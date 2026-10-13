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Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η πρέσβης συμμετείχε σε πλήθος κοσμικών εκδηλώσεων και πραγματοποίησε σημαντικές επαφές με επιχειρηματίες και πολιτικούς παράγοντες της χώρας.

Η ίδια εστίασε στην ενίσχυση των αμερικανικών επενδύσεων στους αγωγούς φυσικού αερίου, επιδιώκοντας να καταστήσει την Ελλάδα περιφερειακό ενεργειακό κόμβο.

Η παρουσία της περιελάμβανε συχνές επισκέψεις στη Μύκονο για συναντήσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση και εκπροσώπους της κοινωνικής ζωής.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στήριξε δημόσια το έργο της, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της στην προώθηση των ενεργειακών συμφερόντων των ΗΠΑ.

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Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» λίγο πριν το μεσημέρι του Σαββάτου, 1 Νοεμβρίου 2025, με ιδιωτική πτήση. Ταξίδεψε από τη Φλόριντα με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτου. Ο διορισμός της είχε ανακοινωθεί από τον Τραμπ τον Δεκέμβριο του 2024. Η άφιξη έγινε σχεδόν έντεκα μήνες μετά και προκάλεσε αρκετά σχόλια, ακόμη και στους New York Times.

Το Κέντρο Αθηνών και ο Αργυρός

Το βράδυ της Κυριακής 2 Νοεμβρίου, πριν καν επισημοποιηθεί η θητεία της, πήγε στο νυχτερινό κέντρο «Κέντρο Αθηνών», όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ο Αργυρός και η Γκιλφόιλ γνωρίστηκαν σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Λονδίνο. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα , πλήθος επιχειρηματιών και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου βρέθηκαν εκεί, μίλησαν μαζί της και φωτογραφήθηκαν, και εκείνη αποχώρησε γύρω στα μεσάνυχτα. Το πρωτοσέλιδο θέμα ήταν ότι χόρεψε συρτάκι με τους καλεσμένους.

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Οι επαφές με επιχειρηματίες

Οι πρώτες της δημόσιες εμφανίσεις είχαν έντονο επιχειρηματικό χαρακτήρα. Η δεξίωση στο Grand Hyatt το Σάββατο έγινε παρουσία επιχειρηματιών, πολιτικών και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής. Στο Κέντρο Αθηνών, όπου τραγουδάει ο Αργυρός οι New York Times έγραψαν ότι κάθισε ανάμεσα στον προσωπικό της στυλίστα και σε μια Ελληνίδα επιχειρηματία από ισχυρή οικογένεια εφοπλιστών.

Η επίσημη θητεία

Τα διαπιστευτήρια παρέδωσε στον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Τασούλα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου. Οι δηλώσεις της για την ενέργεια και την άμυνα δείχνουν ότι ο ρόλος της δεν περιορίζεται στα κοσμικά. Έχει πει ότι θέλει να ενισχυθούν οι επενδύσεις στους αγωγούς φυσικού αερίου ώστε η Ελλάδα να γίνει περιφερειακός κόμβος για το αμερικανικό φυσικό αέριο.

Η Γκιλφόιλ στη Μύκονο

Η Μύκονος φαίνεται να έγινε βασικό σημείο της παρουσίας της. Τον Μάιο του 2026 βρέθηκε στο νησί από το Σάββατο, συναντήθηκε με τον δήμαρχο Χρήστο Βερώνη και ενημερώθηκε για τα έργα υποδομής και ανάπτυξης, ενώ συζήτησαν και για τον τουρισμό και τους Αμερικανούς επισκέπτες. Επισκέφθηκε και τον Άγιο Νικολάκη, όπου άναψε κερί, και φωτογραφήθηκε με τον Πέτρο τον πελεκάνο, τη γνωστή μασκότ του νησιού. Το καλοκαίρι επέστρεψε. Η παρουσία της προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση μέσα στις VIP αφίξεις του νησιού. Η Μαρίνα Σταυράκη δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συνάντησή της μαζί της στα τέλη Ιουλίου. Έτσι η Μύκονος λειτούργησε και ως επίσημος σταθμός, με τον δήμαρχο, και ως κοσμικός, με επιχειρηματικούς και κοινωνικούς κύκλους.

Η επίσκεψη Ρούμπιο

Λίγες μέρες πριν την επίσκεψη, του στην Ελλάδα ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τη στήριξε δημόσια. Είπε ότι είναι «εξαιρετικά αποτελεσματική υποστηρίκτρια της ατζέντας του Προέδρου» και ότι έχει προωθήσει τα ενεργειακά συμφέροντα των ΗΠΑ μέσω του «Κάθετου Διαδρόμου». Ο Ρούμπιο Έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν ο Γεραπετρίτης και η Γκιλφόιλ, με μια πολύ θερμή αγκαλιά .Μαλιστα ο Ρούμπιο όταν ρωτήθηκε για όσα γράφονταν ήδη στον αμερικανικό τύπο εκνευρίστηκε αλλά δεν την άδειασε Το πρόγραμμα περιλάμβανε συνάντηση με τον Γεραπετρίτη, συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ομιλία στην Πνύκα και τελετή στην πρεσβεία για την καινούργια πτέρυγα και την ανακαίνιση του κτηρίου. Η Γκιλφόιλ έγραψε στην ανάρτησή της ότι η σχέση ΗΠΑ–Ελλάδας «δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη».

Γράφτηκε μάλιστα ότι η ιδέα της ομιλίας του Ρούμπιο στην Πνύκα μπροστά απ’ την Ακρόπολη ήταν της Κίμπερλι.

Όπως κι αν έχει η παρουσία της στην Ελλάδα που μπορεί να μην διήρκεσε ούτε καν ένα χρόνο ήταν έντονη και σίγουρα θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να ξεχαστεί..