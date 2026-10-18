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Η ενέργεια δεν αποτελεί μόνο οικονομικό αγαθό. Είναι παράγοντας ισχύος, μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής και πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ κρατών και επιχειρήσεων. Οι αγωγοί, οι τερματικοί σταθμοί και οι εμπορικές συμφωνίες δημιουργούν εξαρτήσεις, ανακατανέμουν οικονομικά οφέλη και επηρεάζουν τις στρατηγικές επιλογές. Όποιος μπορεί να προσφέρει αξιόπιστη πρόσβαση σε κρίσιμους ενεργειακούς πόρους αποκτά δυνητικά μεγαλύτερη διαπραγματευτική επιρροή. Αντίστοιχα, όποιος ελέγχει ή χρηματοδοτεί σημαντικές υποδομές αποκτά συμφέρον από τις πολιτικές αποφάσεις που καθορίζουν τη λειτουργία και την εμπορική τους αξία.

Σχεδόν την ίδια περίοδο που κορυφώθηκε η υπόθεση της Αμερικανίδας πρέσβη στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είχε ξεσπάσει και η υπόθεση του Τομ Μπάρακ, την οποία ανέδειξε το Reuters στις 9 Οκτωβρίου 2026. Οι δύο υποθέσεις δεν αποδεικνύεται ότι συνδέονται μεταξύ τους. Η χρονική τους εγγύτητα, ωστόσο, προσφέρει αφορμή για ένα ευρύτερο ερώτημα: πώς αλληλεπιδρούν η διπλωματική επιρροή, τα επιχειρηματικά συμφέροντα και οι πολιτικές αποφάσεις σε έναν τομέα τόσο στρατηγικό όσο η ενέργεια;

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Από την υπόθεση Γκιλφόιλ στην υπόθεση Μπάρακ

Στις 13 Οκτωβρίου 2026, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ να παραιτηθεί από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η εξέλιξη ακολούθησε δημοσιεύματα που περιλάμβαναν καταγγελίες για προσπάθεια εξασφάλισης χρημάτων ή άλλων ανταλλαγμάτων με αντάλλαγμα πρόσβαση σε αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης. Άλλα δημοσιεύματα έθεσαν ερωτήματα για τις σχέσεις της με επιχειρηματικά συμφέροντα στην Ελλάδα και την προώθηση συγκεκριμένων εταιρικών επιδιώξεων. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, οι οποίες δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως αποδεδειγμένη ενοχή.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή η διπλωματική εκπροσώπηση μιας μεγάλης δύναμης δεν περιορίζεται στις επίσημες επαφές μεταξύ κυβερνήσεων. Περιλαμβάνει συναντήσεις με πολιτικούς, επιχειρηματίες, επενδυτές και φορείς που επιδιώκουν να επηρεάσουν τις αποφάσεις. Αυτή η δραστηριότητα αποτελεί συνηθισμένο μέρος της οικονομικής διπλωματίας. Το κρίσιμο ζήτημα είναι αν η προώθηση οικονομικών συμφερόντων γίνεται με διαφανείς όρους και χωρίς να υπονομεύεται η θεσμική ακεραιότητα.

Σχεδόν ταυτόχρονα, το Reuters δημοσίευσε ρεπορτάζ για τον Τομ Μπάρακ, πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της 9ης Οκτωβρίου, ο Μπάρακ υποστήριξε τη συμμετοχή της επενδυτικής εταιρείας TI Capital σε σχέδιο τεχνικών και χρηματοοικονομικών μελετών για την αποκατάσταση του πετρελαιαγωγού Κιρκούκ–Μπανιάς, ο οποίος θα συνέδεε το Ιράκ με τη Συρία, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, διατηρούσε οικονομικό συμφέρον σε διαφορετικό επενδυτικό εγχείρημα που διαχειριζόταν η ίδια εταιρεία.

Το Reuters ανέφερε ότι ειδικοί δεοντολογίας διατύπωσαν ανησυχίες για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι ενέργειες του αξιωματούχου ενδέχεται να παραβίαζαν ομοσπονδιακούς κανόνες. Δεν εντόπισε, ωστόσο, στοιχεία ότι ο Μπάρακ θα αποκόμιζε προσωπικό οικονομικό όφελος από τον ίδιο τον αγωγό. Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι δεν είχε συμμετοχή στο συγκεκριμένο έργο και ότι συμμορφωνόταν με τους κανόνες δεοντολογίας.

