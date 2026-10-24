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Ο 82χρονος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, ενώ το FBI επιβεβαίωσε ότι είναι ενήμερο και διατίθεται να συνδράμει τις τοπικές Αρχές στην εξέταση των στοιχείων.

Η Μέγκαν Μαρκλ δήλωσε αναστατωμένη από τις αποκαλύψεις, εξηγώντας ότι η απόφασή της να κρατήσει αποστάσεις από τον πατέρα της είχε ως στόχο την προστασία των παιδιών της.

Παράλληλα, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε τη λήψη παλαιότερης επιστολής με καταγγελίες για τον Τόμας Μαρκλ, η οποία είχε διαβιβαστεί στο γραφείο του ζεύγους το 2019.

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Στο επίκεντρο έρευνας των Αρχών στις Φιλιππίνες βρίσκεται ο 82χρονος πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, μετά την καταγγελία του ίδιου του γιου του ότι εντόπισε μεγάλο αριθμό φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε προσωπικά αντικείμενα του πατέρα τους. Η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, με τη Δούκισσα του Σάσεξ να προχωρά σε δημόσια δήλωση, αποκαλύπτοντας ότι είχε ενημερωθεί για σοβαρές καταγγελίες ήδη από το 2018. Ο Τόμας Μαρκλ αρνείται κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται.

Η έρευνα επιβεβαιώθηκε την Παρασκευή (23/10) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Φιλιππίνων, ενώ το FBI ανακοίνωσε ότι γνωρίζει τις καταγγελίες και είναι διατεθειμένο να συνδράμει τις τοπικές Αρχές. Παράλληλα, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου προχώρησε σε έλεγχο των αρχείων της σχετικά με παλαιότερη επιστολή που αφορούσε τον πατέρα της Μέγκαν.

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Ο γιος κατήγγειλε τον πατέρα του στην Αστυνομία

Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσα από δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun, σύμφωνα με το οποίο ο 60χρονος Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν, ανακάλυψε το επίμαχο υλικό στο σπίτι όπου διέμενε ο πατέρας του, στην πόλη Σεμπού των Φιλιππίνων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι εντόπισε «εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες» εικόνες σε τέσσερα μεγάλα χαρτοκιβώτια, ανάμεσα σε προσωπικά αντικείμενα, οικογενειακά ενθύμια και ηλεκτρονικές συσκευές.

Η πρώτη ανακάλυψη, σύμφωνα με την περιγραφή του, έγινε όταν αναζητούσε ένα κινητό τηλέφωνο για τον πατέρα της συντρόφου του. Εξετάζοντας μια παλιά συσκευή LG, φέρεται να εντόπισε βίντεο διάρκειας περίπου 15 λεπτών και φωτογραφίες που, κατά τους ισχυρισμούς του, απεικόνιζαν σεξουαλική κακοποίηση μικρών κοριτσιών.

Ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ ισχυρίζεται ακόμη ότι μία από τις εικόνες είχε φωτογραφηθεί από την οθόνη φορητού υπολογιστή Lenovo ThinkPad, σε χώρο που αναγνώρισε ως δωμάτιο της προηγούμενης κατοικίας του πατέρα του στο Ροσαρίτο του Μεξικού.

Σύμφωνα με την The Sun, στις 10 Ιουλίου ενημέρωσε τηλεφωνικά το FBI, το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά και την Αστυνομία της Πενσιλβάνιας, όπου διέμενε τότε ο πατέρας του. Όπως υποστηρίζει, επειδή δεν έλαβε κάποια ενημέρωση για την εξέλιξη των αναφορών του, αποφάσισε να εξετάσει και τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Με τη βοήθεια τεχνικού πληροφορικής, φέρεται να απέκτησε πρόσβαση σε τρεις σκληρούς δίσκους. Κατά την καταγγελία του, εκεί εντοπίστηκαν επιπλέον αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Στα χαρτοκιβώτια υπήρχαν επίσης εννέα κινητά τηλέφωνα, παλιές οικογενειακές βιντεοκασέτες VHS, βιβλία φωτογραφίας και βραβεία Emmy που είχε κερδίσει ο πατέρας του κατά την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην τηλεόραση.

Ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι ορισμένα βιβλία περιείχαν εικόνες ανηλίκων με σεξουαλικό περιεχόμενο, ενώ αντίστοιχο υλικό φέρεται να βρέθηκε σε αποθηκευτικά μέσα μαζί με επαγγελματικά αρχεία του πατέρα του, το βιογραφικό του σημείωμα και βίντεο της Μέγκαν από ομιλία της σε εκδήλωση των Ηνωμένων Εθνών.

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Οι περιγραφές αυτές προέρχονται από τις καταγγελίες του γιου και το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας. Δεν συνιστούν ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα πορίσματα της εγκληματολογικής εξέτασης.

