Αντιμέτωποι με σειρά κακουργηματικών κατηγοριών βρίσκονται οι 15 συλληφθέντες από το ελεγκτικό σώμα της ΑΑΔΕ, ΔΕΟΣ, για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής με τα εικονικά τιμολόγια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, από τη δράση του κυκλώματος το Ελληνικό Δημόσιο φέρεται να υπέστη ζημία ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ, από φόρους που δεν καταβλήθηκαν.
Οι κατηγορίες σε βάρος των 15 συλληφθέντων
Σε βάρος των 15 προσώπων αποδόθηκαν, μεταξύ άλλων, οι κατηγορίες της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της φοροδιαφυγής, της απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της απόπειρας απάτης, της πλαστογραφίας και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Ειδικότερα, η φερόμενη φοροδιαφυγή αποδίδεται σε τρεις διαφορετικούς τρόπους δράσης:
- Μη απόδοση ΦΠΑ.
- Έκδοση εικονικών τιμολογίων.
- Υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.
Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι
Μετά την απόδοση των κατηγοριών, οι 15 κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται.
Η υπόθεση αφορά κύκλωμα που φέρεται να αξιοποιούσε εικονικά τιμολόγια και άλλες πρακτικές για την αποφυγή καταβολής φόρων, με τη συνολική ζημία για το Δημόσιο να υπολογίζεται σε 28 εκατομμύρια ευρώ.