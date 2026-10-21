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Τα κυβερνητικά στελέχη απορρίπτουν τις ομοιότητες με την ευρωπαϊκή κοινωνική αναταραχή, τονίζοντας ότι στη χώρα εφαρμόζονται μέτρα στήριξης και αυξήσεις δαπανών.

Η κυβέρνηση διαχωρίζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στη διαμαρτυρία από πράξεις βίας, καταδικάζοντας εκ των προτέρων τυχόν έκτροπα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Η αστυνομία έχει εκπονήσει ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των συλλαλητηρίων και την άμεση παρέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης βίαιων επεισοδίων.

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Σε εγρήγορση έχει τεθεί ο κυβερνητικός μηχανισμός ενόψει του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου που θα διεξαχθεί στην Αθήνα ενώ ανάλογες συγκεντρώσεις θα έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες πόλεις.

Οι εικόνες κοινωνικής αναταραχής που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έχουν προκαλέσει ανησυχία στο κυβερνητικό στρατόπεδο που δεν θέλει σε καμία περίπτωση να εκτυλιχθούν ανάλογες σκηνές και στην Ελλάδα.

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Υψηλόβαθμα στελέχη έχουν αναδείξει τις τελευταίες ημέρες τις μεγάλες διαφορές μεταξύ της χώρας μας και των κρατών που είδαν τους πολίτες τους να κατεβαίνουν στους δρόμους. Στη Γαλλία, που αντιμετωπίζει και το σοβαρότερο πρόβλημα, εφαρμόζονται συνθήκες λιτότητας ενώ και το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό.

Την ίδια ώρα στην Ελλάδα, όπως σημειώνουν από την κυβέρνηση, εφαρμόζονται μέτρα στήριξης της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή κρίση που ήταν αυτή που πυροδότησε και τις έντονες κοινωνικές αντιδράσεις στην Ευρώπη λόγω της ακρίβειας που προκαλούν οι συνέπειες της.

Αναγνωρίζουν βέβαια τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν και στη χώρα μας, όμως δεν βλέπουν ομοιότητες στις συνθήκες που επικρατούν σε άλλα κράτη.

«Εμείς δεν έχουμε περιοριστική πολιτική. Έχουμε αυξήσεις δαπανών σταθερά όλα τα τελευταία χρόνια, και σε σχέση με τους μισθούς και τις συντάξεις και σε σχέση με την υγεία και την παιδεία. Στη Γαλλία και στην Ιταλία η πορεία είναι διαφορετική ως προς αυτό», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας χθες το βράδυ στο Action.

Και βέβαια διαχωρίζουν από την κυβέρνηση το δικαίωμα στη διαμαρτυρία από πράξεις βίας και καταστροφής.

«Εμείς δεν έχουμε βίαιες διαδηλώσεις τώρα. Είχαμε την προηγούμενη δεκαετία και δεν οδήγησαν πουθενά», ανέφερε στη συνέντευξη του ο Κωστής Χατζηδάκης διευκρινίζοντας ότι «ένα πράγμα είναι, προφανώς, οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, οι διαδηλώσεις, που είναι κατοχυρωμένες από το Σύνταγμα και κανείς δεν μπορεί να τις εμποδίσει, και άλλο πράγμα η βία. Εμείς προχωρούμε μπροστά με συγκεκριμένο έργο αλλά και με διάλογο με όλες τις κοινωνικές ομάδες».

Για τα σημερινά συλλαλητήρια η αστυνομία έχει εκπονήσει επιχειρησιακό σχεδιασμό. Στόχος είναι να εξελιχθούν όλα ομαλά αλλά εφόσον επιχειρηθούν έκτροπα, τότε οι αστυνομικές δυνάμεις θα είναι έτοιμες να παρέμβουν.