και τον ελληνικό λαό, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί το όνομά της.

Η αποχώρησή της, πάντως, δεν αφορά μόνο ένα πρόσωπο. Η Γκίλφοιλ είχε αναλάβει ενεργό ρόλο στην προώθηση της αμερικανικής ενεργειακής στρατηγικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιδιώκοντας να ενισχύσει τις συμφωνίες για την προμήθεια αμερικανικού φυσικού αερίου. Οι εξελίξεις δημιουργούν πλέον ερωτήματα για τη συνέχεια αυτών των πρωτοβουλιών.

Για την Αθήνα, η υπόθεση αποτελεί μια απρόσμενη εξέλιξη σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο σημαντικών γεωπολιτικών και ενεργειακών σχεδιασμών.

Και ενώ η δημόσια εικόνα της Γκίλφοιλ είχε συνδεθεί με την κοσμική ζωή, τις επίσημες εκδηλώσεις και τις στενές επαφές της με την ελληνική πολιτική και επιχειρηματική σκηνή, το τέλος της θητείας της αφήνει πίσω του ένα πολύ διαφορετικό αποτύπωμα: μια υπόθεση με πολιτικές, διπλωματικές και επιχειρηματικές προεκτάσεις.



