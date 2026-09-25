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Τα στιγμιότυπα απεικονίζουν το ζευγάρι και τα παιδιά τους σε χαλαρές στιγμές στην αγγλική ύπαιθρο μαζί με την Αμερικανίδα influencer.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επέστρεψαν μόνιμα στη Βρετανία από την Καλιφόρνια για να ενισχύσουν τους δεσμούς με την οικογένειά τους.

Η οικογένεια προχώρησε πρόσφατα σε αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος για τα δύο παιδιά τους, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

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Η στενή φίλη της Μέγκαν Μαρκλ, Κέλλι Μακί Ζέιφεν, αποκάλυψε μέσα από μια σειρά φωτογραφιών στιγμές από τη νέα καθημερινότητα της Δούκισσας του Σάσσεξ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Αμερικανίδα influencer βρέθηκε στη Βρετανία προς το τέλος του καλοκαιριού μαζί με τον νεογέννητο γιο της, Τζακ, και μοιράστηκε με τους ακολούθους της στιγμιότυπα από την επίσκεψή της.

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Στις φωτογραφίες, η Ζέιφεν φαίνεται να περνά χρόνο με τη Μέγκαν Μαρκλ στην αγγλική ύπαιθρο, απολαμβάνοντας χαλαρές στιγμές με την οικογένεια και φίλους.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Μέγκαν κρατά στην αγκαλιά της τον μικρό Τζακ, ενώ βρίσκεται καθισμένη σε ξύλινο τραπέζι, σε ένα ιδιαίτερα παραδοσιακό και ρουστίκ σκηνικό.

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Σε άλλη φωτογραφία εμφανίζεται ο πρίγκιπας Χάρι να βρίσκεται στο έδαφος και να παίζει με το μωρό, ενώ σε διαφορετικό στιγμιότυπο η Μέγκαν κάθεται μαζί με τη φίλη της σε εξωτερικό χώρο και παίζουν mahjong, έχοντας ως φόντο το καταπράσινο τοπίο.

Instagram/_heartmom_

Instagram/_heartmom_

Η πριγκίπισσα Λίλιμπετ κάνει επίσης την εμφάνισή της στο φωτογραφικό υλικό, καθώς διακρίνεται να παίζει με τη Ζέιφεν μέσα σε ένα σαλόνι.

«Ο χρόνος με την οικογένεια είναι ακριβώς αυτό που ζητά η καρδιά. Περνάμε τέλεια», έγραψε η Ζέιφεν στη λεζάντα του καρουζέλ. «Υπάρχει κάτι τόσο ξεχωριστό στο να γεύεσαι αυτό το μαγικό μέρος με την κολλητή σου φίλη και να έχεις μαζί σου τον γλυκό μου Τζακ», πρόσθεσε.

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Η ίδια εξέφρασε παράλληλα τον ενθουσιασμό της για το γεγονός ότι είχε την ευκαιρία να δει από κοντά αυτή τη νέα περίοδο της ζωής της φίλης της, αναφερόμενη στις «καθημερινές τους περιπέτειες».

«Ο χρόνος με την οικογένεια είναι ακριβώς αυτό που ζητά η καρδιά», συνέχισε η Ζέιφεν, περιγράφοντας με τον δικό της τρόπο τις στιγμές που έζησε στη Βρετανία, «με μια μερίδα πουρέ αρακά και fish and chips! Όλα αυτά έχουν γεμίσει την καρδιά μου».

Στο τέλος της ανάρτησής της, η φίλη της Μέγκαν ευχαρίστησε όλους εκείνους που «γνώρισε ή συνάντησε τυχαία» στο πλευρό της Δούκισσας του Σάσεξ, για την «τόση αγάπη που έδειξαν» στη φίλη της. «Ήταν υπέροχο να το βλέπω», έγραψε χαρακτηριστικά.

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Ο 42χρονος πρίγκιπας Χάρι και η 45χρονη Μέγκαν άφησαν πίσω τους τη ζωή στην Καλιφόρνια τον περασμένο μήνα, επιλέγοντας να επιστρέψουν μόνιμα στη Βρετανία, με στόχο μεταξύ άλλων να ενισχύσουν τους δεσμούς των παιδιών τους με την οικογένεια του Χάρι.

Ο 7χρονος πρίγκιπας Άρτσι και η 5χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ είχαν αρχικά ξεκινήσει σε ένα προπαρασκευαστικό σχολείο της περιοχής. Ωστόσο, προβλήματα που προέκυψαν οδήγησαν την οικογένεια στην απόφαση να αλλάξει σχολικό περιβάλλον και να επιλέξει διαφορετικό εκπαιδευτικό ίδρυμα.

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