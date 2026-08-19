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Το κατηγορητήριο βασίζεται στο πόρισμα ιατροδικαστικής επιτροπής που αποδίδει τον θάνατο σε αυτοκτονία, ενώ οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν διώξεις για ηθική αυτουργία και ψυχολογική κακοποίηση.

Οι συγγενείς του θύματος κατήγγειλαν αρχικά τη δολοφονία της γυναίκας λόγω απαιτήσεων για προίκα, ενώ οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας πως η 33χρονη αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας.

Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν στη φυλακή, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για την πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.

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Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Ινδίας άσκησε ποινικές διώξεις για την υπόθεση ενός 33χρονου μοντέλου και ηθοποιού, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι όπου συζούσε με τον σύζυγό της, τον περασμένο Μάιο — μόλις πέντε μήνες μετά τον γάμο τους.

Ο θάνατος της Τουίσα Σάρμα, στις 12 Μαΐου στην πόλη Μποπάλ, προκάλεσε τεράστια δημοσιότητα, με την υπόθεση να κυριαρχεί καθημερινά στα πρωτοσέλιδα εν μέσω αντικρουόμενων ισχυρισμών περί δολοφονίας και αυτοκτονίας.

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Στο κατηγορητήριο που συνέταξε το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών (CBI), ο σύζυγος και η πεθερά της Τουίσα κατηγορούνται για «ηθική αυτουργία σε αυτοκτονία» και «σκληρή συμπεριφορά». Ο σύζυγός της, Σάμαρθ Σίνγκ (δικηγόρος), και η πεθερά της, Γκιριμπάλα Σιγνκ (συνταξιούχος δικαστής), έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ο θάνατος της Τουίσα έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στην Ινδία, καθώς, στη συνείδηση ​​του κοινού, τα μέλη του ισχυρού δικαστικού σώματος της χώρας οφείλουν να δίνουν το καλό παράδειγμα.

CCTV footage emerges in Twisha Sharma murder case (Bhopal):



31-year-old Twisha is seen climbing stairs shortly before her death. Her husband Samarth Singh & others attempt CPR. Ex-judge mother-in-law Giribala Singh enters a room. Later, three people carry her body downstairs. pic.twitter.com/mRRc9NvEP0 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 18, 2026

Twisha Sharma Case: CBI ने आत्महत्या माना, फोन रिकॉर्डिंग और CCTV की जांच जारीhttps://t.co/2v0b1ytWcR — HaribhoomiNews (@haribhoomicom) August 19, 2026

Οι γονείς και τα αδέλφια της Τουίσα κατήγγειλαν ότι η γυναίκα βασανιστήρια από τον Singh και τη μητέρα του λόγω απαιτήσεων για προίκα και ότι δολοφονήθηκε.

Η πεθερά είχε χαρακτήρισε τις κατηγορίες «αβάσιμες» και ισχυρίστηκε ότι η Τουίσα αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και ότι αυτοκτόνησε. Ο σύζυγος αρχικά είχε εξαφανιστεί, αλλά αργότερα παραδόθηκε στην αστυνομία.

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Η Γκριριμπάλα Σινγκ συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα και τόσο η μητέρα όσο και ο γιος παραμένουν στη φυλακή.

«Λόγω της διαρκούς ψυχικής κακοποίησης από την πλευρά και των δύο κατηγορουμένων [του συζύγου και της πεθεράς της Τουίσα], δεν της απέμενε άλλη επιλογή από το να βάλει τέλος στη ζωή της», ανέφερε το CBI (Κεντρικό Γραφείο Ερευνών) στο κατηγορητήριο των 600 σελίδων που κατατέθηκε στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα.

Twisha Sharma dowry death case:



Court rejects bail plea of retired judge Giribala Singh. pic.twitter.com/LQUl6c73tP Advertisement July 26, 2026

The second post-mortem examination by an AIIMS medical board has reportedly concluded that Twisha Sharma died by suicide. The final forensic opinion, prepared following a court order, was submitted to the CBI in a sealed cover. Based on the findings, the CBI has now filed a… pic.twitter.com/dv8zRUVmju — SA News Karnataka (@sanewsKarnataka) August 19, 2026

Ο δικηγόρος της οικογένειας της Τουίσα, Ανκρούρ Πάντεϊ, δήλωσε στο BBC Hindi ότι, εφόσον το CBI επικαλέστηκε διατάξεις που αφορούν την ηθική αυτουργία σε αυτοκτονία, «αυτό σημαίνει ότι η έρευνα αντιμετωπίζει τον θάνατο ως πιθανή αυτοκτονία».

