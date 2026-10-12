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Η δούκισσα ανακοίνωσε μια νέα φιλανθρωπική συνεργασία του ιδρύματος Archewell με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κοριτσιού και τη συνάντησή της με τη Μαλάλα Γιουσαφζάι.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πέμπτη την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση στο Νότιγχαμ μετά την επιστροφή τους.

Το ζευγάρι δεν αναμένει πρόσκληση για τα Χριστούγεννα από τη βασιλική οικογένεια και σχεδιάζει να περάσει τις εορτές με τη μητέρα της Μέγκαν.

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Ο πρίγκιπας Άρτσι με το πατίνι του και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ να περπατά δίπλα του πρωταγωνιστούν στο νέο βίντεο που ανέβασε η Μέγκαν Μάρκλ από την νέα οικογενειακή της ζωή στη Βρετανία.

Σε Instagram Story την Κυριακή (11.10.2026) η Μέγκαν Μάρκλ έφερε στο φως νέο βίντεο με πρωταγωνιστές τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ, κι ένα κοπάδι με ελάφια να πετρπατάει μπροστά τους. Στα πλάνα, τα δύο παιδιά φαίνονται να απολαμβάνουν τη βόλτα τους στην ύπαιθρο και τη νέα τους καθημερινότητα στη Βρετανία.

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Επίσης διακρίνεται το λαμπραντόρ της οικογένειας, καθώς και μερικά ελάφια στο βάθος. Η Μέγκαν έντυσε μουσικά το βίντεο με το κλασικό τραγούδι «My Girl» των The Temptations.

Η ανάρτηση συνέπεσε με τη χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα Κοριτσιού με αφορμή την οποία η δούκισσα συναντήθηκε με τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Μαλάλα Γιουσαφζάι (Malala Yousafzai). Παράλληλα, σε ξεχωριστή ανάρτησή της στο Instagram, μοιράστηκε ένα μήνυμα για τη στήριξη των γονέων και των φροντιστών, ανακοινώνοντας μια νέα φιλανθρωπική συνεργασία μέσω του ιδρύματος Archewell Philanthropies.

Σύμφωνα με την Sunday Times, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλ θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη την πρώτη τους κοινή εμφάνιση από τότε που επέστρεψαν στη Βρετανία τον Αύγουστο.

Το ζευγάρι θα επισκεφθεί το Νότιγχαμ στην κεντρική Αγγλία, την πόλη όπου είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του κοινή εμφάνιση μετά την ανακοίνωση των αρραβώνων του το 2017. Αναμένεται να επισκεφθεί μια σειρά οργανισμών, καθώς και ένα κοινοτικό στούντιο ηχογράφησης, στο οποίο ο Χάρι είχε βρεθεί ξανά το 2025.

«Δεν θα λάβουν πρόσκληση για τα Χριστούγεννα»

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια δημοσιευμάτων που θέλουν τον Χάρι και τη Μέγκαν να γνωρίζουν πως δεν πρόκειται να λάβουν πρόσκληση για να περάσουν τα φετινά Χριστούγεννα με τη βασιλική οικογένεια στο Σάντριγχαμ.

Ωστόσο, φίλος του ζευγαριού δήλωσε στην εφημερίδα: «Δεν πρόκειται να περάσουν τα Χριστούγεννα με τη βασιλική οικογένεια. Πώς θα μπορούσε εξάλλου να λειτουργήσει κάτι τέτοιο; Γνωρίζουν ότι θα ήταν υπερβολικά άβολο και δύσκολο. Ξέρουν επίσης ότι δεν πρόκειται να προσκληθούν και δεν περιμένουν καμία πρόσκληση».

Πρόσθεσε ότι το ζευγάρι θα περάσει την Ημέρα των Ευχαριστιών και τα Χριστούγεννα με τη μητέρα της Μέγκαν, Ντόρια, είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο είτε στην Καλιφόρνια όπου εκείνη διαμένει.