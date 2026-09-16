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Το συγκεκριμένο δίκτυο προσέφερε χρηματικά ποσά σε συνεργάτες προκειμένου να παρακολουθούν και να δολοφονούν άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ευρωπαϊκές χώρες.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται επίσης να σχεδίαζαν τρομοκρατικές ενέργειες κατά πολιτικών και στρατιωτικών υποδομών σε κράτη που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Το FBI κατάφερε να αποτρέψει τα σχέδια αυτά μέσω συντονισμένων ενεργειών, ενώ οι πέντε εμπλεκόμενοι παραμένουν μέχρι στιγμής ασύλληπτοι.

Το δίκτυο, το οποίο στο παρελθόν στόχευε κυρίως Ρώσους αντιφρονούντες, έχει στρέψει πλέον τη δραστηριότητά του εναντίον χωρών που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουκρανίας.

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Στελέχη που ανήκουν στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών σχεδίαζαν στοχευμένες δολοφονίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε ευρωπαϊκές χώρες που παρείχαν στήριξη στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν την Τρίτη (15/9) οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές, γνωστοποιώντας παράλληλα την άσκηση διώξεων σε βάρος πέντε ατόμων, τα οποία παραμένουν «άφαντα».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ένα δίκτυο που συνδέεται με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών είχε προσφέρει ή επιχειρήσει να προσφέρει χρήματα σε άτομα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, προκειμένου να παρακολουθούν πρόσωπα που είχαν τεθεί στο στόχαστρο, με στόχο την δολοφονία τους.

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Τα άτομα που στρατολογήθηκαν από το συγκεκριμένο δίκτυο φέρεται επίσης να είχαν δεχθεί προτάσεις για τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον πολιτικών και στρατιωτικών υποδομών σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες θεωρούνταν ότι τάσσονται στο πλευρό της Ουκρανίας, αναφέρει το κατηγορητήριο, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο επικεφαλής του γραφείου του FBI στη Νέα Υόρκη, Τζέιμς Μπάρνακλ Τζούνιορ, δήλωσε ότι το FBI απέτρεψε τα σχέδια «μέσω αδιάκοπης εργασίας». Την ίδια στιγμή, μέλη των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών και συνεργάτες τους «συνωμότησαν για να εκφοβίσουν, να απειλήσουν ή να δολοφονήσουν ανθρώπους σε αμερικανικό έδαφος και σε όλο τον κόσμο».

Ο Ντάρεν Κοξ, επικεφαλής του γραφείου του FBI στην Ουάσινγκτον, έκανε λόγο για «εξαιρετική δουλειά από πολλά περιφερειακά γραφεία του FBI, υπηρεσίες και συνεργαζόμενους φορείς, οι οποίοι από κοινού απέτρεψαν τις προσπάθειες της Ρωσίας να πραγματοποιήσει βίαιες ενέργειες στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ και σε ολόκληρη τη χώρα».

Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι, όταν εντοπίστηκε για πρώτη φορά η απειλή, το γραφείο του FBI στην Ουάσινγκτον και οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες «κινήθηκαν γρήγορα για να ματαιώσουν το σχέδιο και να καταστήσουν τη ρωσική κυβέρνηση υπόλογη για τις ενέργειές της».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ένα δίκτυο ατόμων που εργάζονται για τις υπηρεσίες πληροφοριών της Ρωσικής Ομοσπονδίας συνωμοτούσε, τουλάχιστον από το 2024, για τη διάπραξη επιθέσεων και δολοφονιών σε διάφορα σημεία του κόσμου, μεταξύ άλλων και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αμερικανικές αρχές περιγράφουν το δίκτυο ως «έναν βραχίονα» του μηχανισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας που έχει σχεδιαστεί για την πραγματοποίηση επιθέσεων στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών, σε διάφορες χώρες.

Στο παρελθόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δίκτυο είχε επικεντρώσει τη δράση του σε Ρώσους αντιφρονούντες και αποστάτες. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, φέρεται να έχει στρέψει το ενδιαφέρον του σε χώρες που θεωρείται ότι είναι σύμμαχοι της Ουκρανίας.

Πηγή: Guardian