Πρόσθεσε ότι το CBI ζήτησε άδεια από το δικαστήριο για περαιτέρω έρευνα, επισημαίνοντας ότι «εάν προκύψουν νέα στοιχεία κατά τη διάρκεια της έρευνας, ενδέχεται να εξεταστεί ο ρόλος και άλλων προσώπων και, εφόσον χρειαστεί, να κατατεθεί συμπληρωματικό κατηγορητήριο».

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Ο δικηγόρος της Γκιριμπάλα Σινγκ, Ινος Τζωρτζ Κάρλο, δήλωσε στο BBC: «Από την έρευνα δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να τεκμηριώνει τους προηγούμενους ισχυρισμούς περί παρενόχλησης με αφορμή την προίκα και περί δολοφονίας… Το λέγαμε αυτό από την αρχή, αλλά τα μέσα ενημέρωσης δεν μας άκουγαν ποτέ».

CBI Chargesheet Alleges Mental Cruelty by Husband, Mother-in-Law in Twisha Sharma Death Casehttps://t.co/HOwvERFapW pic.twitter.com/OGWaIwhG67 — Hunterfly (@hunterflyin) August 18, 2026

A five-member AIIMS medical board has submitted its final forensic report to the CBI, stating that Twisha Sharma died by suicide. Sharma was found dead in Bhopal’s Katara Hills area on the night of May 12.#AIIMS #CBI #TwishaSharmaCase #DNAUpdates pic.twitter.com/7XwDW4nzuw Advertisement August 17, 2026

Η Τουίσα, μοντέλο και ηθοποιός, στέφθηκε Miss Pune το 2012 αφού κέρδισε σε καλλιστεία που πραγματοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη πόλη της δυτικής Ινδίας. Είχε συμμετάσχει σε διάφορες διαφημιστικές καμπάνιες και είχε παίξει σε ταινία. Τα τελευταία χρόνια εργαζόταν επίσης στον τομέα του μάρκετινγκ σε ιδιωτικές εταιρείες.

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Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Τουίσα γνώρισε τον Σάμαρθ μέσω εφαρμογής γνωριμιών τον Φεβρουάριο του 2025 και το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο. Στο κατηγορητήριο, το CBI (Κεντρικό Γραφείο Ερευνών) ανέφερε ότι η έρευνά του έδειξε πως, μετά τον γάμο τους, ο Σάμαρθ υπέβαλε την Τουίσα σε ψυχολογική κακοποίηση σε διάφορες περιπτώσεις και χρησιμοποιούσε επανειλημμένα υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της.

«Η Γκριμπάλα Σινγκ υποκινούσε κατά καιρούς τον γιο της να ασκεί ψυχολογική κακοποίηση στην Τουίσα», προστίθεται στο έγγραφο.

Twisha Sharma sent her sister-in-law a final message shortly before her death. In the message, she asked to be left in peace. Her husband Samarth Singh and mother-in-law Giribala Singh have been charged with dowry harassment and abetment to suicide. Twisha's family, however, has… pic.twitter.com/ZUV9OhyNjE — THE WEEK (@TheWeekLive) August 18, 2026

Σύμφωνα με την οικογένεια της Τουίσα, το σημαντικότερο σημείο τριβής ανάμεσα σε εκείνη και την οικογένεια του συζύγου της προέκυψε τον Απρίλιο, αφού έμεινε έγκυος. Ισχυρίζονται ότι «ο σύζυγος και η πεθερά της αμφισβήτησαν τον χαρακτήρα της και την κατηγόρησαν ότι κυοφορούσε το παιδί κάποιου άλλου», καθώς και ότι «την ανάγκασαν να υποβληθεί σε άμβλωση την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου».

Η Γκριμπάλα Σινγκ είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η Τουίσα ήταν εκείνη που επέμενε στην άμβλωση, δηλώνοντας ότι δεν ήθελε παιδιά.

Λίγες μέρες μετά τον θάνατο της Τουίσα, η πρώην δικαστής δέχθηκε κριτική επειδή παραχώρησε συνέντευξη Τύπου και συνεντεύξεις στα ΜΜΕ, στις οποίες αναφέρθηκε στην ψυχική υγεία της νύφης της και τη χαρακτήρισε «φιλελεύθερη» – όταν της ζητήθηκε από δημοσιογράφο να εξηγήσει τον όρο, μίλησε για «σεξουαλική ακολασία».

Τα σχόλιά της προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με τον πατέρα της Τουίσα να δηλώνει ότι επρόκειτο για προσπάθεια να αμαυρωθεί το όνομα της κόρης του.