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Οι εισαγγελείς της επαρχίας Τσεμπού θα εξετάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία για να αποφασίσουν σχετικά με την άσκηση επίσημης δίωξης.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος τελεί υπό κράτηση στις ΗΠΑ για παρόμοιες κατηγορίες, αρνείται τους ισχυρισμούς χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς.

Οι αρχές συνεχίζουν την εγκληματολογική έρευνα σε ηλεκτρονικές συσκευές που παραδόθηκαν από τον γιο του για την αναζήτηση επιπλέον στοιχείων.

Η Μέγκαν Μαρκλ, κόρη του κατηγορουμένου, δήλωσε αναστατωμένη από τις εξελίξεις, ενώ η ίδια δεν διατηρεί επικοινωνία με τον πατέρα της.

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H αστυνομία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε σήμερα ότι έχουν υποβληθεί ποινικές καταγγελίες εναντίον του Τόμας Μαρκλ, του πατέρα της δούκισσας του Σάσεξ Μέγκαν, σχετικά με αδικήματα που αφορούν την διαδικτυακή παιδική πορνογραφία.

Ποινικές καταγγελίες εις βάρος του Τόμας Μαρκλ, του πατέρα της Μέγκαν

Η υποβολή των καταγγελιών θα επιτρέψει στους εισαγγελείς να εξετάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία και να αποφασίσουν εάν πρέπει να ασκηθούν διώξεις ενώπιον του δικαστηρίου.

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Η εξέλιξη αυτή γίνεται δύο εβδομάδες μετά τη σύλληψη του Μαρκλ από τις αμερικανικές αρχές στη Φλόριντα με ομοσπονδιακή κατηγορία για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων —συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών που φέρεται να τον απεικονίζουν με ανήλικα κορίτσια.

Thomas Markle Sr, ama ni Megan Markle na asawa ni Prince Harry ng Britanya, sinampahan ng mga reklamong kriminal dahil sa mga paratang laban sa pagmamay-ari niya ng mga larawan ng sexual abuse sa mga bata, ayon sa @pnppio. | via @PamelaAdriano https://t.co/0MSYXVqCrg November 18, 2026

Ο Τόμας Μαρκλ αρνείται τις κατηγορίες και όπως δήλωσε στη Daily Mail οι ισχυρισμοί είναι “νοσηρά ψεύδη”.

Η αστυνομία των Φιλιππίνων ανέφερε ότι οι καταγγελίες διαβιβάστηκαν στο γραφείο του εισαγγελέα στην επαρχία Τσεμπού την Δευτέρα έπειτα από έρευνα τον περασμένο μήνα σχετικά με τις καταγγελίες για διανομή και κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού.

Ο Μαρκλ ζούσε στην Τσεμπού για ένα διάστημα προτού επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι, όπως καταγγέλλεται, ο Μαρκλ παραβίασε τους τοπικούς νόμους κατά της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών.

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Η εγκληματολογική εξέταση των υπόλοιπων συσκευών που παραδόθηκαν στις αρχές των Φιλιππίνων από τον γιο του Μαρκλ, τον ετεροθαλή αδελφό της Μέγκαν, τον Τόμας Μαρκλ τζούνιορ, βρίσκεται σε εξέλιξη και πιθανόν να αποφέρει περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν την υπόθεση ή να μπορούν να οδηγήσουν σε επιπλέον κατηγορίες αν στοιχειοθετούνται, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Thomas Markle Snr could face two counts of distributing child sexual abuse material and one count of possessing child sexual abuse material in the Phillipines. The 82-year-old is currently in prison in the US after being arrested on suspicion of possessing child sexual abuse images, and is awaiting psychiatric evaluation ahead of a potential trial. — Sky News (@SkyNews) November 17, 2026

Η Μέγκαν, μια Αμερικανίδα ηθοποιός, δεν έχει επικοινωνία με τον πατέρα της από τότε που παντρεύτηκε τον μικρότερο γιο του βασιλιά Καρόλου, τον πρίγκιπα Χάρι, το 2018.

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Έχει δηλώσει “πολύ αναστατωμένη” από την είδηση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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