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Ο δράστης εντόπισε το θύμα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση σε στάση λεωφορείου και το μετέφερε σε απόμερο σημείο για να διαπράξει το έγκλημα.

Μετά την επίθεση, ο Ρεκούντ προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές δηλώνοντας ψευδή στοιχεία και ακολούθησε το θύμα στο νοσοκομείο αναζητώντας το στους διαδρόμους.

Το θύμα κατέθεσε στο δικαστήριο ότι η επίθεση προκάλεσε σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική της υγεία, αναγκάζοντάς την να νοσηλευτεί σε μονάδα ψυχικής υγείας.

Το δικαστήριο χαρακτήρισε τον δράστη δημόσιο κίνδυνο, επιβάλλοντάς του την ποινή κάθειρξης μετά την καταδίκη του για τρεις κατηγορίες βιασμού και δύο σεξουαλικής επίθεσης.

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Σε 21 χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκε στη Βρετανία ο Αλγερινός Σάλεμ Ρεκούντ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό μιας γυναίκας στο δυτικό Λονδίνο.

Ο 28χρονος, που είχε φτάσει στη Βρετανία το 2023 με τουριστική βίζα και εργαζόταν παράνομα ως διανομέας φαγητού για τη Deliveroo, επιτέθηκε στη γυναίκα τον Ιούλιο του 2024, αφού την εντόπισε ημιλιπόθυμη σε στάση λεωφορείου στο Τσέλσι.

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Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στη δίκη στο Isleworth Crown Court, ο Ρεκούντ την έσυρε σε έναν παράδρομο, ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, και τη βίασε. Η επίθεση διήρκεσε περίπου 17 λεπτά, ενώ η γυναίκα έχανε και ανέκτησε επανειλημμένα τις αισθήσεις της.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με την κατάθεση, ο Ρεκούντ της επαναλάμβανε: «Πρέπει να κάνεις ησυχία».

Η γυναίκα έφερε συνολικά 33 μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της.

An Algerian invader ­working illegally as a ­Deliveroo driver has been jailed for 21 years for raping a semi-conscious woman he dragged off a street “like a rag doll”.



Salem Rekoub, 28, was seen on CCTV smirking after following his victim’s ambulance to hospital aiming to “get… pic.twitter.com/H5jsg46Oaw — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 19, 2026

Ακολούθησε το ασθενοφόρο

Μετά την επίθεση, ο Ρεκούντ κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν, ωστόσο, ότι στη συνέχεια προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές σχετικά με όσα είχαν συμβεί.

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, είπε σε διασώστη ότι η γυναίκα είχε πιει «πάρα πολύ», ενώ αργότερα παρουσιάστηκε στην αστυνομία με ψευδές όνομα, υποστηρίζοντας ότι ήταν ένας περαστικός που προσπαθούσε να τη βοηθήσει.

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Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τον 28χρονο να ακολουθεί το ασθενοφόρο μέχρι το Chelsea and Westminster Hospital.

Εκεί φέρεται να περιπλανήθηκε στους διαδρόμους και να κοιτούσε προς τους χώρους διαλογής, προσπαθώντας να εντοπίσει τη γυναίκα. Όταν ένας εργαζόμενος του νοσοκομείου τον ρώτησε τι έκανε εκεί, απάντησε: «Είμαι εδώ για να βρω κάποιον».

Ο Ρεκούντ συνελήφθη εννέα ημέρες αργότερα, όταν η γυναίκα είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της και μπόρεσε να περιγράψει στους διασώστες τι είχε συμβεί.

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🚨NEW: An illegal Algerian migrant has been jailed for 21 years for raping a woman he dragged off a Chelsea street. He then followed her ambulance to hospital.



• Salem Rekoub, 28, entered Britain in 2023 on a tourist visa and had no right to work.



• He found the woman, in… pic.twitter.com/XgjivvRTHH — The Mercian (@TheMercianNews) September 19, 2026

«Μου κατέστρεψε τη ζωή»

Η γυναίκα, η ταυτότητα της οποίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί για νομικούς λόγους, μίλησε στο δικαστήριο για τις σοβαρές επιπτώσεις που είχε η επίθεση στη ζωή και την ψυχική της υγεία.

Σε δήλωσή της, η οποία διαβάστηκε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ανέφερε: «Αυτό που συνέβη κατέστρεψε τη ζωή μου και δεν είμαι πλέον ο ίδιος άνθρωπος. Με σκότωσε μέσα μου και με έκανε να νιώθω χωρίς αξία. Προσπάθησα να βάλω τέλος στη ζωή μου επειδή ένιωθα ότι δεν μπορούσα να αντέξω».

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Όπως περιέγραψε, ζει πλέον σε «μια διαρκή κατάσταση φόβου», ενώ ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης δεν μπορούσε να ξεφύγει, καθώς ο δράστης της έλεγε να μείνει ήσυχη και είχε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της.

Μετά την επίθεση, η γυναίκα παρέμεινε σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, αντιμετώπισε κρίσεις και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε μονάδα ψυχικής υγείας.

Η καταδίκη

Μετά τη δίκη ενώπιον ενόρκων, ο Ρεκούντ κρίθηκε ένοχος για τρεις κατηγορίες βιασμού και δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης με διείσδυση.

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Ο δικαστής χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή και τον Ρεκούντ «δημόσιο κίνδυνο», επιβάλλοντάς του ποινή κάθειρξης 21 ετών.

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Η υπεράσπισή του αναφέρθηκε στο παρελθόν του, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε πολλά υποσχόμενος ποδοσφαιριστής και ότι είχε βρεθεί κοντά στην επιλογή του για την εθνική ομάδα της Αλγερίας. Η ποδοσφαιρική του πορεία, ωστόσο, διακόπηκε εξαιτίας τραυματισμού στο γόνατο.