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Οι αμερικανικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μετά τον εντοπισμό ακατάλληλου υλικού σε τοποθεσίες που συνδέονται με τον ίδιο στο Μεξικό και τις Φιλιππίνες.

Η αστυνομία στις Φιλιππίνες εξετάζει την απαγγελία επίσημων κατηγοριών, καθώς έρευνες σε πρώην κατοικία του αποκάλυψαν παρόμοια ευρήματα τον προηγούμενο μήνα.

Οι ομοσπονδιακές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες σε διεθνές επίπεδο, αξιολογώντας τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από διαφορετικούς χώρους που διατηρούσε ο 82χρονος.

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Στη σύλληψη του Τόμας Μαρκλ, πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, προχώρησε το FBI, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Daily Mail, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (Child Sexual Abuse Material – CSAM). Η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνή κινητοποίηση, καθώς οι αρμόδιες Αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τις Φιλιππίνες διερευνούν ευρήματα που φέρεται να εντοπίστηκαν σε χώρους όπου είχε διαμείνει ο 82χρονος ή διατηρούσε προσωπικά του αντικείμενα. Υπενθυμίζεται ότι η δούκισσα του Σάσεξ έχει διακόψει εδώ και αρκετά χρόνια κάθε επικοινωνία με τον πατέρα της.

Ειδικότερα, ομοσπονδιακοί πράκτορες πραγματοποίησαν επιχείρηση στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Maravida Senior Living, στο Λέικλαντ της Φλόριντα, όπου διαμένει ο Τόμας Μαρκλ. Η κινητοποίηση των αμερικανικών Αρχών πραγματοποιήθηκε έπειτα από τον εντοπισμό μεγάλου όγκου ακατάλληλου υλικού σε τοποθεσίες που συνδέονται με τον ίδιο στο Μεξικό και τις Φιλιππίνες τις τελευταίες εβδομάδες. Πηγή που μίλησε στη Daily Mail ανέφερε ότι ο 82χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

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Meghan Markle’s dad, Thomas, arrested on child porn charges https://t.co/lWfISQVgnL https://t.co/RsiFAq4M6x — New York Post (@nypost) November 6, 2026

Η σύλληψη στις ΗΠΑ σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την ενημέρωση των ομοσπονδιακών Αρχών για τον εντοπισμό αντίστοιχου υλικού σε αποθηκευτικό χώρο που είχε νοικιάσει ο Τόμας Μαρκλ στο Μεξικό. Ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται κοντά στην πρώην κατοικία του στο Ροσαρίτο, όπου φέρεται να εντοπίστηκε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Την ίδια στιγμή, εξελίξεις καταγράφονται και στις έρευνες στις Φιλιππίνες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αστυνομία της χώρας βρίσκεται «πολύ κοντά» στην απαγγελία επίσημων κατηγοριών σε βάρος του Τόμας Μαρκλ, μετά τον εντοπισμό εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στην προηγούμενη κατοικία του στη χώρα, τον περασμένο μήνα.

Οι έρευνες των Αρχών στις τρεις χώρες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η υπόθεση αποκτά ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω των ευρημάτων που φέρονται να έχουν εντοπιστεί σε διαφορετικές τοποθεσίες που συνδέονται με τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ.