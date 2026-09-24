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Ο ίδιος τόνισε ότι η Ταπισερί παραμένει ενιαία και θα επιστρέψει στη Γαλλία, σε αντίθεση με τα διαχωρισμένα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Το Βρετανικό Μουσείο θα φιλοξενήσει το ιστορικό υφαντό από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως τον Ιούλιο του 2027 με εισιτήρια υψηλού κόστους.

Η έκθεση του μεσαιωνικού έργου, το οποίο απεικονίζει την κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς, θεωρείται το κορυφαίο εκθεσιακό γεγονός της χρονιάς.

Το Βρετανικό Μουσείο θα παραχωρήσει ως δάνειο αντικείμενα από τον θησαυρό του πλοίου Σάτον Χου σε γαλλικά μουσεία στο πλαίσιο της συμφωνίας.

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Την έκπληξη του για την πρόσφατη πρόταση του Βρετανικού Μουσείου ότι ο δανεισμός της Ταπισερί της Μπαγιέ θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για μια συμφωνία σχετικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα, εξέφρασε σε άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα The Guardian, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν πιστεύω ότι μπορεί», ξεκαθαρίζει ο πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι η Γαλλία δάνεισε την Ταπισερί ως ενιαίο έργο και ως ενιαίο έργο θα επιστραφεί στη Γαλλία «ενώ στην περίπτωση του Παρθενώνα ισχύει το αντίστροφο: αναπόσπαστα μέρη του μνημείου αφαιρέθηκαν διά της βίας και διασκορπίστηκαν».

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Ποια είναι η περίφημη Ταπισερί της Μπαγιέ που επέστρεψε από τη Γαλλία στη Βρετανία υπό μορφή δανείου, τα εισιτήρια για την οποία είναι sold out έως τις 31 Δεκεμβρίου;

Η έκθεση της Ταπισερί της Μπαγιέ -του ανεκτίμητης αξίας μεσαιωνικού λινού υφαντού μήκους 70 μέτρων που απεικονίζει την κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς το 1066 και επέστρεψε μετά από 900 χρόνια– αποτελεί «το κορυφαίο εκθεσιακό γεγονός της χρονιάς» για το Βρετανικό Μουσείο. Και η τιμολογιακή πολιτική του όσον αφορά τα εισιτήρια το αντανακλά ξεκάθαρα».

Τα εισιτήρια για την έκθεση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 11 Ιουλίου 2027, κοστίζουν 33 λίρες, περίπου 45 δολάρια (39 ευρώ).

Όλα τα εισιτήρια περιλαμβάνουν επίσκεψη διάρκειας 40 λεπτών στη Sainsbury Exhibitions Gallery όπου θα εκτίθεται η ταπισερί. Όπως επισημαίνει και το The Art Newspaper, «Οι τιμές των εισιτηρίων που ανακοινώθηκαν είναι εν γένει υψηλότερες από το κόστος εισόδου στις περιοδικές εκθέσεις του Βρετανικού Μουσείου».

«Χαρακτηρίζεται από μια αμεσότητα και ζωντάνια που καμία γραπτή πηγή δεν μπορεί να αποδώσει»

Το μεγάλης αξίας ιστορικό ντοκουμέντο αφηγείται την ιστορία της κατάκτησης της Αγγλίας από τους Νορμανδούς και της Μάχης του Χέιστινγκς, κατά την οποία ο Γουλιέλμος ο Κατακτητής πήρε τον αγγλικό θρόνο από τον Χάρολντ Γκόντγουινσον και έγινε ο πρώτος Νορμανδός βασιλιάς της Αγγλίας, μέσα από 58 σκηνές στις οποίες περιλαμβάνονται 626 πρόσωπα (και 202 άλογα).

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Εικάζεται ότι δημιουργήθηκε στο Κεντ, πιθανότατα κατά παραγγελία του επισκόπου Οντό της Μπαγιέ. Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο κομμάτι δεν έχει διασωθεί, προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες τόσο για τις στρατιωτικές συνήθειες όσο και την καθημερινότητα των ανθρώπων της εποχής.

Σε αντάλλαγμα το Βρετανικό Μουσείο θα παραχωρήσει επίσης υπό μορφή δανείου στα γαλλικά μουσεία της Καέν και της Ρουέν, αντικείμενα από τον αρχαιολογικό θησαυρό του πλοίου Σάτον Χου.

Η Μίλι Χόρτον-Ίνς χαρακτήρισε «θαύμα» το γεγονός ότι το έργο διατηρήθηκε επί περισσότερους από εννέα αιώνες. «Σκόροι, ποντίκια, υγρασία, μούχλα, πυρκαγιές -αμέτρητοι παράγοντες θα μπορούσαν να το είχαν καταστρέψει. Το ότι σώζεται μέχρι σήμερα είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο». Όπως σημείωσε, η Ταπισερί αφηγείται «μία από τις πλέον καθοριστικές στιγμές της αγγλικής, αλλά και της βρετανικής ιστορίας, με μια αμεσότητα και ζωντάνια που καμία γραπτή πηγή δεν μπορεί να αποδώσει».

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