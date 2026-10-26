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Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον Τόμας Μαρκλ, πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, ο οποίος βρίσκεται υπό έρευνα έπειτα από καταγγελίες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα βρετανικών μέσων ενημέρωσης, στο επίκεντρο βρίσκεται επιστολή που είχε στείλει το 2019 στις αρμόδιες αρχές η πρώην σύζυγός του, Ρόσλιν Λάβλες. Σε αυτήν φέρεται να ανέφερε ότι είχε ρωτήσει τον Τόμας Μαρκλ σχετικά με καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, την οποία εκείνος αρνήθηκε, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, είχε αναφερθεί σε ταξίδια στις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη, υποστηρίζοντας ότι εκεί ήταν νόμιμες οι σχέσεις με παιδιά ηλικίας 12 ετών.

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Η Λάβλες, η οποία πέθανε το 2024, ήταν παντρεμένη με τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ από το 1965 έως το 1975. Όπως αναφέρει η Sun, η επιστολή της, έκτασης επτά σελίδων, είχε αποσταλεί στο Κέντρο Αξιολόγησης Απειλών (Fixated Threat Assessment Center – FTAC) της Σκότλαντ Γιαρντ. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ασχολείται με την αξιολόγηση κινδύνων που αφορούν τη βρετανική βασιλική οικογένεια, πολιτικούς και άλλα πρόσωπα με δημόσια προβολή.

Σημειώνεται ότι η Ταϊλάνδη αύξησε το 2022 το όριο ηλικίας για τη νόμιμη συναίνεση σε σεξουαλικές πράξεις από τα 12 στα 16 έτη.

Οι έρευνες για τις ψηφιακές εικόνες

Οι νέες πληροφορίες έρχονται ενώ οι αρχές στις Φιλιππίνες και στη Βρετανία φέρονται να εξετάζουν ψηφιακές εικόνες που αποδίδονται στον Τόμας Μαρκλ και οι οποίες, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εντοπίστηκαν στην πρώην κατοικία του στην πόλη Σεμπού των Φιλιππίνων.

Ο ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, κατήγγειλε την περασμένη εβδομάδα στις αρχές των δύο χωρών ότι φέρεται να ανακάλυψε στο σπίτι του πατέρα του εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Σε δηλώσεις του στον Guardian, ο υπουργός Εσωτερικών των Φιλιππίνων ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις ενδείξεις που έχουν εξεταστεί, ο Τόμας Μαρκλ ο πρεσβύτερος θεωρείται πιθανός δράστης σοβαρών σεξουαλικών αδικημάτων. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ οι καταγγελίες δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ενοχής.

Η ρήξη με τη Μέγκαν Μαρκλ

Την ίδια ώρα, η Μέγκαν Μαρκλ φέρεται να έχει διακόψει κάθε επικοινωνία με τον πατέρα της από το 2025, ενημερώνοντάς τον ότι τόσο η ίδια όσο και οι αρχές γνώριζαν τις καταγγελίες σε βάρος του.

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Σύμφωνα με επιστολή που δημοσίευσε η Sun on Sunday, η δούκισσα του Σάσεξ φέρεται να του ξεκαθάρισε ότι δεν θα είχε ξανά επαφή με τα εγγόνια του, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, ούτε η ίδια θα επικοινωνούσε ξανά μαζί του.

Η επιστολή φέρεται να εστάλη ενώ ο Τόμας Μαρκλ νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στις Φιλιππίνες, όπου είχε υποβληθεί σε ακρωτηριασμό του ενός ποδιού του.

Από την πλευρά του, ο Τόμας Μαρκλ αρνείται ότι είχε στην κατοχή του εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Σε δηλώσεις του στη Daily Mail, χαρακτήρισε τις σχετικές κατηγορίες «αρρωστημένα ψέματα».

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