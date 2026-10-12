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Απάντηση στα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των συναυλιών της Άννας Βίσση από την ΑΑΔΕ δίνει το περιβάλλον της τραγουδίστριας, διαψεύδοντας τις αναφορές περί παρατυπιών.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», συνεργάτες της τραγουδίστριας υποστηρίζουν ότι όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις της έχουν εκπληρωθεί κανονικά, τονίζοντας ότι οι σχετικοί έλεγχοι αποτελούν συνήθη διαδικασία για συναυλίες με μεγάλο αριθμό εισιτηρίων.

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Η απάντηση της Άννας Βίσση

«Οι έλεγχοι αποτελούν πάγια διαδικασία για όλες τις μεγάλες συναυλίες, ειδικά με τόσο μεγάλο αριθμό εισιτηρίων. Το ίδιο έγινε και πέρυσι και πρόπερσι με όλες τις υποχρεώσεις να έχουν καλυφθεί πλήρως. Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και φέτος και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

Όλα εξελίσσονται απολύτως ομαλά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Δεν ισχύει κανένα από τα δημοσιεύματα περί εταιρειών στην Αγγλία και την Κύπρο με οφειλές ΦΠΑ.

Είμαστε απολύτως νόμιμοι και συνεπείς σε όλες μας τις υποχρεώσεις όλα αυτά τα χρόνια. Και φέτος όπως και κάθε προηγούμενη χρονιά έχουν κατατεθεί κανονικά όλα τα απαραίτητα παραστατικά, αποδείξεις και συμφωνητικά. Δεν υπάρχει, απολύτως τίποτα μεμπτό».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των ελέγχων φέρεται να εξετάζονται τα οικονομικά στοιχεία τόσο της Άννας Βίσση όσο και του Νίκου Καρβέλα.