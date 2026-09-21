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Οι υπεύθυνοι επέβαλαν τον περιορισμό λόγω της μεγάλης προσέλευσης επισκεπτών που κινούνται συνεχώς κατά μήκος του κεντήματος των 68 μέτρων.

Το ιστορικό έργο του 11ου αιώνα εκτίθεται στο Λονδίνο ως δάνειο από τη Γαλλία και θα παραμείνει εκεί έως τον Ιούλιο του 2027.

Η υψηλή ζήτηση για την έκθεση προκάλεσε αντιδράσεις σχετικά με την τιμή των εισιτηρίων, τα οποία είναι ήδη εξαντλημένα έως το τέλος του έτους.

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Το Βρετανικό Μουσείο απαγόρευσε στους επισκέπτες να φωτογραφίζουν την περίφημη Ταπισερί της Μπαγιέ, καθώς οι στάσεις για τη λήψη φωτογραφιών προκαλούσαν καθυστερήσεις και μεγάλες ουρές.

Αρχικά, οι υπεύθυνοι της έκθεσης είχαν επιτρέψει τη φωτογράφιση. Ωστόσο, αναγκάστηκαν να ανακαλέσουν, καθώς οι επισκέπτες που σταματούσαν για να τραβήξουν φωτογραφίες επιβράδυναν σημαντικά τη ροή.

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Η έκθεση είναι ήδη sold out και οι επισκέπτες εισέρχονται σε ομάδες ανά 40 λεπτά. Στη συνέχεια καλούνται να κινούνται συνεχώς προς μία κατεύθυνση κατά μήκος του κεντήματος, το οποίο έχει μήκος περίπου 68 μέτρα.

«Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για την έκθεση του Ταπισερί και προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι επισκέπτες θα έχουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία», δήλωσε εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου.

«Για τον λόγο αυτό, αποφασίσαμε να περιορίσουμε τη φωτογράφιση όσο οι επισκέπτες κινούνται κατά μήκος του Ταπισερί», πρόσθεσε.

Ένα έργο 1.000 ετών στο Λονδίνο

Το περίφημο έργο του 11ου αιώνα δεν είναι στην πραγματικότητα ταπισερί. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό υφαντό κέντημα που φιλοτεχνήθηκε στην Αγγλία και αφηγείται τα γεγονότα που οδήγησαν στη νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας και στη Μάχη του Χέιστινγκς το 1066.

Το κέντημα βρίσκεται σήμερα στο Λονδίνο υπό τη μορφή δανείου από τη Γαλλία και θα παραμείνει στο Βρετανικό Μουσείο έως τον Ιούλιο του 2027.

Σε αντίθεση με την παρουσίασή του στην Μπαγιέ, όπου εκτίθεται σε αίθουσα με διάταξη σε σχήμα πέταλου, οι υπεύθυνοι του Βρετανικού Μουσείου επέλεξαν να το παρουσιάσουν σε μία ενιαία, ευθεία γραμμή.

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Αντιδράσεις για την τιμή των εισιτηρίων

Η τεράστια ζήτηση για την έκθεση έχει συνοδευτεί και από αντιδράσεις για το κόστος των εισιτηρίων. Επισκέπτες έχουν επικρίνει την τιμή, η οποία μπορεί να είναι έως και τριπλάσια από το αντίστοιχο κόστος για την επίσκεψη στο Ταπισερί της Μπαγιέ στη Γαλλία.

Τα έσοδα από τα εισιτήρια προορίζονται, μεταξύ άλλων, για την κάλυψη των εξόδων του Μουσείου.

Βάσει της συμφωνίας, το Βρετανικό Μουσείο καλύπτει το κόστος της μεταφοράς, ενώ την ασφάλιση του πολύτιμου έργου έχει αναλάβει η βρετανική κυβέρνηση. Το υφαντό συσκευάστηκε σε ειδικό κιβώτιο με ελεγχόμενες κλιματικές συνθήκες και μεταφέρθηκε υπό αστυνομική συνοδεία, σε μια πρωτοφανή διαδρομή περίπου 350 μιλίων (560 χιλιομέτρων) από τη Νορμανδία έως το κεντρικό Λονδίνο.

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Τα εισιτήρια για την έκθεση έχουν εξαντληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ νέα εισιτήρια αναμένεται να διατεθούν τον Οκτώβριο. Για όσους δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν εισιτήριο, υπάρχει και μια δωρεάν εναλλακτική: πιστό αντίγραφο του Ταπισερί της Μπαγιέ, σε φυσικό μέγεθος, εκτίθεται στο Αβαείο του Τιούκσμπερι στο Γκλόστερσαϊρ, καθώς και στο Μουσείο του Ρέντινγκ.

Με πληροφορίες από BBC

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