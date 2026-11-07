Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση μετά τη σύλληψή του για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Το FBI κατέσχεσε 78 αντικείμενα από αποθηκευτικούς χώρους στο Λος Άντζελες, τα οποία περιείχαν παράνομο οπτικοακουστικό υλικό.

Οι αμερικανικές Αρχές ξεκίνησαν την έρευνα έπειτα από στοιχεία που εντοπίστηκαν στην κατοικία του Μαρκλ στις Φιλιππίνες.

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα διέταξε ψυχιατρική αξιολόγηση του κατηγορουμένου για να διαπιστωθεί η ικανότητά του να παραστεί στη δίκη.

Εφόσον καταδικαστεί, ο πατέρας της δούκισσας του Σάσεξ αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και είκοσι ετών.

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Σε κατ’ οίκον περιορισμό, με ηλεκτρονική επιτήρηση, τέθηκε ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ, πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, μετά τη σύλληψή του στις ΗΠΑ με την κατηγορία της κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ο ηλικιωμένος οδηγήθηκε την Παρασκευή (6/11) ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Φλόριντα, όπου αποφασίστηκε να επιστρέψει στην εγκατάσταση υποβοηθούμενης διαβίωσης στην οποία διαμένει, υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς η έρευνα του FBI αποκάλυψε δεκάδες αντικείμενα που φέρονται να περιέχουν παράνομο υλικό, ενώ οι Αρχές εξετάζουν στοιχεία που ενδέχεται να σχετίζονται με περιστατικά πολλών δεκαετιών πριν.

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Η εμφάνιση στο δικαστήριο και η ψυχιατρική αξιολόγηση

Ο πατέρας της δούκισσας του Σάσεξ εμφανίστηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή στην Τάμπα της Φλόριντα, συνοδευόμενος από δύο ομοσπονδιακούς αστυνομικούς. Σύμφωνα με το CBS News, μεταφέρθηκε στην αίθουσα με αναπηρικό αμαξίδιο, φορώντας μαύρο παντελόνι και μαύρο μπλουζάκι.

Η ακροαματική διαδικασία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά. Η ομοσπονδιακή εισαγγελέας Κόρτνεϊ Ντέρι παρουσίασε τις κατηγορίες σε βάρος του, χωρίς ωστόσο να ζητηθεί από τον 82χρονο να δηλώσει εάν αποδέχεται ή αρνείται την ενοχή του. Η επίσημη απαγγελία της κατηγορίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργότερα στην Καλιφόρνια.

Παράλληλα, το δικαστήριο διέταξε να υποβληθεί σε ψυχιατρική αξιολόγηση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι σε θέση να κατανοήσει τη δικαστική διαδικασία και να συνεργαστεί με τον συνήγορό του.

Moment Thomas Markle is hauled away in cuffs after FBI swoop https://t.co/lLivlhW8jx — The Sun (@TheSun) November 6, 2026

Τα 78 ευρήματα του FBI στις αποθήκες του Λος Άντζελες

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, η σύλληψη του Τόμας Μαρκλ ακολούθησε έρευνες του FBI σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, τους οποίους νοίκιαζε από το 2008.

Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες κατέσχεσαν περίπου 78 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων φωτογραφικά αρνητικά, διαφάνειες και βιβλία, τα οποία φέρονται να περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Στα δικαστικά έγγραφα περιγράφονται φωτογραφίες στις οποίες, σύμφωνα με τις Αρχές, εμφανίζεται ένας ενήλικος άνδρας μαζί με ανήλικα κορίτσια.

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Μάλιστα, μάρτυρας αναγνώρισε τον άνδρα σε δύο από τις εικόνες ως τον Τόμας Μαρκλ. Κατά το BBC, η ηλικία του άνδρα στις συγκεκριμένες φωτογραφίες εκτιμάται μεταξύ 30 και 40 ετών, γεγονός που υποδηλώνει ότι το υλικό ενδέχεται να προέρχεται από αρκετές δεκαετίες πριν.

Ο Μαρκλ είχε αρνηθεί στο παρελθόν τις σχετικές καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες «αρρωστημένα ψέματα».

Πώς ξεκίνησε η έρευνα στις Φιλιππίνες

Η έρευνα των αμερικανικών Αρχών φέρεται να ξεκίνησε από πληροφορίες που προέκυψαν στις Φιλιππίνες, όπου ο Τόμας Μαρκλ είχε εγκατασταθεί το 2025.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο γιος του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, εντόπισε ύποπτο υλικό κατά την εκκαθάριση της κατοικίας του πατέρα του στην πόλη Σεμπού και ενημέρωσε τις Αρχές. Στην τοπική αστυνομία παραδόθηκαν τέσσερα κιβώτια με αντικείμενα, μεταξύ των οποίων υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, σκληροί δίσκοι και παλιές βιντεοκασέτες.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν οδήγησαν τους Αμερικανούς ερευνητές στις δύο αποθήκες της Καλιφόρνιας, όπου πραγματοποιήθηκαν οι έρευνες.

Ο 82χρονος αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων εγκεφαλικά επεισόδια και ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού. Μετά την επιστροφή του στις ΗΠΑ εγκαταστάθηκε σε μονάδα φροντίδας.

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Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακές Αρχές κινήθηκαν γρήγορα μετά τον εντοπισμό των στοιχείων, υπογραμμίζοντας ότι θα χρησιμοποιήσουν κάθε διαθέσιμο μέσο για την προστασία των παιδιών. Εφόσον κριθεί ένοχος, ο Τόμας Μαρκλ αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Η αντίδραση της Μέγκαν Μαρκλ και η επιστολή του 2019

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι δεν έχουν προχωρήσει σε νέα δημόσια δήλωση μετά τη σύλληψη. Η δούκισσα του Σάσεξ είχε, ωστόσο, τοποθετηθεί τον Οκτώβριο, όταν έγιναν γνωστές οι καταγγελίες σε βάρος του πατέρα της.

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένη από τις πληροφορίες που ήρθαν στο φως τις τελευταίες 24 ώρες και η σκέψη μου βρίσκεται σε όσα παιδιά ενδέχεται να έχουν υποστεί κακοποίηση», είχε αναφέρει.

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Η ίδια έχει αποκαλύψει ότι ήδη από το 2019 οι βρετανικές Αρχές είχαν ενημερωθεί μέσω επιστολής για καταγγελίες που αφορούσαν τον πατέρα της. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε τον Οκτώβριο ότι είχε παραλάβει την επιστολή, διευκρινίζοντας ότι οι πληροφορίες είχαν κοινοποιηθεί στο γραφείο του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ, αλλά όχι σε άλλες διωκτικές Αρχές.

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Η υπόθεση παραπέμφθηκε στον ανεξάρτητο φορέα εποπτείας της αστυνομίας, προκειμένου να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκαν οι υπηρεσίες τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Η σχέση της Μέγκαν με τον πατέρα της έχει διαρραγεί εδώ και χρόνια, πριν ακόμη από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι το 2018. Η ίδια έχει εξηγήσει ότι η απόφασή της να μην υπάρχει επικοινωνία του με τα παιδιά της συνδέεται με την επιθυμία της να τα προστατεύσει.

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