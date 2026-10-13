Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Νίκος Καρβέλας διαψεύδει κατηγορηματικά τις φήμες περί φορολογικών παραβάσεων, υποστηρίζοντας ότι όλα τα εισοδήματά του είναι νόμιμα και πλήρως δηλωμένα στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Ο συνθέτης καταγγέλλει τη διαρροή ψευδών πληροφοριών σχετικά με την προσωπική του περιουσία και αφήνει αιχμές για τη στάση της Άννας Βίσση και του περιβάλλοντός της.

Ο ίδιος τονίζει ότι η διαμάχη αφορά τον σεβασμό της προσωπικότητάς του και την προστασία του έργου του από συκοφαντικά δημοσιεύματα.

Τέλος, προειδοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά απέναντι σε όποιον συνεχίσει να αναπαράγει αναληθείς ειδήσεις που θίγουν την υπόληψή του.

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Συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον η κόντρα Νίκου Καρβέλα και Άννας Βίσση, με τον στιχουργό να διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις. υπογραμμίζοντας πως όλα τα εισοδήματά του είναι νόμιμα και δηλωμένα στις Αρχές.

Σε ανακοίνωσή του που δημοσίευσε το Mega, άφησε αιχμές για τη στάση που έχει επιλέξει να κρατήσει η Άννα Βίσση και κάνει λόγο για διαρροή πληροφοριών σχετικά με την οικονομική του κατάσταση και την προσωπική του περιουσία.

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Ο συνθέτης τονίζει ότι η διαμάχη αφορά τον σεβασμό της προσωπικότητάς του και την προστασία του έργου του, ενώ προειδοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά απέναντι σε όσους αναπαράγουν, όπως υποστηρίζει, αναληθή και προσβλητικά δημοσιεύματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα:

«Τις δύο τελευταίες μέρες, παρακολουθώ έκπληκτος και θυμωμένος τη συστηματική αναπαραγωγή συκοφαντικών δημοσιευμάτων και τη διακίνηση ψευδών, δήθεν «δημοσιογραφικών πληροφοριών», που αφορούν σε φορολογικό έλεγχο, με ελεγχόμενο εμένα.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας γνωρίζω ότι όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα της εταιρείας στην οποία συμμετέχω (π.χ. εισοδήματα από συναυλίες και συναφείς εκδηλώσεις, περιλαμβανομένων των συναυλιών που έλαβαν χώρα στο Καλλιμάρμαρο) και όλα τα προσωπικά μου εισοδήματα, από κάθε πηγή (π.χ. τα έσοδά μου από Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, μουσικούς εκδότες κλπ), είναι πλήρως διαυγή και δηλωμένα στις φορολογικές αρχές και έχουν εκδοθεί όλα ανεξαιρέτως τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία. Όλες οι κατά νόμον παρακρατήσεις και όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις μου έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο.

Δεν υπάρχει καμία φορολογική υποχρέωσή μου έναντι του Δημοσίου η οποία να μην έχει εξοφληθεί ή νομίμως ρυθμισθεί. Η φορολογική αρχή ανέκαθεν είχε και έχει στη διάθεσή της όλα τα σχετικά στοιχεία, από την οικεία ηλεκτρονική βάση φορολογικών δεδομένων, από την οποία διαπιστώνεται ευχερώς η νόμιμη έκδοση παραστατικού για κάθε πηγή εισοδήματος εμού και του νομικού προσώπου στο οποίο συμμετέχω.

Σε κάθε περίπτωση, η συνεργασία μου με τη φορολογική αρχή είναι δεδομένη και θα προσκομισθούν, δια των λογιστών μου οποιαδήποτε τυχόν στοιχεία ή δεδομένα έχουν ζητηθεί ή θα ζητηθούν. Κατόπιν των παραπάνω, εξαιρετικά αλγεινή εντύπωση και τεράστια απορία μου προκαλεί η «πηγή» διαρροής των εναντίον μου ψευδών και συκοφαντικών πληροφοριών, καθώς επίσης και τα κίνητρα τόσο εκείνων που διαρρέουν ψεύδη όσο και εκείνων που σπεύδουν να τα δημοσιοποιήσουν.

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Με το παρόν σας γνωρίζω ότι οποιαδήποτε σχετική αναπαραγωγή αναληθών και προσβλητικών δημοσιευμάτων με τα οποία επιχειρείται η παρουσίασή μου ως προσώπου που έχει δήθεν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις, θα αντιμετωπισθεί δια της νόμιμης οδού.

Τέλος, μετά την απρεπή συμπεριφορά της εταιρείας παραγωγής και της Άννας Βίσση στο περιστατικό του ΟΑΚΑ (την οποία, άλλωστε, η ίδια η Άννα παραδέχθηκε), τώρα φαίνεται ότι κύκλοι της έχουν πάρει τη σκυτάλη της απρέπειας και, με τη βοήθεια φίλα προσκείμενων σε αυτούς δημοσιογράφων που αδιαφορούν για το καθήκον αληθείας που πρέπει να τηρούν, την έχουν μετατρέψει σε μια αδιάκοπη αφάνταστη μικροπρέπεια.

Πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί η «διαρροή» πληροφοριών που αφορούν στο σπίτι που έχω αγοράσει και στο αυτοκίνητο που οδηγώ; Και μήπως δεν είναι αθλιότητες τα κατευθυνόμενα, συνοδευτικά «δημοσιογραφικά» σχόλια, που παρουσιάζουν τις οικονομικές μου απολαβές και τα όποια περιουσιακά μου στοιχεία- όλα αποκτημένα νόμιμα, όλα οφειλόμενα στην εκμετάλλευση και αξιοποίηση του έργου μου- να είναι αποτέλεσμα «γενναιοδωρίας» της Άννας Βίσση; Στον βαθμό που η Άννα Βίσση ανέχεται όλες τις παραπάνω χυδαιότητες, δεν μπορεί να επικαλεστεί ούτε άγνοια ούτε «αθωότητα». Οι φίλοι και το περιβάλλον του καθενός μας, μάς χαρακτηρίζουν.

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Σε όλη αυτή τη διαμάχη, τα επιχειρήματά μου εστιάζονταν και εξακολουθούν να εστιάζονται σε δύο σημεία: στον σεβασμό της προσωπικότητάς μου και στην προστασία του έργου μου. Δεν έκανα «διαρροές», δεν βομβάρδισα τα μέσα ενημέρωσης με δήθεν «εσωτερικές πληροφορίες» χαμηλότατης υποστάθμης (όπως αυτές που αναγκάζομαι να ακούω καθημερινά να εξαπολύονται σε βάρος μου), δεν εξουσιοδότησα τους εκπροσώπους μου, τους φίλους ή τους συνεργάτες μου να πιάσουν στασίδι στις εκπομπές της τηλεόρασης, δεν πέταξα λάσπη, δεν προσπάθησα να δημιουργήσω εντυπώσεις με θέματα που δεν αφορούσαν την συγκεκριμένη διαφωνία. Έστω και αυτή τη στιγμή, αν τους έχει μείνει έστω και μια στάλα αξιοπρέπειας, οφείλουν να σταματήσουν τη λάσπη. Αν πάλι δεν το κάνουν, να ξέρουν ότι ματαιοπονούν. Δεν είμαι από αυτούς που φοβούνται, λυγίζουν ή υποχωρούν μπροστά σε τέτοιες ταπεινές μεθοδεύσεις.

Εξυπακούεται, δε, ότι και για όλα τα παραπάνω επιφυλάσσομαι να προσφύγω στη δικαιοσύνη».

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