Η διάκριση είναι ουσιώδης: τα δημοσιεύματα δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα προς διερεύνηση, όχι τεκμήριο ενοχής. Η ευρύτερη σημασία της υπόθεσης βρίσκεται στη συνάντηση δημόσιας εξουσίας και ιδιωτικών συμφερόντων γύρω από ένα έργο με σημαντικές ενεργειακές και γεωπολιτικές προεκτάσεις.

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Ο σχεδιαζόμενος πετρελαιαγωγός Ιράκ–Συρίας δεν συνδέεται επιχειρησιακά με τον ελληνικό Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου. Οι δύο περιπτώσεις, όμως, αναδεικνύουν μια κοινή παράμετρο της ενεργειακής γεωπολιτικής: οι διαδρομές μεταφοράς δεν είναι απλές γραμμές πάνω στον χάρτη. Καθορίζουν ποιοι αποκτούν πρόσβαση σε αγορές, ποιοι προσελκύουν επενδύσεις και ποιοι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία στις στρατηγικές επιλογές άλλων κρατών.

Πώς τα ενεργειακά συμφέροντα επηρεάζουν την πολιτική

Η επιρροή των ενεργειακών συμφερόντων δεν απαιτεί κατ’ ανάγκην μια άμεση συναλλαγή μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτικών. Μπορεί να λειτουργεί πιο έμμεσα: μέσω της επιλογής έργων που προωθούνται, των επενδύσεων που προσελκύονται, των όρων πρόσβασης σε αγορές και των εξαρτήσεων που δημιουργούνται μεταξύ κρατών. Όταν μια κυβέρνηση θεωρεί κρίσιμη την ενεργειακή ασφάλεια ή την εμπορική επιτυχία μιας υποδομής, οι σχετικές προτεραιότητες μπορούν να επηρεάσουν τη διπλωματική της στάση.

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Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ενεργειακή συμφωνία υπαγορεύεται από επιχειρηματικά συμφέροντα ούτε ότι κάθε πολιτική επιλογή αποτελεί προϊόν αθέμιτης επιρροής. Σημαίνει ότι η οικονομική διάσταση πρέπει να εξετάζεται μαζί με τη διπλωματική και τη στρατηγική. Οι επενδύσεις δημιουργούν κίνητρα, οι υποδομές διαμορφώνουν εξαρτήσεις και οι εξαρτήσεις επηρεάζουν το κόστος των πολιτικών επιλογών.

Η διάσταση αυτή αφορά άμεσα τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να ενισχύσουν τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου τους και να διευρύνουν την παρουσία τους στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. Η Ελλάδα, από την πλευρά της, επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως κόμβου εισαγωγής και διαμετακόμισης φυσικού αερίου. Οι δύο επιδιώξεις μπορούν να συμπέσουν και να παράγουν αμοιβαία οφέλη. Η σύμπτωση, όμως, δεν εγγυάται από μόνη της ότι κάθε αποτέλεσμα θα είναι εξίσου επωφελές για τις δύο πλευρές.

Το ερώτημα για την Αθήνα είναι αν μπορεί να αξιοποιήσει τη συνεργασία χωρίς να περιοριστεί στον ρόλο μιας υποδομής που εξυπηρετεί κυρίως τις εξαγωγικές ανάγκες τρίτων. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται να αποκομίζει συγκεκριμένα οικονομικά οφέλη, να ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού της και να αποκτά μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ στην Ευρώπη.

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Ο Κάθετος Διάδρομος ως ελληνικό στρατηγικό στοίχημα

Ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου φιλοδοξεί να συνδέσει τις ελληνικές υποδομές με τις αγορές των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Ουκρανίας. Η Ελλάδα διαθέτει τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου και διασυνδέσεις που μπορούν να υποστηρίξουν αυξημένες εξαγωγές προς βορρά. Το πλεονέκτημα είναι σημαντικό, αλλά η γεωγραφία από μόνη της δεν εξασφαλίζει εμπορική επιτυχία ή πολιτική επιρροή.

Στις 27 Μαρτίου 2026, οι διαχειριστές των εμπλεκόμενων δικτύων συμφώνησαν σε αλλαγές των τιμολογίων με στόχο να καταστήσουν τη διαδρομή πιο ανταγωνιστική. Η παρέμβαση ήταν κρίσιμη, καθώς το κόστος διέλευσης από πολλαπλά διασυνδεδεμένα δίκτυα μπορεί να καταστήσει μια διαδρομή λιγότερο ελκυστική, ακόμη και όταν προσφέρει γεωγραφικά πλεονεκτήματα.

