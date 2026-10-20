Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε σε λειτουργία τον εθνικό υπερυπολογιστή Δαίδαλο στο Λαύριο, προωθώντας την τεχνολογική αναβάθμιση και την τεχνητή νοημοσύνη στη χώρα.

Σε ομιλία του προς τους πολίτες, ο Πρωθυπουργός τόνισε τη δέσμευση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής σε εποχές κοινωνικής αναταραχής, χαρακτηρίζοντας τις υποσχέσεις της αντιπολίτευσης ως λαϊκιστικές και αναξιόπιστες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τα πολιτικά κόμματα να απομονώσουν φωνές που επενδύουν στο χάος και στις κοινωνικές αναταραχές.

Η κυβέρνηση διαχώρισε το δικαίωμα στη διαμαρτυρία από την πρόκληση επεισοδίων, ενόψει των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων από φοιτητές και μαθητές.

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Δύο διαφορετικές εκδηλώσεις, δύο ξεχωριστές εικόνες, τόσα και τα βασικά μηνύματα που εξέπεμψε η κυβέρνηση χθες από το Λαύριο: Συνέπεια και σοβαρότητα.

Σχετικά με τη συνέπεια, η κυβέρνηση συνεχίζει τον εγκαινιασμό έργων που στοχεύουν στη βελτίωση της ζωής των πολιτών και στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί και έθεσε σε λειτουργία τον εθνικό υπερυπολογιστή «Δαίδαλο», ένα έργο που κάνει τη χώρα πρωταγωνίστρια στην προσπάθεια αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης.

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Λίγο αργότερα, μιλώντας σε πολίτες του Λαυρίου, ο πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα της υπευθυνότητας και της σοβαρότητας. Αναφερόμενος στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης τόνισε:

«Η Ελλάδα, λοιπόν, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, μπορεί να στηρίζει την κοινωνία. Έχουμε ακόμα εφεδρείες, να το ξέρετε αυτό, για να βγάλουμε πέρα αυτόν τον δύσκολο χειμώνα.

Και, σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε η μόνη σήμερα πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να ανακουφίσει τους πολίτες άμεσα».

Παράλληλα, σε αντιδιαστολή με τις υποσχέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και για τον φόβο κάποιας έκφρασης κοινωνικής αναταραχής και στην Ελλάδα, υπογράμμισε:

«Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ πίσω στις εποχές της μεγάλης κοινωνικής αναταραχής, στις εποχές των λαϊκιστών, στις εποχές που κάποιοι μας έταζαν ότι μπορούν «με έναν νόμο και με ένα άρθρο» να σκίζουν μνημόνια, σε εποχές όπου το ψέμα κυριαρχούσε στον δημόσιο διάλογο.»

Η αναφορά αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετίζεται άμεσα με το χάος που επικρατεί σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Μπορεί το Μέγαρο Μαξίμου να μη βλέπει πολλές ομοιότητες με τη Γαλλία και στους λόγους για τους οποίους ο κόσμος βγήκε στους δρόμους καθώς είναι τελείως διαφορετικά τα δημοσιονομικά δεδομένα, αλλά υπάρχει σαφώς ένας προβληματισμός. Κάτι που φάνηκε και από χθεσινές δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών.

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“Άλλο η διαμαρτυρία, άλλο τα επεισόδια”

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο μπρίφινγκ για την κατάσταση στη Γαλλία, υποστήριξε ότι «δεν είμαστε εκεί, δεν θα φτάσουμε και δεν πρέπει να φτάσουμε», υπενθυμίζοντας ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά τέτοιες αναταραχές στο παρελθόν.

Με αφορμή όμως τη δήλωση «Άντε και στα δικά μας» από στέλεχος της ΕΛΑΣ που σχολίασε τις εικόνες στο Παρίσι, ο Παύλος Μαρινάκης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ζητώντας από όλα τα κόμματα «να απομονώσουμε φωνές που επενδύουν στο χάος και στο μπάχαλο» ενώ άφησε αιχμές για κόμματα της αντιπολίτευσης λέγοντας ότι «κάποιοι επενδύουν στο μπάχαλο», σε μία προσπάθεια να θέσει όλους προ των ευθυνών τους.

Σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρξουν αναταραχές στους δρόμους της Αθήνας και άλλων πόλεων. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με αφορμή και το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της Τετάρτης, ξεκαθάρισε ότι είναι «άλλο η διαμαρτυρία, άλλο τα επεισόδια», στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα για την αυριανή κινητοποίηση φοιτητών και μαθητών.

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