Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΑΑΔΕ διεξάγει εντατικούς ελέγχους σε αλυσίδες καφέ και εστίασης, καθώς εντοπίστηκαν περιπτώσεις επιχειρήσεων με ύποπτη οικονομική δραστηριότητα και αδικαιολόγητη επέκταση καταστημάτων.

Ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, επισήμανε ότι οι αρχές ερευνούν φυσικά πρόσωπα με χαμηλά εισοδήματα που εμφανίζονται ως επικεφαλής εταιρειών με μεγάλους τζίρους.

Η κυβέρνηση επενδύει συστηματικά σε ψηφιακά εργαλεία και διασταυρώσεις στοιχείων για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την αποκάλυψη παράνομων κυκλωμάτων.

Παράλληλα, η Βουλή προχωρά στην κύρωση της πολυμερούς συμφωνίας GloBE για την ανταλλαγή πληροφοριών και την αποτελεσματική φορολόγηση μεγάλων ομίλων.

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Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ βρίσκονται αλυσίδες καφέ και επίκεινται εξελίξεις, όπως αποκάλυψε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στη Βουλή. Με αφορμή τη συζήτηση του νέου πλαισίου ανταλλαγής πληροφοριών GloBE, για τη φορολόγηση μεγάλων ομίλων, στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής και τον ρόλο που θα διαδραματίσει η ΑΑΔΕ, ο κ. Μαρκόπουλος αναφέρθηκε στους επιτυχείς ελέγχους της ανεξάρτητης αρχής που έφεραν στο φως υποθέσεις φοροδιαφυγής μεγάλου εύρους.

«Υπάρχουν επιτυχίες στους ελληνικούς φοροελεγκτικούς μηχανισμούς. Μην κρυβόμαστε. Είμαστε πολύ καλύτεροι, σε ό,τι αφορά τους φορολογικούς ελέγχους, σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό είναι μια κατάκτηση. Εγώ δεν θα τη δώσω μόνο στη δική μας κυβέρνηση. Είναι κατάκτηση του πολιτικού μας συστήματος», είπε ο υφυπουργός Οικονομικών και σημείωσε: «Δεν λειτουργεί η ΑΑΔΕ με βάση το αν έχουμε εκλογές ή όχι.

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Βλέπουμε και άλλες υποθέσεις. Και άλλα κυκλώματα, και το 2023 και το 2024 και το 2025, που δεν είχαμε εκλογές τότε, αποκαλύφθηκαν. Σας θυμίζω την επιχείρηση “μπουλντόζα”, σας θυμίζω την επιχείρηση με την κινητή τηλεφωνία, εκατοντάδες εκατομμύρια έχουν δεσμευτεί. Η δικαιοσύνη έχει πάρα πολλή δουλειά με όλες αυτές τις υποθέσεις και από άλλες. Και έρχονται και άλλες… Δεν μπορεί να ξεφυτρώνουν στην Αττική εκατοντάδες καταστήματα, μέσα σε δύο τρία χρόνια, αλυσίδων καφέ, εστίασης, τα οποία δεν βασίζονται σε καμία επιχειρηματική και επενδυτική λογική.

Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει μια αλυσίδα καφέ, η οποία σε μια ακτίνα, σε μια ευθεία επτά, οκτώ χιλιομέτρων να έχει τέσσερα καφέ, τα ίδια, και αυτό να είναι λειτουργικό οικονομικά. Αυτούς τους ψάχνουμε. Όχι θα τους ψάξουμε. Τους ψάχνουμε ήδη. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ένας συνταξιούχος, ο οποίος παίρνει μια σύνταξη των 900 ή των 1.000 ευρώ, ξαφνικά στα 82 του να είναι ο επικεφαλής μιας εταιρείας με πολύ μεγάλους τζίρους. Αυτά είναι πεδία τα οποία και τα ψάχνουμε και τα αναδεικνύουμε και στέλνουμε και ένα μήνυμα, χωρίς καμία διάθεση εντυπωσιασμού».

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος προέτρεψε τους βουλευτές μέλη της επιτροπής Οικονομικών της Βουλής να «κρατήσουν» και το εξής: «Όπως είχα πει πριν από κάποιες εβδομάδες, κρατήστε και αυτό, όταν προέκυψε η Pizza Fan και το “Χωριάτικο“, είπα ότι έρχονται κι άλλα. Και ήρθε το κύκλωμα της Β. Ελλάδας, ένα μεγάλο κύκλωμα. Λοιπόν κρατήστε και αυτό που λέω, θα έχουμε κι άλλη δουλειά. Θα τους πιάσουμε, όπου κι αν βρίσκονται. Και αυτό το καταφέρνουμε, όχι γιατί είμαστε οι καλύτεροι, αλλά γιατί, ως κυβέρνηση επενδύσαμε στα ψηφιακά εργαλεία και στις διασταυρώσεις».

Στο πνεύμα αυτό, ο υφυπουργός Οικονομικών είπε ότι και με την πολυμερή συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών GloBE, την οποία καλείται να κυρώσει η Βουλή, η Ελλάδα επενδύει στη συνεργασία και έχει την πολιτική βούληση για την αποτροπή της διάβρωσης της φορολογικής βάσης. Το σχέδιο νόμου «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών σχετικά με την Ανταλλαγή Πληροφοριών GloBE και εφαρμοστικές διατάξεις», εισάγεται αύριο Πέμπτη στην ολομέλεια. Κατά τη δεύτερη ανάγνωσή του στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι θα ψηφίσει «ναι» επί της αρχής. Το σχέδιο νόμου καταψηφίζει το ΚΚΕ. Επιφύλαξη, για την τελική τους στάση στην ολομέλεια, έχουν δηλώσει τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ είχε αρχικά επιφυλαχθεί, όμως σήμερα, έκανε γνωστό ότι θα ψηφίσει υπέρ της αρχής αλλά θα επιμείνει να ζητάει από την κυβέρνηση απαντήσεις στα ερωτήματα που έχει θέσει για την εφαρμογή και υλοποίηση της συμφωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