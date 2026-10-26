Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές.

Η αγορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη παρουσιάζει αστάθεια, καθώς εντείνεται ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα σημείωσε σημαντική άνοδο, επηρεάζοντας άμεσα το κόστος διαβίωσης των νοικοκυριών και τις τιμές των καυσίμων.

Η κυβέρνηση εφαρμόζει μέτρα επιδότησης για τη στήριξη των καταναλωτών, ενώ εξετάζει την παράταση των ενισχύσεων ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Οι διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι η ενεργειακή κρίση ενδέχεται να έχει παρατεταμένη διάρκεια, επιβαρύνοντας σημαντικά τα διαθέσιμα εισοδήματα των πολιτών.

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Το πετρέλαιο παραμένει πανάκριβο. Το Brent ξεκινά τη Δευτέρα στα 115,79 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 0,8%, ενώ το αμερικανικό WTI στα 102,28 δολάρια, με υποχώρηση 0,96%, σύμφωνα με το Reuters. Η διόρθωση ακολουθεί την άνοδο της Παρασκευής μετά τις επιθέσεις των Χούθι σε σαουδαραβικές ενεργειακές υποδομές. Οι τιμές παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές και ενσωματώνουν τον κίνδυνο νέων διαταραχών στην προσφορά.

Φυσικό αέριο και LNG: Ο χειμώνας προκαλεί ανησυχία

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Η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου παραμένει υπό πίεση. Το TTF είχε κινηθεί τις προηγούμενες ημέρες κοντά στα 80–90 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ νεότερα ελληνικά ρεπορτάζ αναφέρουν επίπεδα άνω των 93 ευρώ. Οι τιμές διαφέρουν ανά χρονική στιγμή και συμβόλαιο. Η Ευρώπη ανταγωνίζεται την Ασία για διαθέσιμα φορτία LNG. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας υπενθυμίζει ότι σχεδόν το 20% της παγκόσμιας προσφοράς LNG περνούσε προπολεμικά από τα Στενά του Ορμούζ. Παρά την ενδιάμεση συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν τον Ιούνιο, η διακίνηση δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως.

Οι προειδοποιήσεις των διεθνών αναλυτών

Το Reuters μεταφέρει την εκτίμηση του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, ότι οι αγορές δύσκολα θα επιστρέψουν στα προπολεμικά επίπεδα ακόμη και το 2027. Ο Μπιρόλ προειδοποιεί ειδικά για τα χειμερινά αποθέματα ντίζελ. Ο Τομ Κουλ του OilPrice.com εστιάζει στον κίνδυνο νέου σοκ από επιθέσεις σε σαουδαραβικές εγκαταστάσεις. Η Fitch Ratings είχε επίσης αναθεωρήσει ανοδικά τις προβλέψεις της για το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο.

Μέση Ανατολή: Η γεωπολιτική στην αντλία

Η σύγκρουση γύρω από το Ιράν, οι επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κόλπου και οι αβεβαιότητες για τη ναυσιπλοΐα διατηρούν αυξημένο το κόστος και τον κίνδυνο των μεταφορών. Το Centre for Research on Energy and Clean Air εκτιμά ότι οι εισαγωγείς ορυκτών καυσίμων πλήρωσαν περίπου 330 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον το εξάμηνο Μαρτίου–Αυγούστου 2026 σε σχέση με τις προπολεμικές προσδοκίες.

Ελλάδα: Στα 258,52 ευρώ η χονδρική τιμή ρεύματος

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Σύμφωνα με το Dnews, η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τη Δευτέρα φτάνει τα 258,52 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σχεδόν 39% υψηλότερα από τον μέσο όρο Οκτωβρίου των 186,27 ευρώ. Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος επισημαίνει τον συνδυασμό ακριβού αερίου και χαμηλότερης παραγωγής αιολικής ενέργειας. Εάν διατηρηθούν οι υψηλές τιμές, αυξάνεται ο κίνδυνος επιβαρύνσεων στα κυμαινόμενα τιμολόγια του Νοεμβρίου.

Καύσιμα και νοικοκυριά

Η ΕΡΤ κατέγραφε στις 20 Οκτωβρίου μέση τιμή αμόλυβδης περίπου 2,12 ευρώ το λίτρο και πετρέλαιο θέρμανσης 1,56 ευρώ. Πρόκειται για πρόσφατα στοιχεία και όχι επιβεβαιωμένες σημερινές τιμές. Οι πιέσεις μεταφέρονται στις μεταφορές, στα τρόφιμα και στο κόστος λειτουργίας επιχειρήσεων. Για τα νοικοκυριά, το πρόβλημα είναι τριπλό: θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα και μετακινήσεις.

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Τα μέτρα της κυβέρνησης και οι αποφάσεις που εκκρεμούν

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου ισχύουν κρατικές επιδοτήσεις 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτών στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Με τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων το συνολικό όφελος φτάνει αντιστοίχως τα 40, 20 και 10 λεπτά. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%, με ανώτατο ποσό 1.560 ευρώ. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Η ΕΡΤ αναφέρει ότι εξετάζεται παράταση των επιδοτήσεων για το πρώτο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου, καθώς και πρόσθετη στήριξη, χωρίς οριστικές αποφάσεις ακόμη.

Μια κρίσιμη εβδομάδα για την Ευρώπη

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Στις 29 Οκτωβρίου συνεδριάζουν οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ. Η Αθήνα επιδιώκει μεγαλύτερη ευελιξία για τη χρηματοδότηση μέτρων ανακούφισης. Η ουσία είναι ότι μια διεθνής ενεργειακή κρίση κινδυνεύει να εξελιχθεί σε παρατεταμένη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων. Το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο θα κοστίζει αύριο το βαρέλι, αλλά πόσο θα κοστίσει ολόκληρος ο χειμώνας.

Πηγές: Reuters (26/10/2026), IEA Gas Market Report Q3 2026, OilPrice.com (20/10), Fitch Ratings/Quantum Commodity Intelligence (22/9), CREA (26/8), ΕΡΤ (20 και 26/10), Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Οκτώβριος 2026).

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