Μέγκαν Μαρκλ: Πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη σύλληψη του πατέρα της – Στο πλευρό του πρίγκιπα Χάρι στις Βρυξέλλες - Πηγή: Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Μέγκαν Μαρκλ πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στις Βρυξέλλες μετά τη σύλληψη του πατέρα της, Τόμας Μαρκλ, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατοχή παράνομου υλικού.

Η δούκισσα συνόδευσε τον πρίγκιπα Χάρι σε εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου εκείνος απηύθυνε ομιλία για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του διαδικτύου.

Παρά τις αρχικές πληροφορίες, η Μέγκαν δεν ανέβηκε στο βήμα, καθώς δήλωσε συναισθηματικά απροετοίμαστη να συμμετάσχει ενεργά στην ομιλία του συζύγου της κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Το ζευγάρι μέσω της οργάνωσης Archewell στηρίζει την πίεση προς τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια των ανηλίκων στον ψηφιακό κόσμο.

Ο Τόμας Μαρκλ βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό υπό ηλεκτρονική επιτήρηση στη Φλόριντα, αρνούμενος τις κατηγορίες που του αποδίδονται για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

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Την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά τη σύλληψη του πατέρα της, Τόμας Μαρκλ, πραγματοποίησε η Μέγκαν Μαρκλ, συνοδεύοντας τον πρίγκιπα Χάρι στις Βρυξέλλες, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο για την οικογένειά της.

Η δούκισσα του Σάσεξ βρέθηκε την Τρίτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου ο σύζυγός της έδωσε κεντρική ομιλία με θέμα την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το BBC.

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Κατά την άφιξή τους στο κτίριο Paul-Henri Spaak, η Μέγκαν κρατούσε σφιχτά το χέρι του Χάρι, χωρίς να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με το πώς αισθάνεται μετά τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τον πατέρα της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ίδια επρόκειτο αρχικά να συμμετάσχει μαζί με τον σύζυγό της στην ομιλία, ωστόσο τελικά αποφάσισε να μην ανέβει στο βήμα, καθώς δεν αισθανόταν συναισθηματικά έτοιμη να το κάνει.

Ο πρίγκιπας Χάρι, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στη σημασία της προστασίας των ανηλίκων στον ψηφιακό κόσμο, τονίζοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του στέκονται στο πλευρό των γονέων που έχασαν τα παιδιά τους εξαιτίας διαδικτυακών κινδύνων.

«Δεν βρίσκομαι εδώ ως ειδικός ή πολιτικός. Είμαι εδώ ως πατέρας. Η σύζυγός μου, ως μητέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι κάθε παιδί αξίζει να αισθάνεται ασφαλές, είτε βρίσκεται στο σχολείο είτε στην παιδική χαρά είτε στον ψηφιακό κόσμο.

Meghan Markle has pulled out of a planned speech on online child safety after her father’s arrest, saying she is “not strong enough” to deliver it.



The Duchess had been due to speak at the opening of the Lost Screen Memorial at the European Parliament in Brussels alongside… pic.twitter.com/kGzT1U8Mu5 — The Telegraph (@Telegraph) November 10, 2026

Μέγκαν Μαρκλ: Πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη σύλληψη του πατέρα της – Στο πλευρό του πρίγκιπα Χάρι στις Βρυξέλλες – Πηγή: Reuters

Μέγκαν Μαρκλ: Πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη σύλληψη του πατέρα της – Στο πλευρό του πρίγκιπα Χάρι στις Βρυξέλλες – Πηγή: Reuters

Μέγκαν Μαρκλ: Πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη σύλληψη του πατέρα της – Στο πλευρό του πρίγκιπα Χάρι στις Βρυξέλλες – Πηγή: Reuters

Μέγκαν Μαρκλ: Πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη σύλληψη του πατέρα της – Στο πλευρό του πρίγκιπα Χάρι στις Βρυξέλλες – Πηγή: Reuters

Η σύλληψη του 82χρονου πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, και οι σοβαρές κατηγορίες

Η δημόσια εμφάνιση της Μέγκαν πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του 82χρονου πατέρα της στις ΗΠΑ, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον.

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Ο Τόμας Μαρκλ οδηγήθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Φλόριντα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Μετά την εμφάνισή του ενώπιον του δικαστή, αποφασίστηκε να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό στην εγκατάσταση υποβοηθούμενης διαβίωσης όπου διαμένει, υπό ηλεκτρονική επιτήρηση. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, η έρευνα του FBI περιλάμβανε ελέγχους σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, τους οποίους ο Τόμας Μαρκλ φέρεται να νοίκιαζε από το 2008.

