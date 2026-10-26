Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση προωθεί διπλωματικές πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του παράνομου χαρακτήρα του τουρκολιβυκού μνημονίου, εξασφαλίζοντας υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αίγυπτο.

Ο πρωθυπουργός σχεδιάζει να θέσει το ζήτημα των τουρκικών διεκδικήσεων στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ενώ παράλληλα ενισχύει τις διεθνείς συμμαχίες της χώρας.

Στο εσωτερικό μέτωπο, η κυβέρνηση δέχθηκε έντονη κριτική από τους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για την ακολουθούμενη εξωτερική πολιτική.

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί αμφισβήτησαν τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, εκφράζοντας σοβαρές διαφωνίες για την εθνική στρατηγική.

Η κυβέρνηση απέρριψε τις επικρίσεις περί εθνικής ήττας, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις ενισχύουν έμμεσα τις παράνομες θέσεις άλλων κρατών.

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Μετά την επικύρωση από το λιβυκό Κοινοβούλιο του Τουρκολιβυκού Μνημονίου, η κυβέρνηση επιδόθηκε σε έναν διπλωματικό μαραθώνιο.

Και πράγματι, οι πρωτοβουλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γιώργου Γεραπετρίτη έφεραν την άμεση αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χαρακτηρίζει παράνομο το Μνημόνιο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που σε ανακοίνωση του κάνει λόγο για μη εποικοδομητική και προκλητική κύρωση αλλά και της αιγυπτιακής πλευράς με την οποία εκκινούν οι συζητήσεις για επέκταση της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ.

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Οι κινήσεις στη διπλωματική σκακιέρα συνεχίζονται με το ταξίδι που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη για να αναδείξει το θέμα των παράνομων τουρκικών διεκδικήσεων και σε επίπεδο ΟΗΕ. Παράλληλα ο πρωθυπουργός έχει ξεκινήσει σειρά επαφών με ηγέτες για την ενίσχυση συμμαχιών.

Στο εσωτερικό μέτωπο η κυβέρνηση, διαμέσου του Παύλου Μαρινάκη, απάντησε στην αναμενόμενη επίθεση της αντιπολίτευσης αλλά και στην κριτική κάποιων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι όποιος κάνει λόγο για «εθνική ήττα» για το θέμα, είναι σαν να νομιμοποιεί, έστω και άθελα του, θέση άλλων κρατών που είναι παράνομη και ανυπόστατη.

Το διπλό «χτύπημα» Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή

Όμως, όπως αποδείχθηκε από τα γεγονότα, η αντίδραση των άλλων κομμάτων τελικά υστερούσε σε δυναμική απέναντι στην επίθεση που δέχθηκε η κυβέρνηση από τον Αντώνη Σαμαρά και από την αυστηρή κριτική που άσκησε ο Κώστας Καραμανλής, εντείνοντας έτσι τον «πονοκέφαλο» για το Μέγαρο Μαξίμου.

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, με διαφορά ελάχιστων ωρών, αποδόμησαν την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω της κυριακάτικης ανασκόπησης του, έκανε λόγο για μία πολιτική που «τα αποτελέσματά της αποτελούν την πιο ουσιαστική απάντηση τόσο στους εγχώριους επικριτές όσο και σε όσους, εκτός συνόρων, επιδιώκουν να επιβάλουν τετελεσμένα που ωστόσο απορρίπτονται από σύσσωμη τη διεθνή κοινότητα, τους εταίρους και συμμάχους μας», ο Αντώνης Σαμαράς άνοιγε πυρ μέσω άρθρου του στην Εστία.

Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για μία εξωτερική πολιτική που είναι «ο ορισμός της αποτυχίας», συνέστησε στην κυβέρνηση «να μην παίζει άλλο με τη φωτιά», επέρριψε ευθύνες στον Κυριάκο Μητσοτάκη και ζήτησε την αποπομπή του Γιώργου Γεραπετρίτη.

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Μύδρους εξαπέλυσε και για το θέμα της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, τονίζοντας ότι με τις κινήσεις που κάνει το ΥΠΕΞ ουσιαστικά αναγνωρίζει δικαιοδοσία της Τουρκίας στην περιοχή και διερωτήθηκε: «Επιτέλους, σκέφτονται τι λένε και τι πρόκειται να κάνουν; Δεν αποτελεί αυτό απομείωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων; Ποιος έδωσε τέτοιο δικαίωμα στην κυβέρνηση; Κανείς.»

Και αν ήταν για το Μέγαρο Μαξίμου κάπως αναμενόμενη η επίθεση που εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ετοιμάζεται να ανακοινώσει νέο κόμμα, υπήρξε αμηχανία για τη στάση του Κώστα Καραμανλή.

Ο πρώην πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα της Κυριακής σε εκδήλωση των Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών για την 28η Οκτωβρίου, με τον Αντώνη Σαμαρά στο ακροατήριο αλλά μεταξύ άλλων και τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, χαρακτήρισε «αρνητική εξέλιξη για τα εθνικά μας συμφέροντα την κύρωση του τουρκολυβικού συμφώνου».

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Παράλληλα, αναφερόμενος στο θέμα του καλωδίου τόνισε: «Οποιοδήποτε αίτημα για εκχώρηση άδειας από την Τουρκία για το καλώδιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Είτε αυτό ονομαστεί ενημέρωση είτε ανακοίνωση είτε όπως αλλιώς. Μετά από αυτό, δεν θα μπορούμε πια να κάνουμε τίποτα στο Αιγαίο, χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Ακόμη και το παραμικρό έργο υποδομής μεταξύ των νησιών μας πια.»

Η μεγάλη διαφορά του Κώστα Καραμανλή με την κυβέρνηση στο θέμα των ελληνοτουρκικών και της πολιτικής που ασκείται σήμερα, συνοψίζεται στη φράση του: «Διαβάζουν λάθος την στρατηγική της Τουρκίας.»

Μετά από το διπλό «χτύπημα» Σαμαρά και Καραμανλή, είναι προφανή δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η συναντίληψη που έχουν για την εξωτερική πολιτική οι δύο πρώην πρωθυπουργοί.

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Το δεύτερο είναι η μεγάλη απόσταση που παραμένει μεταξύ του Κώστα Καραμανλή και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πρόκειται για γεγονότα που μπορεί να παίξουν τον ρόλο τους στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει το Μέγαρο Μαξίμου για την επαναπροσέγγιση δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Και που δεν αποκλείεται να αποδειχθούν καθοριστικά και για την έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης.

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