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Η εταιρεία NATS απέδωσε το πρόβλημα σε δυσλειτουργία συνδεσιμότητας στο δίκτυό της, τονίζοντας ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με αντίστοιχη βλάβη που είχε σημειωθεί νωρίτερα τον Σεπτέμβριο.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων, εφαρμόστηκαν προσωρινοί περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία, οι οποίοι επηρέασαν κυρίως τη Σκωτία, τη βόρεια Αγγλία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Παρά την αποκατάσταση της βλάβης, η NATS προειδοποίησε ότι θα απαιτηθεί χρόνος για την ομαλοποίηση των προγραμμάτων των αεροπορικών εταιρειών και την επαναφορά της κυκλοφορίας στους κανονικούς ρυθμούς.

Το συμβάν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες εκφράζουν πλέον αμφιβολίες για την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των συστημάτων της NATS.

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Νέα προβλήματα προκλήθηκαν στις αεροπορικές μετακινήσεις στη Βρετανία, έπειτα από τεχνική δυσλειτουργία στο κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της NATS στο Πρέστγουικ της Σκωτίας. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε αρκετά αεροδρόμια.

Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες που επηρεάζει το βρετανικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η νέα αναστάτωση έχει προκαλέσει αντιδράσεις από αεροπορικές εταιρείες και επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των συστημάτων της NATS (National Air Traffic Services).

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Σύμφωνα με την ίδια τη NATS, η σημερινή δυσλειτουργία προκλήθηκε από πρόβλημα συνδεσιμότητας σε τμήμα του δικτύου των συστημάτων της στη Σκωτία. Η εταιρεία διευκρίνισε, ωστόσο, ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν σχετίζεται με τη μεγάλη τεχνική βλάβη που είχε σημειωθεί νωρίτερα τον Σεπτέμβριο.

Περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας

Η βλάβη έγινε αντιληπτή τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου στο κέντρο ελέγχου του Πρέστγουικ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του συστήματος, εφαρμόστηκαν προσωρινοί περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία.

Οι περιορισμοί είχαν ως στόχο να μειωθεί ο αριθμός των αεροσκαφών που διαχειρίζονταν οι ελεγκτές, την ώρα που οι τεχνικές ομάδες εργάζονταν για την αποκατάσταση του προβλήματος. Εκπρόσωπος της NATS ανέφερε αρχικά ότι οι περιορισμοί κρίθηκαν απαραίτητοι «για να διατηρηθεί η ασφάλεια» και να αντιμετωπιστεί η αυξημένη ζήτηση. Παράλληλα, οι επιβάτες κλήθηκαν να επικοινωνούν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες τους προκειμένου να ενημερώνονται για την κατάσταση των πτήσεών τους.

UK passengers hit with massive delays after second air traffic control issue in two weeks https://t.co/EuhJUBkjJp pic.twitter.com/rzBb2SS4zy — LADbible (@ladbible) September 21, 2026

Μερικές ώρες αργότερα, η NATS ανακοίνωσε ότι η τεχνική δυσλειτουργία είχε αποκατασταθεί. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι συνεργαζόταν με αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες προκειμένου οι περιορισμοί να αρθούν σταδιακά.

Η αποκατάσταση της βλάβης, ωστόσο, δεν σήμαινε ότι η αεροπορική κίνηση θα επανερχόταν αμέσως στους κανονικούς ρυθμούς. Η NATS προειδοποίησε ότι θα χρειαζόταν χρόνος μέχρι να εξαλειφθούν οι επιπτώσεις και να ομαλοποιηθεί πλήρως η κατάσταση.

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Ποια αεροδρόμια επηρεάστηκαν

Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις καταγράφηκαν αρχικά στη Σκωτία, τη βόρεια Αγγλία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Προβλήματα σημειώθηκαν, μεταξύ άλλων, στα αεροδρόμια της Γλασκώβης και του Μπέλφαστ, ενώ επηρεάστηκαν και πτήσεις από και προς το London City.

Στα πρώτα στάδια της διαταραχής είχαν καταγραφεί τουλάχιστον 24 ακυρώσεις ή σοβαρές καθυστερήσεις, με τον αριθμό να μεταβάλλεται καθώς οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούσαν σε αλλαγές και αναπροσαρμογές των προγραμμάτων τους.

Τα αεροδρόμια που βρίσκονται νοτιότερα από το Μάντσεστερ φαίνεται πως επηρεάστηκαν σε μικρότερο βαθμό. Παρ’ όλα αυτά, η επαναφορά της λειτουργίας ενός συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας δεν συνεπάγεται αυτόματα επιστροφή στην κανονικότητα.

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Αεροσκάφη και πληρώματα που έχουν βρεθεί εκτός της αρχικής τους θέσης πρέπει να επανατοποθετηθούν, ενώ παράλληλα απαιτείται αναδιοργάνωση των δρομολογίων και των προγραμμάτων των αεροπορικών εταιρειών.

Νέες αντιδράσεις από τις αεροπορικές εταιρείες

Το νέο τεχνικό πρόβλημα προκάλεσε εκ νέου αντιδράσεις απέναντι στη NATS. Η easyJet άσκησε κριτική στην εταιρεία, επισημαίνοντας ότι δύο σοβαρά περιστατικά σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με την ανθεκτικότητα του συστήματος.

Από την πλευρά της, η Ryanair επανέλαβε το αίτημά της για αλλαγή στην ηγεσία της NATS, ενώ η British Airways χαρακτήρισε το νέο περιστατικό «απογοητευτικό». Η NATS βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με αυξημένη πίεση μετά τη σοβαρή βλάβη που σημειώθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου. Τότε, ένα πρόβλημα λογισμικού είχε προκαλέσει εκτεταμένους περιορισμούς στον βρετανικό εναέριο χώρο.

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Κατά τη διάρκεια εκείνου του διημέρου επηρεάστηκαν περισσότερες από 2.000 πτήσεις, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες αντιμετώπισαν ακυρώσεις και πολύωρες καθυστερήσεις. Η προκαταρκτική έρευνα για το προηγούμενο περιστατικό έδειξε ότι σφάλμα σε ένα μικρό τμήμα του λογισμικού προκάλεσε αλλοίωση δεδομένων. Αυτό είχε ως συνέπεια να ενεργοποιηθούν περιορισμοί ασφαλείας.

Η NATS έχει ξεκαθαρίσει ότι η σημερινή δυσλειτουργία στο Πρέστγουικ είναι διαφορετικής φύσης και δεν συνδέεται με το προηγούμενο περιστατικό. Οι ταξιδιώτες που πρόκειται να πετάξουν από βρετανικά αεροδρόμια καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο.

Παρά το γεγονός ότι η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε, οι επιπτώσεις της μπορεί να συνεχιστούν για αρκετές ώρες, καθώς απαιτείται χρόνος για να αποκατασταθεί πλήρως το πρόγραμμα των πτήσεων και να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις που έχουν ήδη προκληθεί.

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Με πληροφορίες από BBC

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