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Οι δημοπρασίες του Ιουλίου έδωσαν μια πρώτη ένδειξη εμπορικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με την Καθημερινή, δεσμεύτηκε πάνω από το 45% της προσφερόμενης δυναμικότητας για τα επόμενα τέσσερα έτη φυσικού αερίου. Το αποτέλεσμα ενισχύει τις προοπτικές του έργου, αλλά δεν αποδεικνύει ότι όλη η δεσμευμένη δυναμικότητα θα χρησιμοποιηθεί ούτε ότι έχουν ήδη προκύψει αντίστοιχα έσοδα.

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Η διάκριση μεταξύ διαθέσιμης δυναμικότητας, εμπορικών κρατήσεων και πραγματικών ροών είναι απαραίτητη. Η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου θα κριθεί από τις ποσότητες που τελικά μεταφέρονται, το συνολικό κόστος και τη δυνατότητα των ελληνικών υποδομών να εξυπηρετούν σταθερά τις αγορές-στόχους.

Τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, όπως δημοσιεύθηκαν στην Καθημερινή, δείχνουν ότι οι συνολικές εξαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα έφτασαν τις 8,72 TWh το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 2,86 TWh την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για υπερτριπλασιασμό σε ετήσια βάση. Το στοιχείο επιβεβαιώνει την ενίσχυση του εξαγωγικού ρόλου της χώρας, αλλά δεν μπορεί να αποδοθεί εξ ολοκλήρου στον Κάθετο Διάδρομο χωρίς αναλυτική εξέταση των επιμέρους ροών.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν ο μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ελλάδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η σύμπτωση αυτών των δεδομένων φωτίζει το κοινό πεδίο συμφερόντων: η αμερικανική πλευρά επιδιώκει διευρυμένη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ η Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει τη θέση της ως πύλης εισόδου και διαμετακόμισης. Το ζητούμενο δεν είναι να αντιμετωπιστεί αυτή η σύγκλιση ως πρόβλημα, αλλά να διασφαλιστεί ότι αποφέρει απτά οφέλη και στην ελληνική πλευρά.

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Η Αθήνα χρειάζεται, επομένως, ανταγωνιστικά τιμολόγια, αξιόπιστες διασυνδέσεις, διαφάνεια στις πραγματικές ροές και συστηματική αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, πρέπει να διατηρεί τη δυνατότητα διαφοροποίησης των προμηθειών της, ώστε η ενίσχυση ενός ενεργειακού ρόλου να μη δημιουργήσει νέες εξαρτήσεις.

Η συμμαχία κρίνεται από το αποτέλεσμα

Η υπόθεση Γκιλφόιλ και το ρεπορτάζ για τον Μπάρακ δεν αποδεικνύουν κοινό σχέδιο ούτε τεκμηριώνουν ότι ο Κάθετος Διάδρομος επηρεάζεται από τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Αναδεικνύουν, ωστόσο, γιατί η ενεργειακή πολιτική απαιτεί προσεκτική εξέταση των κινήτρων, των θεσμικών εγγυήσεων και των οικονομικών συνεπειών. Όταν μεγάλα κεφάλαια, στρατηγικές υποδομές και κρατικές προτεραιότητες συναντώνται, η διαφάνεια προστατεύει την αξιοπιστία των αποφάσεων και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Για την Ελλάδα, η ουσία δεν βρίσκεται στην άκριτη αποδοχή ή στην αυτόματη απόρριψη των αμερικανικών πρωτοβουλιών. Βρίσκεται στην ικανότητα να αξιοποιεί τις συγκλίσεις, να διαχειρίζεται τις διαφορές και να διαπραγματεύεται με σαφή γνώση των δικών της συμφερόντων. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να ενισχύσει την ελληνική θέση στην ενέργεια και την ασφάλεια, αρκεί να συνοδεύεται από πραγματικές δυνατότητες, βιώσιμες επενδύσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η ενέργεια μπορεί να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις επειδή μεταβάλλει τα κίνητρα, τις εξαρτήσεις και το κόστος των επιλογών. Για την Αθήνα, η πρόκληση είναι να μην παρακολουθεί παθητικά αυτή τη διαδικασία, αλλά να τη διαχειρίζεται προς όφελος της χώρας. Η γεωγραφική θέση προσφέρει ευκαιρίες· η στρατηγική διορατικότητα, η θεσμική διαφάνεια και η διαπραγματευτική ικανότητα είναι εκείνες που μπορούν να τις μετατρέψουν σε εθνική ισχύ.