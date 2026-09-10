Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ρωσικά αεροδρόμια έχουν προκαλέσει συχνά κλεισίματα του εναέριου χώρου και σημαντικές διαταραχές στις πτήσεις πολιτικών αεροσκαφών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας προειδοποίησε ότι οι ημέρες ασφάλειας στους ρωσικούς ουρανούς έχουν τελειώσει, επιδιώκοντας να δημιουργήσει διαρκή αβεβαιότητα στις αερομεταφορές.

Η ενεργοποίηση του ρωσικού πρωτοκόλλου αεράμυνας για την αντιμετώπιση των απειλών οδηγεί σε καθηλώσεις πτήσεων και οικονομικές επιπτώσεις, όπως η αύξηση των ασφαλίστρων και η απόσυρση ξένων αερομεταφορέων.

Η αναστάτωση στην πολιτική αεροπορία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής οικονομικής εξάντλησης που περιλαμβάνει πλήγματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η μειωμένη εγχώρια κινητικότητα και η στροφή των επιβατών προς τον σιδηρόδρομο καταδεικνύουν τις επιπτώσεις των επιχειρήσεων στην καθημερινότητα της χώρας.

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Παράπλευρες απώλειες ενός πολέμου που συνεχίζει εδώ και 4 χρόνια στην Ουκρανία, είναι οι επιθέσεις ουκρανικών dones σε 32 ρωσικά αεροδρόμια κυρίως στα διεθνεί αεροδρόμια της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης με τον ουκρανό πρόεδρο να προειδοποιεί τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες ότι «οι μέρες ασφάλειας στους ουρανούς της Ρωσίας έχουν τελειώσει».

Συνολικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα ρωσικά αεροδρόμια έκλεισα 2.182 φορές ενώ μόνο τον Αύγουστο 993 φορές, κατά μέσο όρο 32 φορές την ημέρα, καθώς ήταν σε εξέλιξη ουκρανικές επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

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«Εμείς στην Ουκρανία δεν θέλουμε να χαθούν αθώες ζωές. Γι’ αυτό προειδοποιούμε τους εταίρους μας: οι ημέρες ασφάλειας στους ρωσικούς ουρανούς έχουν τελειώσει», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Αντρίι Ζαγκοροντνίουκ, πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, δήλωσε ότι ο στόχος δεν ήταν να επιτεθούν σε πολιτικά αεροσκάφη, αλλά να δημιουργηθεί διαρκής αβεβαιότητα.

«Η Ουκρανία δεν επιδιώκει να καταρρίψει πολιτικά αεροσκάφη, αλλά καθιστά τους ουρανούς της Ρωσίας μη ασφαλείς για πτήσεις», δήλωσε σε σχόλιά του την περασμένη εβδομάδα στην Ukrainska Pravda.

Η αφορμή για το κλείσιμο των αεροδρομίων είναι η ενεργοποίηση αυτού που η Ρωσία αποκαλεί πρωτόκολλο «Kover» – στα ρωσικά «χαλί» – μια διαδικασία αεράμυνας που έχει σχεδιαστεί για σπάνιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και καθηλώνει ή ανακατευθύνει όλα τα πολιτικά αεροσκάφη όταν ανιχνεύεται απειλή από μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή.

Ο στρατιωτικός αναλυτής Μιχάιλο Σάμους, του Κέντρου Μελετών Στρατού, Μετατροπής και Αφοπλισμού, δήλωσε ότι το κλείσιμο των αεροδρομίων ήταν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής οικονομικής εξάντλησης, παράλληλα με την αύξηση των ασφαλίστρων, την απόσυρση ξένων αερομεταφορέων και τη μειωμένη εγχώρια κινητικότητα.

«Το κλείσιμο των αεροδρομίων είναι η νέα πραγματικότητα για τη ρωσική αεροπορία», είπε.

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Ο υπουργός Μεταφορών της Ρωσίας Αντρέι Νικίτιν δήλωσε ότι δεν θα επιτραπούν σημαντικές διαταραχές στην πολιτική αεροπορία, ωστόσο τα επιχειρησιακά δεδομένα αντικρούουν τη δήλωσή του.

Τις πρώτες τρεις ημέρες του Σεπτεμβρίου, κατά μέσο όρο 86 πτήσεις την ημέρα ακυρώθηκαν στη Ρωσία, σύμφωνα με το FlightRadar24 – ένα επίπεδο συγκρίσιμο με τις χειρότερες περιόδους του Αυγούστου.

Τις πιο σοβαρές νύχτες γύρω από τη Μόσχα, μεταξύ 77 και περισσότερων από 100 πτήσεων καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν σε μία μόνο νυχτερινή περίοδο.

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«Καθόμαστε στο αεροπλάνο για μια ώρα, το Βνούκοβο έχει κλείσει, κανείς δεν εξηγεί τίποτα», έγραψε ένας ταξιδιώτης στο Telegram.

«Το Πούλκοβο δεν θα αφήσει την πτήση να αναχωρήσει, η Μόσχα δεν θα την παραλάβει», έγραψε ένας άλλος. Ένας τρίτος επιβάτης είπε: «Ο ηλεκτρονικός πίνακας είναι όλος κόκκινος, είναι αδύνατο να απογειωθεί ή να προσγειωθεί».

Ορισμένοι ξένοι αερομεταφορείς που συνέχισαν να πετούν προς τη Ρωσία μετά την πλήρη εισβολή έχουν έκτοτε προσαρμόσει τα δρομολόγια ή αναστείλει τις δραστηριότητές τους.

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Οι αλλαγές έχουν επηρεάσει την Pegasus, την Flydubai και την Air India, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης του κλάδου.

Ο αριθμός των επιβατών στη διαδρομή Μόσχα-Αγία Πετρούπολη έχει μειωθεί κατά 20-23%, ενώ η ζήτηση των σιδηροδρόμων έχει αυξηθεί κατά περίπου 20% ως απάντηση.

Το ερευνητικό μέσο Agentstvo σημείωσε ότι η αναστάτωση στην αεροπορία συμπίπτει με την πίεση σε άλλα μέρη της ρωσικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της ικανότητας διύλισης πετρελαίου, του υψηλότερου κόστους εφοδιαστικής και των διακοπών στις λειτουργίες των αποθηκών που προκαλούνται από τις επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

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