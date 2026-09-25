Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα 12χρονο κορίτσι στην Βρετανία έβαλε τέλος στη ζωή του, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σημαίνοντας συναγερμό στις αστυνομικές αρχές που επιχειρούν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Ήταν «υπόδειγμα μαθήτριας»

Η Άντζελ Καράντζα είχε χαρακτηριστεί «υπόδειγμα μαθήτριας» στο δημοτικό. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν κατά την έρευνα, δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στο νέο σχολικό περιβάλλον στο Cornerstone Academy, άρχισε να χάνει αρκετά μαθήματα και η επίδοσή της επηρεάστηκε. Τότε ήταν που άρχισε να περνάει περισσότερο χρόνο στο κινητό της τηλέφωνο και να απομακρύνεται από την οικογένειά της.

Advertisement

Advertisement

Λίγο πριν αυτοκτονήσει, είχε πει σε μια φίλη της ότι «θα προτιμούσε να βρίσκεται στην κόλαση παρά στο σχολείο», σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στην έρευνα.

Η υπόθεση εξετάστηκε σε έρευνα του ιατροδικαστή στο Μπόρνμουθ, με τις καταθέσεις της οικογένειας και των φίλων της να ρίχνουν φως στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε το κορίτσι μετά τη μετάβασή του από το δημοτικό στο Cornerstone Academy, ένα σχολείο περίπου 600 μαθητών.

Girl, 12, took her own life after struggling at secondary school and became 'almost nocturnal' as she stayed up at night playing on her phone, inquest hears https://t.co/R7dCRzTYjj — Daily Mail (@DailyMail) September 24, 2026

Ο πατέρας της, Έλιουντ Ματίντι, περιέγραψε μια σταδιακή αλλαγή στη συμπεριφορά της κόρης του. Όπως κατέθεσε, η 12χρονη είχε αρχίσει να απομονώνεται περισσότερο και να περνά πολλές ώρες χρησιμοποιώντας το κινητό της, παρακολουθώντας βίντεο στο YouTube και παίζοντας Minecraft

«Παρατήρησα ότι αποτραβιόταν περισσότερο και περνούσε όλο και περισσότερο χρόνο στο κινητό, βλέποντας YouTube και παίζοντας παιχνίδια», ανέφερε.

«Θα την περιέγραφα ως σχεδόν νυχτόβια, κοιμόταν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όταν βρισκόταν στο δωμάτιό της, περνούσε όλο τον χρόνο της στο Minecraft», πρόσθεσε.

Advertisement

Ο πατέρας της βρήκε την Άντζελ νεκρή στο υπνοδωμάτιό της στις 7:30 το πρωί της 17ης Μαρτίου. Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι το κορίτσι λάμβανε μηνύματα στο Snapchat μέχρι τις 5 τα ξημερώματα.

Οι αρχές εξέτασαν το κινητό Samsung και το tablet της, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν στοιχεία διαδικτυακού εκφοβισμού ή αναζητήσεις που σχετίζονταν με αυτοκτονία.

An inquest into Angel Karanja’s death was told she found changing schools difficult, had become withdrawn and stayed up late into the night watching YouTube https://t.co/tYiDZ04Tcm pic.twitter.com/NrT88gk2hK Advertisement September 24, 2026

Η 12χρονη φέρεται να είχε δεχθεί bullying

Η 12χρονη δεν είχε αφήσει κάποιο σημείωμα ούτε, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην έρευνα, είχε μιλήσει σε φίλους της για πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή της.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας εξετάστηκαν και φίλοι της Άντζελ. Ένα παιδί ανέφερε ότι η 12χρονη είχε δεχθεί bullying από ομάδα κοριτσιών κατά τη διάρκεια μιας βραδιάς που είχαν περάσει μαζί σε σπίτι.

Μάλιστα, ο πατέρας της πίστευε το τελευταίο διάστημα ότι η κατάσταση είχε αρχίσει να βελτιώνεται. Η παρουσία της στο σχολείο είχε αυξηθεί και η Άντζελ είχε δημιουργήσει μια παρέα φίλων στη δεύτερη σχολική χρονιά της εκεί.

Advertisement

Ο πατέρας της περιέγραψε την κόρη του ως το «φως» της οικογένειας. «Η Άντζελ ήταν το φως όλης της ζωής μας και έκανε κάθε μέρα καλύτερη. Έχουμε τόσες υπέροχες αναμνήσεις από εκείνη. Ήταν ένα υπόδειγμα μαθήτριας στο δημοτικό, δεν δημιουργούσε ποτέ προβλήματα και ήταν ευγενική με όλους», είπε.

Ο ίδιος περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν εντοπίσει την κόρη του, λέγοντας ότι προσπάθησε τρεις φορές να την ξυπνήσει για να πάει στο σχολείο, χωρίς να πάρει απάντηση.

Ο ιατροδικαστής του Ντόρσετ, Μπρένταν Άλεν, κατέληξε ότι ο θάνατος της 12χρονης προκλήθηκε από απαγχονισμό, σημειώνοντας ωστόσο ότι «η πρόθεσή της δεν εξηγείται από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν».

Advertisement

Advertisement