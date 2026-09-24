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Η αναδρομική έρευνα, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025, επεκτείνεται σταδιακά ώστε να επανεξεταστούν περιστατικά που χρονολογούνται από το 2015 έως σήμερα.

Μέχρι στιγμής, η επανεξέταση 538 περιπτώσεων επιβεβαίωσε ότι 321 ασθενείς υπέστησαν βλάβη, ενώ εκατοντάδες γυναίκες έχουν ήδη ζητήσει υποστήριξη μέσω ειδικής τηλεφωνικής γραμμής.

Η διοίκηση του οργανισμού ζήτησε ειλικρινή συγγνώμη από τις επηρεαζόμενες γυναίκες και τις οικογένειές τους, υποσχόμενη πλήρη διαφάνεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος του νοσοκομείου δήλωσε ότι ο οργανισμός θα στηρίξει τις ασθενείς, προσφέροντας επιλογές αποκατάστασης σε όσες υποβλήθηκαν σε μη αναγκαίες χειρουργικές επεμβάσεις.

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Στην έρευνα έως και 4.500 επιπλέον περιστατικών καρκίνου του μαστού προχωράει νοσοκομείο του βρετανικού συστήματος υγείας, καθώς γυναίκες που έκαναν εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, έπεσαν θύματα τραγικών λαθών. Η έρευνα του BBC, η οποία αφορά περιστατικά τα οποία χρονολογούνται από το 2023 φέρνει στο φως περιπτώσεις γυναικών που υποβλήθηκαν σε μη αναγκαίες μαστεκτομές, ενώ σημειώθηκε και ένας θάνατος, λόγω ιατρικής αστοχίας.

Πρόκειται για τον County Durham and Darlington NHS Foundation Trust, για τον οποίο μια προηγούμενη ανασκόπηση περιστατικών αποκάλυψε ότι εκατοντάδες γυναίκες υπέστησαν βλάβη εξαιτίας προβλημάτων στις υπηρεσίες που παρείχε για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

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Twenty women had mastectomies they didn't need while being treated for breast cancer and hundreds suffered harm, NHS trust admits https://t.co/9XgEN4TRfL — Daily Mail (@DailyMail) September 18, 2026

Μία από τις γυναίκες που μίλησε στον BBC δήλωσε ότι αισθάνεται «ακρωτηριασμένη» και χαρακτήρισε τα λάθη του οργανισμού «απολύτως ασυγχώρητα».

Πριν αποφασιστεί η επέκταση της έρευνας σε περιστατικά που φτάνουν πίσω έως το 2015, μέλη της διοίκησης ζήτησαν «ειλικρινή» συγγνώμη από τις γυναίκες και τις οικογένειές τους για τις αστοχίες και τη βλάβη που προκλήθηκε.

Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Άλισον Μάρσαλ, δήλωσε: «Θα ήθελα να ζητήσω ειλικρινή συγγνώμη από όλες τις γυναίκες και τις οικογένειές τους που επηρεάστηκαν από τις αστοχίες στις υπηρεσίες μας για τον μαστό. Δεν μπορώ να φανταστώ τον αντίκτυπο που είχε αυτό».

Όπως πρόσθεσε, «δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω», δεσμεύτηκε όμως ότι η διοίκηση θα είναι «ανοιχτή, ειλικρινής και διαφανής» σχετικά με όσα συνέβησαν.

Η αναδρομική έρευνα για τις επεμβάσεις μαστού ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025 και αρχικά επικεντρώθηκε σε περιστατικά από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2025.

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321 περιπτώσεις λάθους και ένας θάνατος

Μέχρι στιγμής έχουν επανεξεταστεί 538 περιστατικά, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι 321 ασθενείς υπέστησαν κάποια μορφή βλάβης. Μεταξύ των υποθέσεων που εξετάστηκαν περιλαμβάνεται και ένας θάνατος.

Περίπου 640 ασθενείς έχουν επίσης επικοινωνήσει με την ειδική γραμμή υποστήριξης, ζητώντας να εξεταστεί ξανά η δική τους περίπτωση. Η έρευνα κόστισε περίπου 523.000 λίρες τον πρώτο χρόνο, ενώ εννέα ειδικοί εξετάζουν περίπου 80 υποθέσεις κάθε μήνα.

Η διοίκηση αποφάσισε πλέον να επεκτείνει σταδιακά την έρευνα, έναν χρόνο κάθε φορά, μέχρι το 2015. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εξεταστούν έως και 4.500 επιπλέον περιστατικά, με τη διαδικασία να εκτιμάται ότι θα χρειαστεί περίπου πέντε χρόνια για να ολοκληρωθεί.

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Ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Στιβ Ράσελ, αναγνώρισε ότι γυναίκες και οι οικογένειές τους βίωσαν «αγωνία, αβεβαιότητα και βλάβη».

«Καμία συγγνώμη δεν μπορεί να αναιρέσει αυτό που συνέβη», είπε, προσθέτοντας ότι το Trust θα στηρίξει τις γυναίκες που επηρεάστηκαν με κάθε δυνατό τρόπο. Ακόμη, ανέφερε ότι ορισμένες γυναίκες που υποβλήθηκαν σε περιττές μαστεκτομές ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε αποκατάσταση μαστού, η οποία θα έπρεπε να είχε προσφερθεί εξαρχής.

"I've met a number of women…I can't imagine what it has been like."



At least 20 women had unnecessary breast removals during breast cancer care in County Durham.@annaefoster asks Steve Russell, head of the local NHS Foundation Trust, to explain why this happened. pic.twitter.com/sydK6xNo9i Advertisement September 18, 2026

Ο Ράσελ υποστήριξε ότι σήμερα οι υπηρεσίες του οργανισμού έχουν ανταπόκριση που είναι πάνω από τα εθνικά πρότυπα για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών επεμβάσεων διατήρησης του μαστού και άμεσης αποκατάστασης.

«Τίποτα από αυτά δεν αλλάζει αυτό που συνέβη στις γυναίκες στο παρελθόν, αλλά ελπίζουμε ότι δείχνει πως οι αλλαγές που έγιναν στις υπηρεσίες έχουν επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα», ανέφερε.

Η ειδική γραμμή επικοινωνίας για τους ασθενείς θα παραμείνει ανοιχτή, με τον οργανισμό να καλεί οποιαδήποτε γυναίκα έχει ανησυχίες να επικοινωνήσει, ανεξάρτητα από το πότε έλαβε τη θεραπεία της.

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