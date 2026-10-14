Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δημοσίευμα της Daily Mail υποστηρίζει ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ διατηρεί αρχείο με ευαίσθητες πληροφορίες για την οικογένεια Τραμπ και τον πολιτικό τους κύκλο.

Η επιστροφή της στις ΗΠΑ προκαλεί ανησυχία στο περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου λόγω του ενδεχομένου να δημοσιοποιήσει αποκαλύψεις για εσωτερικές αντιπαραθέσεις.

Παράλληλα, αναφορές της Wall Street Journal τη συνδέουν με καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές και προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της θητείας.

Τα σενάρια περί ημερολογίου εκδίκησης παραμένουν ισχυρισμοί ανώνυμων πηγών χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί από συγκεκριμένα στοιχεία ή επίσημες αποδείξεις.

Το μέλλον των σχέσεων της Γκίλφοϊλ με την οικογένεια Τραμπ παραμένει αβέβαιο, καθώς η ίδια δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά της.

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Ένα παρασκηνιακό θρίλερ με πρωταγωνίστρια την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και φόντο την οικογένεια Τραμπ περιγράφει δημοσίευμα της Daily Mail, υποστηρίζοντας ότι η πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ διατηρεί ένα είδος «ημερολογίου εκδίκησης», γεμάτο δυνητικά επιβαρυντικές πληροφορίες για τον Αμερικανό πρόεδρο και το στενό οικογενειακό και πολιτικό του περιβάλλον.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Γκίλφοϊλ φέρεται να έχει συγκεντρώσει ένα προσωπικό αρχείο με μυστικά, εσωτερικές αντιπαραθέσεις και παρασκηνιακές σχέσεις της οικογένειας Τραμπ, τα οποία απέκτησε κατά τη διάρκεια της πολυετούς σχέσης της με τον γιο του Αμερικανού προέδρου. Πηγές που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα υποστηρίζουν ότι η επιστροφή της στις ΗΠΑ προκαλεί ανησυχία στον στενό κύκλο του Τραμπ, καθώς φοβούνται το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αποκαλύψεις.

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«Ξέρει πού είναι θαμμένα τα μυστικά»

«Το να επιστρέψει στην Αμερική θα ήταν εφιάλτης. Η Κίμπερλι ξέρει πού είναι θαμμένα τα μυστικά. Γνωρίζει τους ανθρώπους, τα μυστικά, τους καβγάδες και τις σχέσεις», φέρεται να δήλωσε ανώνυμη πηγή στη Daily Mail.

Η ίδια πηγή φέρεται να προσθέτει ότι κανείς στον κύκλο του Τραμπ δεν θα ήθελε να δει μια οργισμένη Γκίλφοϊλ να επιστρέφει στις ΗΠΑ, χωρίς πλέον να έχει κάτι να χάσει.

«Η Κίμπερλι γνωρίζει τα πάντα. Για χρόνια βρισκόταν βαθιά μέσα στην οικογένεια και στον πολιτικό μηχανισμό της», ανέφερε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, άλλη πηγή με γνώση της κατάστασης.

Η Γκίλφοϊλ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ διατηρούσαν σχέση από το 2018 έως το 2024, ενώ εκείνη φέρεται να είχε παρουσία στις περισσότερες, αν όχι σε όλες, τις σημαντικές εκδηλώσεις της οικογένειας. Η στενή αυτή σχέση, σύμφωνα με τη Daily Mail, της έδωσε πρόσβαση σε πρόσωπα, πληροφορίες και καταστάσεις που θα μπορούσαν τώρα να αποκτήσουν ιδιαίτερη σημασία.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ακόμη ότι, μετά την αποχώρησή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Γκίλφοϊλ ενδέχεται να επιλέξει να συγκρουστεί ανοιχτά με την οικογένεια Τραμπ, δημοσιοποιώντας μέρος του επίμαχου υλικού. Ωστόσο, δεν παρουσιάζονται συγκεκριμένα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει τέτοιο ημερολόγιο ή ότι σχεδιάζει πράγματι να δημοσιοποιήσει αποκαλύψεις.

Οι καταγγελίες για τις πιστωτικές κάρτες και τις επαφές στην Ελλάδα

Το παρασκήνιο γύρω από την Γκίλφοϊλ γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το οποίο φέρεται να ζήτησε από Ρεπουμπλικανό δωρητή να της καταβάλει 100.000 δολάρια για την εξόφληση λογαριασμού πιστωτικής κάρτας, προσφέροντας σε αντάλλαγμα διευκολύνσεις από την κυβέρνηση Τραμπ.

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Παράλληλα, το ίδιο δημοσίευμα φέρεται να αναφέρει ότι η Αμερικανίδα διπλωμάτης προώθησε τα συμφέροντα ελληνικού κατασκευαστικού και ενεργειακού οργανισμού, ενώ προσκάλεσε τον εκπρόσωπο συμφερόντων του σε ιδιωτικές συναντήσεις. Επιπλέον, φέρεται να καυχιόταν ότι δύο εύποροι Έλληνες επιχειρηματίες κάλυπταν τα έξοδα των διεθνών μετακινήσεών της με ιδιωτικά αεροσκάφη.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν καταγγελίες που αποδίδονται στα δημοσιεύματα και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως αποδεδειγμένα γεγονότα.

Θα επιλέξει την εκδίκηση ή τη σιωπή;

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η Γκίλφοϊλ θα επιλέξει να έρθει σε ανοιχτή ρήξη με τους Τραμπ ή αν θα επιδιώξει να διατηρήσει τις σχέσεις της με τον στενό κύκλο του Αμερικανού προέδρου.

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Όπως σημειώνει η Daily Mail, η απόφασή της θα μπορούσε να εξαρτηθεί από το πώς αξιολογεί πλέον τη σχέση της με την οικογένεια, μετά τις εξελίξεις γύρω από τη διπλωματική της θέση.

Θα επιδιώξει να αξιοποιήσει όσα γνωρίζει για να προκαλέσει πολιτικό και επικοινωνιακό σεισμό ή θα προτιμήσει να παραμείνει κοντά στο περιβάλλον που τη συνέδεε επί χρόνια με την αμερικανική πολιτική εξουσία;

Προς το παρόν, το σενάριο ενός «ημερολογίου εκδίκησης» παραμένει ισχυρισμός της Daily Mail και όχι επιβεβαιωμένη υπόθεση. Το βέβαιο είναι ότι οι πληροφορίες που αποδίδονται σε ανώνυμες πηγές τροφοδοτούν νέα ερωτήματα για τις εσωτερικές ισορροπίες στον κύκλο Τραμπ.

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