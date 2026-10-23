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Η Αθήνα επιδιώκει την επέκταση της συμφωνίας οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Αίγυπτο, ενώ παράλληλα προετοιμάζει τη διεξαγωγή ερευνών για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου.

Η κυβέρνηση αντέδρασε στην κριτική της αντιπολίτευσης αναδεικνύοντας την ομόθυμη καταδίκη του μνημονίου από τους ευρωπαίους εταίρους, ζητώντας παράλληλα υπεύθυνη στάση στα εθνικά θέματα.

Εκνευρισμό προκάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου η ατυχής δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καλογερόπουλου, ο οποίος στη συνέχεια ανασκεύασε δημόσια την τοποθέτησή του για το ζήτημα.

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Διπλωματικό μαραθώνιο ξεκίνησε η κυβέρνηση αμέσως μετά την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ανατολικής Λιβύης και τις δηλώσεις ικανοποίησης από την Άγκυρα.

Αυτός ο μαραθώνιος είναι σε εξέλιξη και αναμένονται τις αμέσως επόμενες ημέρες σημαντικές πρωτοβουλίες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στον ΟΗΕ. Παράλληλα θα ενταθούν οι διπλωματικές επαφές της ελληνικής πλευράς.

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Πλέον, λίγα εικοσιτετράωρα μετά από την είδηση για την επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, τα δεδομένα είναι τα εξής, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές:

-Άμεση και ομόθυμη αντίδραση από την ΕΕ υπέρ των ελληνικών θέσεων. Ίσως για πρώτη φορά υπήρξε τόσο γρήγορη αντίδραση από τις Βρυξέλλες

-Εκκίνηση διαδικασιών από την Αθήνα που θέτει θέμα συνεπειών για Λιβύη και Τουρκία, τόσο ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΟΗΕ.

-Έναρξη συζητήσεων με την Αίγυπτο για επέκταση της συμφωνίας οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Αυτή η είδηση ανακοινώθηκε χθες το απόγευμα και είναι μία εξέλιξη που χαρακτηρίζεται πολύ σημαντική από κυβερνητικές πηγές.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προετοιμασίες της ελληνικής πλευράς για την έκδοση NAVTEX προκειμένου να ξεκινήσουν οι έρευνες για το έργο του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Ο εκνευρισμός του Μεγάρου Μαξίμου για τη δήλωση Καλογερόπουλου «τον ήπιαμε» και η αναδίπλωση του βουλευτή

Το θέμα του τουρκολιβυκού μνημονίου προκάλεσε -όπως ήταν επόμενο- σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση για τους κυβερνητικούς χειρισμούς που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη και στο επίκεντρο της βρέθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

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Το Μέγαρο Μαξίμου πέρασε στην αντεπίθεση με τον Παύλο Μαρινάκη στο μπρίφινγκ να αναδεικνύει την ομόθυμη καταδίκη του τουρκολιβυκού μνημονίου από τους εταίρους μας, να κάνει λόγο για «προπονητές της εξέδρας» και να ζητά να μπαίνουν όρια στο πως ασκείται η αντιπολίτευση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Όμως σχεδόν την ίδια ώρα μία φράση κυβερνητικού βουλευτή όξυνε τα πνεύματα και έβαζε νερό στον μύλο της αντιπολίτευσης και στους ισχυρισμούς της περί διπλωματικής ήττας. «Τον ήπιαμε», δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καλογερόπουλος για το θέμα του τουρκολιβυκού μνημονίου, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην τακτική που ακολούθησε η κυβέρνηση.

Αυτή η δήλωση προκάλεσε εκνευρισμό στο Μέγαρο Μαξίμου ενώ σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες υπήρξαν σκέψεις ακόμα και για διαγραφή του βουλευτή. Τελικά ο Δημήτρης Καλογερόπουλος ανασκεύασε και επανήλθε με νέα δήλωση του το απόγευμα της Πέμπτης.

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«Χρησιμοποίησα μία ατυχή έκφραση, αναφερόμενος στο παράνομο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο. Δεν αποτυπώνει ούτε την εθνική μας θέση ούτε την πεποίθησή μου ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά διπλωματικά και γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα», γράφει μεταξύ άλλων στην ανάρτηση του ο κ. Καλογερόπουλος.