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Το FBI συνέλαβε μία γυναίκα που κατηγορείται ότι σχεδίαζε να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση στο κτίριο του Καπιτωλίου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα παροχής υλικής υποστήριξης σε αναγνωρισμένη ξένη τρομοκρατική οργάνωση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που κατατέθηκε την Πέμπτη, η 35χρονη Τζέσικα Μπόουι είχε διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος (ISIS), στο οποίο είχε ορκιστεί πίστη και αφοσίωση. Είχε ασπαστεί το Ισλάμ πριν από περίπου πέντε χρόνια και σε διαδικτυακές συνομιλίες και chats εξέφρασε τον θαυμασμό της για την τρομοκρατική οργάνωση. Φέρεται να σχεδιάζε την επίθεση από τον προηγούμενο μήνα.

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Πώς το FBI την παγίδευσε

Σύμφωνα με τις αρχές, η 35χρονη είχε έρθει σε επαφή με πληροφοριοδότες του FBI που παρουσιαζόνταν ως διαμεσολαβητές του ISIS και επί εβδομάδες παρακολουθούσε το Καπιτώλιο, βγάζοντας φωτογραφίες από διαφορετικά οπτικά σημεία. Η ίδια είχε αποκαλύψει σε έναν πληροφοριοδότη ότι ήθελε να «βλάψει τους εχθρούς του Θεού» και να πραγματοποιήσει χτύπημα στο Καπιτώλιο.

BREAKING: The FBI says it disrupted an alleged ISIS-inspired terror plot targeting the New York State Capitol.



Authorities say a New York woman allegedly sought to bomb the state Capitol and pledged allegiance to ISIS before federal investigators intervened.@johnrobertsFox has… pic.twitter.com/oIF7eSMu3y August 20, 2026

Στις αρχές του Αυγούστου αγόρασε υλικά για την κατασκευή βόμβας από κατάστημα εργαλείων. Την Τετάρτη, οι πληροφοριοδότες συνάντησαν τη 35χρονη και της παρέδωσαν έναν αδρανοποιημένο εκρηκτικό μηχανισμό, ένα πιστόλι, ενώ την ενημέρωσαν για το πώς να πυροδοτήσει τα εκρηκτικά.

Μετά από λίγο, οι αρχές του FBI την εντόπισαν και κατόρθωσαν να τη συλλάβουν.Κατά την ανάκρισή της, 35χρονη φέρεται να δήλωσε: «Δεν υπάρχει σωτηρία για μένα, δεν υπάρχει βοήθεια, θα πάω στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής μου. Η παροχή υλικής υποστήριξης τιμωρείται με έως και 20 χρόνια φυλάκισης, το είχα ψάξει στο Google από πριν, ξέρω ότι πάω φυλακή».

Η Μπόουι ήλπιζε να καταφέρει να διαφύγει μετά την επίθεση ώστε, εάν απέφευγε τις αρχές, να εκτελέσει και άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις.

Με πληροφορίες από NBC, ABC News