Μιλώντας στην The Sun, ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ δήλωσε: «Όταν βρήκα αυτό το υλικό, τρομοκρατήθηκα και δεν είχα άλλη επιλογή από το να καταγγείλω τον πατέρα μου». Αναφερόμενος στη σχέση τους, πρόσθεσε: «Τον στήριζα, τον φρόντιζα και τον βοηθούσα επί χρόνια, αλλά αυτό σταματά τώρα». Και ξεκαθάρισε: «Δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω ποτέ στον πατέρα μου, εκτός αν κληθώ να καταθέσω εναντίον του».

«Ήθελα να προστατεύσω τα παιδιά μου»

Η Μέγκαν Μαρκλ αντέδρασε δημόσια στις αποκαλύψεις την Παρασκευή (23/10), εκφράζοντας την έντονη αναστάτωσή της και στρέφοντας την προσοχή στα παιδιά που ενδέχεται να έχουν υποστεί κακοποίηση.

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«Είμαι βαθιά αναστατωμένη από τις πληροφορίες που ήρθαν στο φως τις τελευταίες 24 ώρες και η σκέψη μου βρίσκεται κοντά σε όσα παιδιά ενδέχεται να έχουν υποστεί κακοποίηση», ανέφερε η Δούκισσα του Σάσεξ. Η ίδια αποκάλυψε ότι είχε λάβει γνώση παλαιότερων καταγγελιών σε βάρος του πατέρα της. «Το 2018, μια επιστολή στάλθηκε στη Μητροπολιτική Αστυνομία και στη Διεύθυνση Προστασίας της Βασιλικής Οικογένειας και Ειδικών Προσώπων», δήλωσε και συνέχισε: «Η επιστολή αυτή κοινοποιήθηκε στη συνέχεια σε εμένα». Όπως εξήγησε, «περιείχε ανησυχητικές και σοκαριστικές καταγγελίες εναντίον του πατέρα μου και έλαβα διαβεβαιώσεις ότι αυτές διερευνώνταν».

Η Μέγκαν συνέδεσε ευθέως τις ανησυχίες της με την απόφαση να διατηρήσει αποστάσεις από τον πατέρα της και να μην επιτρέψει την επικοινωνία του με τα παιδιά της, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ. «Ελπίζω τώρα να γίνει κατανοητό ότι, παρά τη διαστρέβλωση των γεγονότων από ορισμένα μέσα ενημέρωσης όλα αυτά τα χρόνια, οποιαδήποτε απόσταση κράτησα από τον πατέρα μου και η επιλογή μου να μην του επιτρέψω να έχει επαφή με τα παιδιά μας είχαν έναν και μόνο λόγο, για να τα προστατεύσω», ανέφερε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι εμπιστευόταν τις Αρχές πως θα προστάτευαν και άλλες οικογένειες. Κλείνοντας τη δήλωσή της, εξέφρασε την ελπίδα να αποδοθεί πλήρως δικαιοσύνη και να παραμείνει απόλυτη προτεραιότητα η ασφάλεια και η προστασία των αθώων παιδιών.

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Τι επιβεβαιώνουν οι Αρχές στις Φιλιππίνες και το FBI

Η ύπαρξη επίσημης έρευνας επιβεβαιώθηκε από τον υφυπουργό Δικαιοσύνης των Φιλιππίνων, Νίκολας Τάι. «Η ειδική ομάδα μας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών στο Σεμπού διερευνά αυτή τη στιγμή την υπόθεση», δήλωσε στο Reuters.

Σύμφωνα με τη The Sun, ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ συμφώνησε να παραδώσει τα τέσσερα χαρτοκιβώτια με τα αντικείμενα και τις ηλεκτρονικές συσκευές για εγκληματολογική εξέταση. Η εφημερίδα ανέφερε ότι η διαδικασία θα πραγματοποιούνταν με τη συνδρομή δικηγόρων και των αρμόδιων ερευνητών, ενώ τα αντικείμενα επρόκειτο να μεταφερθούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην πόλη Σεμπού.

Παράλληλα, το FBI επιβεβαίωσε ότι έχει ενημερωθεί για τις καταγγελίες. «Το FBI γνωρίζει τις καταγγελίες και θα παράσχει υποστήριξη, κατά περίπτωση, στις Αρχές των Φιλιππίνων», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας στο ABC News. «Θα διερευνήσουμε επίσης οποιεσδήποτε σχετικές καταγγελίες για παραβιάσεις της ομοσπονδιακής νομοθεσίας των ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

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Η ανακοίνωση δεν σημαίνει ότι έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη ή ότι έχουν αποδειχθεί οι καταγγελίες.

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Τόμας Μαρκλ: «Είναι αρρωστημένα ψέματα»

Ο Τόμας Μαρκλ, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ, απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του γιου του. Μιλώντας στην Daily Mail, χαρακτήρισε τις καταγγελίες «αρρωστημένα ψέματα».

