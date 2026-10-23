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Η δούκισσα ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί για σχετικές ανησυχητικές πληροφορίες ήδη από το 2018, γεγονός που εξηγεί την απομάκρυνσή της από εκείνον.

Ο ετεροθαλής αδελφός της, Τόμας Τζούνιορ, κατήγγειλε στις αμερικανικές και διεθνείς αρχές ότι ανακάλυψε το επίμαχο υλικό σε παλιά συσκευή του πατέρα τους.

Ο Τόμας Μαρκλ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, διαμένει πλέον σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ οι καταγγελίες για την υπόθεση βρίσκονται υπό διερεύνηση.

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Την πρώτη της δημόσια δήλωση μετά τις καταγγελίες για τον πατέρα της, Τόμας Μαρκλ, έκανε η Μέγκαν Μαρκλ, αναφέροντας ότι είχε ενημερωθεί από το 2018 για «ανησυχητικές καταγγελίες» σε βάρος του. Η δούκισσα του Σάσεξ δήλωσε ότι αισθάνθηκε «βαθιά αναστατωμένη» από τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία υλικό που φέρεται να απεικονίζει σεξουαλική κακοποίηση παιδιών εντοπίστηκε στην κατοικία του στις Φιλιππίνες.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία του ετεροθαλούς αδελφού της, Τόμας Τζούνιορ, ο οποίος υποστηρίζει ότι ανακάλυψε μεγάλο όγκο παράνομου υλικού στο σπίτι του πατέρα τους, στην πόλη Σεμπού.

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Σε ανακοίνωσή της, η Μέγκαν εξέφρασε την ελπίδα ότι οι εξελίξεις θα βοηθήσουν τον κόσμο να κατανοήσει γιατί έχει απομακρυνθεί από τον πατέρα της και γιατί δεν επιτρέπει να έχει επαφή με τα παιδιά της.

Meghan Markle says ‘deeply’ disturbing child porn allegations explain why she cut ties with dad 8 years ago https://t.co/qofxSq3pt2 https://t.co/uGRff6Wrdq October 23, 2026

Η Μέγκαν Μαρκλ δήλωσε την Παρασκευή ότι ήταν «βαθιά αναστατωμένη» από τις κατηγορίες για παιδική πορνογραφία εναντίον του πατέρα της.

«Είμαι βαθιά αναστατωμένη από τα νέα που ήρθαν στο φως τις τελευταίες 24 ώρες, και οι σκέψεις μου είναι με οποιαδήποτε παιδιά ενδέχεται να έχουν τραυματιστεί,» δήλωσε η Μαρκλ στην εφημερίδα The Post.

«Το 2018, ένα γράμμα στάλθηκε στην Αστυνομία του Λονδίνου και στην Υπηρεσία Προστασίας Βασιλικών και Ειδικών. Αυτό το γράμμα μοιράστηκε στη συνέχεια μαζί μου,» είπε.

Η καταγγελία του ετεροθαλούς αδελφού της

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Τόμας Τζούνιορ στην εφημερίδα The Sun, εντόπισε «εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες» εικόνες σε τέσσερα μεγάλα κουτιά με προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του. Όπως περιέγραψε, αναζητούσε ένα κινητό τηλέφωνο όταν βρήκε μια παλιά συσκευή LG, στην οποία εμφανίστηκε βίντεο διάρκειας περίπου 15 λεπτών με αποτρόπαιο περιεχόμενο.

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Ο ίδιος ανέφερε ότι σοκαρίστηκε από την ανακάλυψη και αποφάσισε να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές. Όπως είπε, υπέβαλε ένορκη κατάθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες των Φιλιππίνων και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να επικοινωνήσει ξανά με τον πατέρα του, εκτός εάν κληθεί να καταθέσει εναντίον του.

«Όταν ανακάλυψα αυτό το υλικό, τρομοκρατήθηκα και δεν είχα άλλη επιλογή από το να καταγγείλω τον πατέρα μου», φέρεται να δήλωσε, προσθέτοντας ότι επί χρόνια τον στήριζε και τον φρόντιζε.

Οι αναφορές στις αρχές

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις 10 Ιουλίου ο Τόμας Τζούνιορ ανέφερε την ανακάλυψή του στη γραμμή επικοινωνίας του FBI, στο Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά των ΗΠΑ, καθώς και στην αστυνομία της Πενσιλβάνια, όπου διέμενε τότε ο πατέρας του.

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Όπως φέρεται να είπε σε φίλο του, ένιωσε «προδομένος, θυμωμένος και αηδιασμένος», ενώ υποστήριξε ότι αντιλήφθηκε πως έπρεπε να απευθυνθεί στις αρχές.

Παράλληλα, πηγή που επικαλείται η The Sun και φέρεται να βρίσκεται κοντά στη Μέγκαν δήλωσε ότι οι εξελίξεις ενδέχεται να εξηγήσουν περαιτέρω την απομάκρυνσή της από τον πατέρα της από το 2018.

Η κατάσταση της υγείας του Τόμας Μαρκλ

Ο Τόμας Μαρκλ αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπέστη επίσης ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του και πλέον διαμένει σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στη Φλόριντα.

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Οι καταγγελίες για το φερόμενο παράνομο υλικό βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης. Οι αναφορές για την ανακάλυψή του και οι σχετικοί ισχυρισμοί αποδίδονται στα πρόσωπα και στα μέσα που τους δημοσιοποίησαν.

Κάνε σαφέστερη την απόδοση των καταγγελιών

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