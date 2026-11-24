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Στις 10:00 θα συνεδριάσει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

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-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά για τον κρατικό προϋπολογισμό 2027 και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030,

-Παρουσίαση από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα με θέμα «Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον»,

-Ενημέρωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά για την πορεία καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/1544 για τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών διαδικασιών στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών,

-Εισήγηση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σχετικά με τον καθορισμό ανωτάτου αριθμού θέσεων για παροχή εργασίας στην Ελλάδα για το έτος 2027.