«Είμαι σοκαρισμένος, πληγωμένος και πολύ αναστατωμένος που ο γιος μου διατυπώνει αυτές τις κατηγορίες εναντίον μου», δήλωσε. «Δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω αυτό για το οποίο κατηγορούμαι», υποστήριξε, προσθέτοντας: «Είναι το χειρότερο πράγμα για το οποίο θα μπορούσε να με κατηγορήσει κανείς».

Ο 82χρονος ισχυρίστηκε επίσης ότι οι υπολογιστές που αναφέρονται στην καταγγελία, δεν βρίσκονταν στην κατοχή του από τότε που εγκατέλειψε το Ροσαρίτο του Μεξικού, τον Ιανουάριο του 2025. Η κόρη του, Σαμάνθα Μαρκλ, αμφισβήτησε επίσης τους ισχυρισμούς του αδελφού της, σύμφωνα με το CNN.

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Ο πατέρας της Μέγκαν, πρώην διευθυντής φωτισμού τηλεοπτικών παραγωγών, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο το 2022, ενώ μεταγενέστερες επιπλοκές, μεταξύ των οποίων θρόμβωση, οδήγησαν στον ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του.

Έπειτα από την παραμονή του στις Φιλιππίνες, επέστρεψε στις ΗΠΑ για ιατρική περίθαλψη και νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης στη Φλόριντα, όπου έχει τη στήριξη της κόρης του, Σαμάνθα.

Νέα στοιχεία από τη βρετανική Αστυνομία για την επιστολή

Μια ακόμη σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε το Σάββατο (24/10), όταν η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου για την επιστολή που είχε αναφέρει η Μέγκαν.

Σύμφωνα με το Reuters, η Αστυνομία διαπίστωσε ότι η επιστολή είχε παραληφθεί τον Ιανουάριο του 2019 και περιείχε καταγγελίες για ενδεχόμενες εγκληματικές πράξεις εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Η επιστολή διαβιβάστηκε στο Γραφείο του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν, προκειμένου να ενημερωθούν. Ωστόσο, η βρετανική Αστυνομία διευκρίνισε ότι δεν διαβίβασε τις καταγγελίες σε άλλες διωκτικές Αρχές.

Η συγκεκριμένη διαπίστωση παρουσιάζει χρονική απόκλιση από τη δήλωση της Μέγκαν, η οποία είχε τοποθετήσει την αποστολή της επιστολής στο 2018. Εκπρόσωπος του ζευγαριού αναγνώρισε ότι η Δούκισσα ενδέχεται να μη θυμόταν σωστά την ημερομηνία και ότι τα αστυνομικά αρχεία πρέπει να θεωρηθούν ακριβή.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία εξετάζει πλέον και το ενδεχόμενο να παραπέμψει τον χειρισμό της υπόθεσης στον αρμόδιο φορέα εποπτείας της αστυνομικής δράσης.

Η πολυετής ρήξη της Μέγκαν Μαρκλ με τον πατέρα της

Η Μέγκαν Μαρκλ διατηρεί αποξενωμένες σχέσεις με τον πατέρα της από την περίοδο του γάμου της με τον πρίγκιπα Χάρι, τον Μάιο του 2018.

Ο Τόμας Μαρκλ δεν παρέστη στην τελετή στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, έπειτα από δημοσιεύματα για σκηνοθετημένες φωτογραφίες παπαράτσι και αναφορές του ίδιου σε πρόβλημα υγείας. Τη Μέγκαν συνόδευσε σε μέρος της διαδρομής προς το ιερό ο σημερινός Βασιλιάς Κάρολος Γ’.

Ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ και η Σαμάνθα είναι παιδιά του πρώτου γάμου του πατέρα τους με τη Ρόσλιν Λόβλες, ενώ η Μέγκαν γεννήθηκε το 1981 από τον δεύτερο γάμο του με την Ντόρια Ράγκλαντ. Ο ετεροθαλής αδελφός της είχε στο παρελθόν στηρίξει δημόσια τον πατέρα τους και είχε επικρίνει τη Μέγκαν στα κοινωνικά δίκτυα. Μετακόμισε μάλιστα κοντά του στο Σεμπού, τον Ιανουάριο του 2025, έχοντας αναλάβει μέρος της φροντίδας του.

Η καταγγελία του σηματοδοτεί μια δραματική αλλαγή στη μεταξύ τους σχέση, καθώς ο ίδιος δηλώνει πλέον ότι δεν επιθυμεί καμία επικοινωνία με τον πατέρα του. Μέχρι στιγμής, οι επίσημες πληροφορίες επιβεβαιώνουν τη διεξαγωγή έρευνας, όχι την ενοχή του 82χρονου. Το κατά πόσο τα καταγγελλόμενα αρχεία συνδέονται πράγματι με τον Τόμας Μαρκλ, αποτελεί αντικείμενο της διερεύνησης από τις αρμόδιες Αρχές.