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Απίστευτες στιγμές εκτυλίχθηκαν σε επαρχιακό δρόμο στο Ντέβον της Βρετανίας, όταν ένας άνδρας βρέθηκε να παλεύει με ένα εμού που είχε δραπετεύσει από κτήμα της περιοχής.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου στο Σάλκομπ, όταν το μεγαλόσωμο πτηνό κατάφερε να βγει από τον χώρο όπου κρατούνταν και βρέθηκε στον δρόμο.

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Το περιστατικό κατέγραψε οδηγός αυτοκινήτου, με το βίντεο να δείχνει έναν άνδρα να προσπαθεί να ακινητοποιήσει το εμού, το οποίο αντιστέκεται σθεναρά και προσπαθεί να ξεφύγει.

Στη συνέχεια, ο άνδρας πέφτει πάνω στο πτηνό και προσπαθεί να το κρατήσει στο έδαφος. Για περίπου 20 δευτερόλεπτα, οι δυο τους παλεύουν, μέχρι που το εμού καταφέρνει να πάρει το πάνω χέρι.

Το πτηνό χτυπά με το κεφάλι τον άνδρα και τον εκτοξεύει στην άλλη πλευρά του δρόμου. Αμέσως μετά σηκώνεται και τρέχει πίσω προς το περιφραγμένο κτήμα από όπου είχε δραπετεύσει.

Το βίντεο ανέβηκε στα social media και έγινε viral, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 2 εκατομμύρια προβολές.

Ένα από τα μεγαλύτερα πτηνά στον κόσμο

Το εμού είναι ένα από τα μεγαλύτερα πτηνά στον κόσμο, μετά τη στρουθοκάμηλο. Μπορεί να φτάσει σε μήκος σχεδόν 2 μέτρα, να ζυγίσει περίπου 37 κιλά και να αναπτύξει ταχύτητα έως και 50 χιλιόμετρα την ώρα.

Και όπως φαίνεται στο βίντεο, το συγκεκριμένο εμού δεν είχε καμία διάθεση να παραδοθεί εύκολα.