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Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες κατέσχεσαν περίπου 78 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων φωτογραφικά αρνητικά, διαφάνειες και βιβλία, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρονται να περιείχαν παράνομο υλικό.

In a speech in Brussels, Prince Harry has supported the proposed EU KIDS Act (Keeping Internet Digital Spaces Accountable and Trustworthy) to introduce tiered online access for children, ban accounts for under 13s and end addictive design such as infinite scrolling. pic.twitter.com/f7DOHEWu4l — Richard Palmer (@RoyalReporter) November 10, 2026

Στα δικαστικά έγγραφα περιγράφονται εικόνες στις οποίες εμφανίζεται ενήλικος άνδρας μαζί με ανήλικα κορίτσια. Μάλιστα, μάρτυρας φέρεται να αναγνώρισε τον άνδρα σε δύο από τις φωτογραφίες ως τον Τόμας Μαρκλ. Σύμφωνα με το BBC, η ηλικία του άνδρα στις συγκεκριμένες εικόνες εκτιμάται μεταξύ 30 και 40 ετών, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το υλικό να προέρχεται από αρκετές δεκαετίες πριν.

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Η Μέγκαν και ο πατέρας της είναι αποξενωμένοι εδώ και χρόνια. Ο Τόμας Μαρκλ δεν είχε παραστεί στον γάμο της κόρης του με τον πρίγκιπα Χάρι στο Ουίνδσορ το 2018, επικαλούμενος τότε προβλήματα υγείας.

Όταν έγιναν γνωστές οι πληροφορίες για την έρευνα και τις κατηγορίες σε βάρος του πατέρα της, η δούκισσα του Σάσεξ είχε δηλώσει ότι είναι «βαθιά αναστατωμένη» από τις εξελίξεις, εκφράζοντας την ελπίδα να αποδοθεί πλήρως δικαιοσύνη.

Η κοινή εμφάνιση της Μέγκαν Μαρκλ με τον Χάρι και το μήνυμα για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο

Η παρουσία του ζευγαριού στις Βρυξέλλες συνδέθηκε με τα εγκαίνια του «Lost Screen Memorial», μιας πρωτοβουλίας που δημιουργήθηκε για να τιμήσει παιδιά και νέους ανθρώπους των οποίων οι θάνατοι, σύμφωνα με τις οικογένειές τους, συνδέονται με επιβλαβείς εμπειρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Το μνημείο, το οποίο παρουσιάστηκε αρχικά στη Νέα Υόρκη την προηγούμενη χρονιά, περιλαμβάνει φωτογραφίες παιδιών που οι γονείς τους κρατούσαν στα κινητά τους τηλέφωνα. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο 13χρονος Breck Bednar από το Σάρεϊ, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 2014, καθώς και ο Jools Sweeney από το Γκλόστερσαϊρ, που αυτοκτόνησε το 2022.

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Οι οικογένειές τους θεωρούν ότι η διαδικτυακή δραστηριότητα και οι επιπτώσεις της έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις τραγικές εξελίξεις.

Μέσα από τη φιλανθρωπική οργάνωση Archewell, ο Χάρι και η Μέγκαν στηρίζουν την προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη και να παρέχουν ουσιαστική υποστήριξη στις οικογένειες που έχουν χάσει παιδιά εξαιτίας διαδικτυακών κινδύνων.

Σε παλαιότερη συνέντευξή τους στο BBC, η Μέγκαν είχε τονίσει ότι, ανεξάρτητα από τις διαφορές και τις αντιπαραθέσεις που υπάρχουν στον κόσμο, όλοι μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα βασικό ζήτημα: ότι τα παιδιά πρέπει να είναι ασφαλή.

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Ο πρίγκιπας Χάρι είχε επίσης εκφράσει την αγανάκτησή του για την άρνηση των εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης να παρέχουν στις οικογένειες επαρκή ενημέρωση για τη διαδικτυακή δραστηριότητα των παιδιών τους μετά τον θάνατό τους.

Η εμφάνιση στις Βρυξέλλες είχε, επομένως, διπλή σημασία για το ζευγάρι: αφενός την προώθηση της εκστρατείας του για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και αφετέρου την πρώτη δημόσια παρουσία της Μέγκαν μετά τη σοβαρή δικαστική περιπέτεια του πατέρα της.

(Με πληροφορίες από BBC)