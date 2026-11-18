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Το πραγματικό μέγεθος της υπόθεσης «Το Χωριάτικο» επιχειρεί να αποτυπώσει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με την οικονομική έρευνα να αποκαλύπτει περιουσία που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο των ελεγχόμενων προσώπων έχουν εντοπιστεί περισσότερα από 90 ακίνητα σε όλη τη χώρα, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και εταιρικές συμμετοχές.

Η υπόθεση, ωστόσο, έχει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από εκείνες που είχαν αρχικά αποκαλυφθεί. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται πλέον 210 πρόσωπα και περίπου 340 εταιρείες, ενώ η συνεργασία με αντίστοιχες αρχές του εξωτερικού φέρνει στην επιφάνεια νέα χρηματικά ποσά, άγνωστα μέχρι πρότινος στις ελληνικές αρχές.

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Το εύρος των ερευνών αναδεικνύει και μια άλλη διάσταση: την πολυετή δράση ενός δικτύου που φέρεται να είχε αναπτύξει σημαντική οικονομική δραστηριότητα, χωρίς να έχει αποκαλυφθεί εγκαίρως.

Με περισσότερα από 90 ακίνητα να έχουν ήδη δεσμευθεί, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης προχωρά στην ολοκλήρωση του πορίσματος της Αρχής, το οποίο θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα. Η τελική εικόνα, πάντως, ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς οι έλεγχοι συνεχίζονται και νέα στοιχεία θα αποστέλλονται στη Δικαιοσύνη.