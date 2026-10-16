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Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 14,7% των ερωτηθέντων στηρίζει την Άννα Βίσση, ενώ το 12,7% τάσσεται υπέρ του Νίκου Καρβέλα.

Ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 26,2% θεωρεί ότι κανένας από τους δύο καλλιτέχνες δεν έχει δίκιο στην αντιπαράθεσή τους.

Το 31,4% των συμμετεχόντων δήλωσε άγνοια ή απέφυγε να πάρει θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα που απασχόλησε την επικαιρότητα.

Η έρευνα κάλυψε όλες τις ηλικιακές ομάδες, καταγράφοντας διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με την ηλικία και το φύλο των ερωτηθέντων πολιτών.

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Η κόντρα της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, που απασχόλησε έντονα τη δημοσιότητα το τελευταίο διάστημα, βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσκόπησης της Marc για λογαριασμό του ΑΝΤ1.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», με τους πολίτες να καλούνται να εκφράσουν την άποψή τους για τη διαμάχη των δύο καλλιτεχνών και να απαντήσουν στο ερώτημα ποιος θεωρούν ότι έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη.

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Η συγκεκριμένη έρευνα ξεχωρίζει, καθώς καταπιάνεται με ένα θέμα από τον χώρο της showbiz, σε αντίθεση με τις συνήθεις δημοσκοπήσεις, που επικεντρώνονται σε ζητήματα όπως η πολιτική, η οικονομία, η υγεία, η παιδεία και η ασφάλεια.

Μικρό προβάδισμα για την Άννα Βίσση

Μετά την προβολή των περισσότερων καρτών της δημοσκόπησης, ο Βασίλης Χιώτης είπε στους τηλεθεατές: «Όταν λοιπόν ο κύριος Γεράκης μετρούσε, είπαμε εμείς οι δύο, που είμαστε λίγο πονηράκηδες, δεν βάζεις και ένα ερώτημα για μας; Μη πολιτικό. Πιο πρωινό. Αλλά ο κόσμος να δούμε τι λέει. Απασχόλησε τον κόσμο. Ποιο ήταν το ερώτημα; Σε δημοσκόπηση πρώτη φορά γίνεται αυτό. Στην αντιπαράθεση της κυρίας Βίσση με τον κύριο Καρβέλα, ποιος κατά τη γνώμη σας έχει δίκιο; Ποια πλευρά;».

Σύμφωνα με αυτά που παρουσιάστηκαν στις σχετικές κάρτες, το 14,7% δίνει δίκιο στην Άννα Βίσση, ενώ το 12,7% τάσσεται υπέρ του Νίκου Καρβέλα. Παράλληλα, το 15,1% του κόσμου πιστεύει ότι έχουν δίκιο και οι δύο.

Κανείς δεν έχει δίκιο λέει ένας στους τέσσερις

Αντιθέτως, το 26,2% απάντησε ότι κανένας από τους δύο δεν έχει ιδιαίτερα δίκιο. Την ίδια ώρα, το 31,4% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν επιθυμεί να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση για την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Παράλληλα αποκαλύφθηκε ότι η δημοσκόπηση έγινε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και οι απαντήσεις διαφέρουν ανάλογα με την ηλικιακή γκάμα που βρίσκεται ο καθένας από τους ερωτηθέντες.

Το 26,6% των ηλικιών από 17 έως 44 ετών λένε ότι κανένας από τους δύο δεν έχει δίκιο.

Το 32,9% των ηλικιών 45-65 ετών αρνήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση για την αντιπαράθεση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, όπως και το 57,4% των ανθρώπων που ήταν πάνω από 65 ετών. Σχεδόν «μοιρασμένες» ήταν οι απαντήσεις του κόσμου σχετικά με το φύλο τους.

«Δεν κερδίζει κανένας από αυτό. Αυτό είναι το συμπέρασμα», σχολίασε ο Βασίλης Χιώτης μετά την προβολή των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης.